Voici combien gagnent les profs en France en 2023

De la maternelle au lycée, voici combien vont toucher les profs pour cette rentrée scolaire 2023. Salaire fixe et primes, nous avons fait les additions.

L'enseignement, souvent considéré comme une vocation plus qu'une profession, revêt une importance primordiale dans la société. Alors, en 2023, quels sont les salaires des enseignants en France ? Les chiffres montrent que désormais un professeur des écoles qui enseigne en maternelle et en primaire dispose de la même grille de salaire de base qu'un professeur certifié qui, lui, donne des cours en collège et lycée.

Dans les deux cas, un enseignant débutant perçoit un salaire brut mensuel de 2 171 €. Avec ses 443 € bruts d'indemnités, son revenu net s'élève à 2 102 €. Au milieu de sa carrière, ce chiffre augmente. Le salaire brut mensuel atteint 2 555 €, complété par une indemnité de 320 €. Au total, le professeur en milieu de carrière peut s'attendre à un revenu net de 2 301 €. En fin de carrière, le panorama financier est encore plus élevé. L'enseignant perçoit un salaire brut de 3 313 € par mois, auxquels s'ajoutent 195 € d'indemnités, ce qui équivaut à un revenu net de 2 796 €.

Ces enseignants ont également droit à des primes spécifiques. Notamment, ils peuvent bénéficier d'une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement de 1 500 €. De plus, une prime d'installation est offerte à ceux qui choisissent de travailler exclusivement dans les communes d'Île-de-France et dans l'agglomération de Lille. Cette dernière oscille entre 2 121 € et 2 185 €, selon le montant de l'indemnité de résidence.

La différence entre les professeurs des écoles et les professeurs certifiés de collège et de lycées se passe plus au niveau des primes. En maternelle et en primaire, ils peuvent ajouter près de 3000 euros par an brut s'ils exercent la fonction de directeur d'école. S'ils enseignent en REP, le réseau d'éducation prioritaire, c'est 1734 euros bruts annuels qui s'ajoutent à leur rémunération. En REP+, cette prime se monte à 5114 euros bruts.

En collèges et lycées, les primes sont les mêmes pour les enseignants en REP et REP+ mais s'ajoute une prime pour les heures supplémentaires annuelles. Celle-ci est calculée par heure supplémentaire chaque semaine et chaque heure est payée de 1 196 € à 1 594 € bruts. La première heure supplémentaire est mieux payée que les suivantes.

Enfin, il est intéressant de faire une comparaison du salaire des enseignants au niveau européen. Selon l'OCDE, les enseignants français sont payés 50% de moins que leurs confrères en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ils sont rémunérés 20% de moins que les portugais, 10% de moins que les espagnols. Mais ils surclassent les profs des pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande) et de l'Italie de plus de 10%. Et sont quasiment payés deux fois plus que les grecs, polonais, tchèques et hongrois. C'est au Luxembourg que les enseignants sont les mieux payés du monde puisqu'ils perçoivent 2,5 fois plus que leurs homologues français.