Découvrez le simulateur idéal pour faire les meilleurs choix Parcoursup

Comment optimiser ses choix dans Parcoursup ? Linternaute vous propose avec SupEasy un outil inédit permettant d'estimer ses chances, en fonction de son profil, dans les filières ciblées.

Comment maximiser ses chances d'intégrer une filière qui nous plaît vraiment après l'obtention du baccalauréat ? Les élèves de terminale souhaitant entamer des études supérieures doivent finaliser leurs voeux sur la plateforme Parcoursup avant le 10 mars 2023. Et il faut bien dire que malgré tous les conseils prodigués par leurs enseignants et les équipes pédagogiques à leur disposition dans leur lycée, il y a un élément difficile à appréhender : les chances d'être admis dans une filière post-bac. Savoir quel est le niveau requis pour viser une classe préparatoire, une licence, un BTS, un DUT, etc... est pourtant particulièrement utile ; cela permet de viser avec davantage de pertinence les filières les plus appropriées à son niveau.

Désormais, grâce à SupEasy et à Linternaute, il est enfin possible d'évaluer ses chances et de prendre la mesure du niveau de sélectivité d'une formation post-bac visée. L'équipe SupEasy, formée par des enseignants du supérieur devenus experts de Parcoursup, a développé une plateforme très intuitive pour aider les élèves dans leurs choix d'orientation. Développé en partenariat avec Linternaute, voici un simulateur permettant de connaitre ses chances dans une filière, en fonction de son bac et de son niveau, et ainsi d'optimiser ses voeux, sans se surestimer ou se sous-estimer.

Il suffit de rentrer dans l'outil la moyenne que l'on pense obtenir au baccalauréat cette année, de rentrer sa filière et de tester des choix de formation supérieures : vous obtenez ainsi le taux d'accès des établissements de la filière et ainsi une idée précise de leur sélectivité. Vos chances d'admission sont données via les icônes météo : avec pour chaque choix :

"de fortes chances d'être admis" - Soleil

de bonnes chances d'être admis - Eclaircies

l'admission a des chances raisonnables d'aboutir - Nuages clairs

cela passera peut-être, mais dans les derniers admis - Nuages épais

l'admission est très peu probable - Intempéries

Le simulateur permet également de savoir quelle est la note moyenne des élèves ayant par le passé accédé à la filière. Attention toutefois, certaines filières prennent aussi en compte d'autres critères importants, comme les spécialités choisies au baccalauréat, les notes dans certaines matières particulières, et les appréciations sur la motivation et la personnalité de l'élève : l'outil donne ici des estimations fondées sur les données objectivables disponibles.

Pour davantage de conseils sur les filières post-bac et sur les choix d'orientation, rendez-vous sur le site de Supeasy !