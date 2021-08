Bon plan rentrée scolaire : les meilleurs prix pour vos fournitures scolaires

BON PLAN RENTRÉE SCOLAIRE. Il ne reste plus que quelques jours avant le retour des élèves dans les établissements scolaires. Afin de vous équiper au mieux sans sacrifier votre budget, nous avons regroupé pour vous les meilleures offres actuellement disponibles sur différentes fournitures scolaires.

Pour beaucoup de parents et d'écoliers, la rentrée scolaire est une véritable période de stress. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, et notamment celui des fournitures scolaires. Ces dernières n'ont que peu évolué ces dernières années, et se composent généralement des classiques cahiers, agendas, stylos, trousses, et autres outils indispensables à la vie quotidienne de l'écolier. Découvrez notre sélection des meilleures offres actuellement en cours sur différentes fournitures scolaires essentielles.

Différents types d'agendas scolaires sont disponibles chez la majorité des grands revendeurs spécialisés selon ce que vous, ou votre enfant désire disposer. On y retrouve des produits plutôt classiques comme le traditionnel agenda signée L'Etudiant ou d'autres davantage orientés vers des passions comme le jeu vidéo, le football ou même à l'effigie de certains groupes de musique !

L'ETUDIANT Original Agenda Scolaire Aout 2021 ‐ Août 2022 Journalier Format 15x20cm Couverture Taupe 13,92 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

AGENDA 2021 2022: Agenda scolaire gamer collège lycée étudiant pour planifier une année scolaire réussie 9,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Agenda Scolaire 2021 2022 Minecraft: Couverture pour Garçon et fille | Agenda Scolaire Journalier et semainier 2021-2022, Primaire, college, Lycée, ... scolaires | Agenda anime manga bande dessinée 9,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Agenda Scolaire 2021 2022 Fortnite: Couverture pour Garçon et fille | Agenda Scolaire Journalier et semainier 2021-2022, Primaire, college, Lycée, ... scolaires | Agenda anime manga bande dessinée 9,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Agenda Scolaire Foot 2021 - 2022 Amazon 11,99 € Voir

Cdiscount 11,99 € Voir

Fnac 11,99 € Voir

Grupo Erik - Agenda Scolaire 2021 2022 Harry Potter | En Français - d'Août à Juin | Agenda Journalier Avec Spirale 14,5 x 16 cm | Idéal pour le Collège, Fournitures Scolaires 11,80 € 10,88 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Agenda My Hero Academia 2021-2022 Amazon 9,95 € Voir

Cdiscount 9,95 € Voir

Fnac 9,95 € Voir

Darty 10,95 € Voir

Agenda scolaire 2021-2022 journalier BTS Amazon 11,80 € Voir

Cdiscount 11,80 € Voir

Fnac 11,80 € Voir

Que vous ayez besoin d'un cahier grand ou petit format, avec des carreaux pour écrire ou non, il existe une multitude de marques qui proposent leur propres produits. Ces derniers disposent souvent de moins de personnalité que les agendas, mais il est tout de même possible de choisir son cahier préféré en fonction de certaines couleurs ou formats. Faites cependant bien attention à ce que ces derniers correspondent à ceux attendus par votre établissement scolaire !

Clairefontaine 299361AMZC Lot de 9 Cahiers Agrafés Mimesys - 24x32 cm - 96 Pages Grands Carreaux - Papier Blanc 90g Couverture Polypro (Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Violet, Gris, Orange, Rose, Incolore) 24,96 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lot de 4 cahiers de 96 Pages séyès Clairefontaine 24 x 32 cm Modèle aléatoire Amazon 12,17 € 5,99 € Voir

Fnac 5,99 € Voir

Darty 2,00 € 11,79 € Voir

Oxford Lot de 10 Cahiers 17 x 22cm Grands Carreaux Seyès 96 pages 90g 12,95 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Clairefontaine 333751C Un Cahier Agrafé Mimesys Rouge - 17x22 cm 48 Pages Grands Carreaux Papier Blanc 90 g - Couverture Polypro 1,05 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Difficile de stocker ses tout nouveaux crayons sans disposer d'une véritable trousse ! Ces dernières peuvent revêtir un design très sobre comme complètement personnalisé selon vos goûts. Bien qu'une trousse ne soit en général pas très onéreuse, il existe tout de même plusieurs petites gammes de prix, et même quelques promotions sur certains modèles qui permettent de réaliser de jolies économies ! Parmi les stars des distributeurs de trousses, on retrouve bien évidemment la cultissime marque Eastpak qui trône régulièrement à la première place des ventes.

EASTPAK Benchmark - trousse Amazon 10,00 € 6,50 € Voir

Fnac 10,39 € Voir

Eastpak Oval Single Trousse, 22 cm, Noir (Black) 18,00 € 14,10 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Clairefontaine 8113C - Grande Trousse Scolaire Ronde Basic Ø7x22 cm, Noir 4,92 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Fortnite Trousse Scolaire, Trousse Enfant Garcon Gamer (Bleu Raven) 15,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Du côté des sacs et cartables, c'est à nouveau Eastpak qui fait l'unanimité chaque année avec des références solides et classiques. Il est possible de trouver des indémodables comme des produits plus originaux à différents prix selon le budget dont vous disposez. Faites cependant attention aux différentes dimensions proposées afin de disposer de suffisamment de place pour l'ensemble de vos fournitures scolaires !

Sac à dos PADDED PAK'R Amazon 50,00 € 24,55 € Voir

Fnac 39,99 € 31,53 € Voir

La Redoute 40,00 € Voir

Sac à dos Orbit Fnac 28,63 € Voir

Cdiscount 41,00 € Voir

Amazon 46,00 € Voir

La Redoute 47,00 € Voir

Fortnite Sac a Dos Enfant, Cartable Scolaire Garcon Gamer (Noir Raven) 29,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Puma PUMA Phase Backpack II Sac à Dos Enfant Puma Black FR : Taille Unique (Taille Fabricant : OSFA) 22,38 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

D'autres références plus colorées sont évidemment disponibles chez les différents revendeurs professionnels que sont Amazon, CDiscount, etc... N'hésitez pas à vous balader un peu pour trouver votre perle rare ! Notez que les prix affichés sont susceptibles d'être modifiés rapidement en fonction de l'actualité ou d'éventuelles offres promotionnelles. N'hésitez donc pas à revenir de temps en temps pour vérifier si une bonne affaire n'est pas en cours !