Quelle orthographe est juste : "j'ai les yeux marrons" ou "j'ai les yeux marron" ?

La plupart d'entre nous s'emmêlent les pédales lorsqu'ils s'agit d'écrire des adjectifs de couleur au pluriel. Voici le point orthographe de la semaine.

Ah, le français ! Aussi riche qu'énigmatique, il nous surprend souvent par ses règles… et ses exceptions. Parmi ces règles qui sèment le trouble dans nos esprits, l'accord des adjectifs de couleur fait souvent débat. Aujourd'hui, nous répondons à la question qui tourmente de nombreux Français : "j'ai les yeux marrons" ou "j'ai les yeux marron" ?

La réponse est simple : la règle de base veut que les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Donc, on dira sans hésiter : des voitures rouges et des chemises bleues. Mais comme souvent, le français nous réserve de belles exceptions.

L'une de ces exceptions concerne les adjectifs de couleur qui sont dérivés de noms communs. Ces adjectifs-là restent invariables. C'est notamment le cas des couleurs issues de noms de fleurs, d'arbres, de fruits, de métaux, de minéraux, et d'animaux. Par exemple : ébène, citron, argent, ou encore saumon. Et oui, vous l'avez deviné, notre fameux "marron" en fait partie, car il découle du nom d'un fruit. De ce fait, la forme correcte est "j'ai les yeux marron" et non "marrons". Tout comme on dira "des sacs marron", "des chemises turquoise" ou "des jupes indigo".

Toutefois, il faut rester vigilant ! Certains adjectifs dérivés de noms, tels que rose, pourpre, mauve, et écarlate, s'accordent comme des adjectifs ordinaires. Ainsi, on aura "des oiseaux roses" ou "des tapis écarlates". Ajoutons encore une exception (oui, une de plus) : si l'adjectif de couleur est composé de deux mots, alors il reste invariable. C'est le cas pour les couleurs telles que "gris clair", "vert pomme" ou "bleu foncé". Si les deux composants sont des adjectifs de couleur, on les unit avec un trait d'union et l'ensemble demeure invariable, comme dans "des robes bleu-gris".

Enfin, n'oublions pas la petite nuance qui existe entre des drapeaux bleu, blanc, rouge (tricolores comme le drapeau français) et des drapeaux bleus, blancs, rouges (uni couleur). Le français est une langue vivante, constamment en évolution, mais s'il y a une chose qui demeure, c'est sa complexité alliée à sa beauté. Alors, la prochaine fois que vous parlerez de la couleur de vos yeux, souvenez-vous : "j'ai les yeux marron" !