Résultat du bac dans l'académie de Bordeaux : qui sont les admis 2022 ?

Depuis ce mardi 5 juillet, le suspense est terminé pour les candidats au bac 2022 dans l'académie de Bordeaux avec la publication des résultats. Découvrez les gratuitement avec notre moteur de recherche.

Fin de la très longue attente pour tous les candidats au bac 2022 ! C'est ce mardi 5 juillet que toutes les académies transmettent les résultats au bac et leurs notes aux élèves de terminale ayant passé l'examen. Les résultats des candidats de l'académie de Bordeaux ont été publiés aux alentours de 10 heures et sont depuis disponibles sur Linternaute grâce au moteur de recherche ci-dessus. La listes des admis et les mentions décrochées par les lauréats sont également renseignées.

Les résultats du brevet des collèges 2022 pour l'académie de Bordeaux tomberont pour leur part le vendredi 8 juillet. Pour savoir si vous êtes le détenteur du DNB, il faudra attendre 18h selon l'horaire indicatif fourni par l'académie elle-même. La suite est simple : il suffit d'inscrire votre nom dans le même moteur de recherche et vous saurez immédiatement si vous avez obtenu le brevet. Vous pouvez également utiliser la page dédiée du brevet dans l'académie de Bordeaux. A noter que les résultats qui sont rendus publics mentionnent uniquement le statut du candidat. Pour connaître le relevé de note détaillé, matière par matière, il faut se connecter à l'aide d'identifiants personnels sur le site de l'académie de Bordeaux.