Résultat du bac dans l'académie de Reims : la liste des résultats 2022

Le bac a livré son verdict dans l'académie de Reims, découvrez tous les résultats de 2022 en ligne et gratuitement sur notre page.

Les résultats du bac 2022 dans l'académie de Reims ont été publiés ce mardi 5 juillet. Les candidats du baccalauréat dans l'académie de Reims peuvent découvrir s'ils ont décroché le précieux diplôme. Vous pouvez retrouver les résultats depuis cette page, en utilisant le moteur de recherche ci-dessus et en y entrant le nom d'un candidat, ou alors vous rendre sur la page des résultats du bac de l'académie de Reims. Vous découvrirez non seulement si le diplôme a été décroché, mais aussi si le candidat a obtenu la mention passable, la mention bien ou la mention très bien. En revanche, si vous voulez connaître vos notes ou les notes d'un candidat, ces dernières sont disponibles uniquement sur le site officiel du ministère de l'Education nationale et sur le site de l'académie de Reims, avec les identifiants personnalisés pour chaque candidat.

Les résultats du brevet 2022 seront disponibles ce 8 juillet 2022 à 16h pour leur part. Les candidats du brevet 2022 dans l'académie de Reims pourront alors découvrir s'ils ont décroché le DNB. Pour connaître ces résultats, vous pourrez également utiliser le moteur de recherche, en entrant le nom d'un candidat, ou alors vous rendre sur la page des résultats du brevet de l'académie de Reims. Grâce à notre plateforme, vous découvrirez si le diplôme a été décroché, mais aussi si le candidat a obtenu une mention. En revanche, pour découvrir les notes que les candidats ont obtenues lors des épreuves écrites, il faut se rendre sur la plateforme officielle du ministère de l'Intérieur, sur le site de l'académie de Reims, avec les identifiants personnalisés pour chaque candidat.