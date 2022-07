Résultat du bac dans l'académie de Strasbourg : la liste des admis 2022

Ce mardi 5 juillet, l'académie de Strasbourg dévoile les résultats du bac 2022. Les listes des admis sont consultables gratuitement sur Linternaute.

Le baccalauréat, c'est terminé ! Et les résultats sont enfin dévoilés ce mardi 5 juillet 2022 et ils sont disponibles pour les candidats de l'académie de Strasbourg. Pour découvrir les résultats et savoir si vous êtes le tout nouveau détenteur du bac, il suffit de taper votre nom ou le nom de votre ville dans le moteur de recherche ci-dessus et vous saurez si vous êtes admis. Vous pouvez également vous rendre sur la page des résultats du bac de l'académie de Strasbourg et savoir si vous avez une mention ou non. En revanche, pour découvrir vos ou les notes obtenues lors des épreuves, il faut se rendre sur la plateforme officielle du ministère de l'Intérieur, sur le site de l'académie, avec les identifiants personnalisés pour chaque candidat.

Les résultats du brevet des collèges 2022 seront disponibles ce vendredi 8 juillet à 16h quant à eux, toujours pour l'académie de Strasbourg. Pour découvrir l'ensemble des résultats, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche, gratuit, juste au-dessus. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Inscrivez votre nom ou le nom d'un candidat et vous saurez automatiquement si vous êtes le nouveau lauréat du DNB et même si vous avez une mention. En revanche, si vous souhaitez connaître le détail de vos notes, il faudra utiliser vos identifiants et vous rendre sur la plateforme de l'éducation nationale ou sur le site de l'académie de Strasbourg qui vous communiquera les notes.