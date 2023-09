Faut-il écrire "dans une demi-heure" ou "dans une demie-heure" ? Améliorez votre orthographe

Il y a des mots qu'on ne sait jamais écrire correctement. Et ces 30 minutes en font partie. Doit-on écrire "demi-heure" ou "demie-heure" ? On vous explique comment ne plus l'oublier.

L'usage de la langue française peut parfois se révéler complexe, avec ses règles, exceptions et pièges linguistiques. Un de ces dilemmes orthographiques concerne l'expression "demi-heure". Est-il correct d'écrire "dans une demie-heure" ou faut-il plutôt écrire "dans une demi-heure" ? Quand on n'est pas prof de français, on n'a pas toujours la réponse. Toutefois, pour les passionnés de la langue, une telle distinction peut avoir son importance. Allons y jeter un œil.

Tout d'abord, comprenons comment le mot "demi" fonctionne en français. C'est un terme qui peut parfois s'accorder en genre (masculin, féminin), mais qui demeure invariable en nombre '(un, deux, dix). Voilà pourquoi nous disons "un an et demi" pour parler d'un an et six mois, et "une heure et demie" pour mentionner une durée d'une heure trente. Dans ces exemples, on note que "demi" s'accorde avec le genre de "heure", un nom féminin, alors qu'il reste invariable lorsqu'il est associé au masculin "an".

Cela étant dit, quand "demi" précède un nom, il reste invariable. C'est pour cette raison que nous disons "une demi-heure" et non "une demie-heure". L'erreur est courante, mais la règle est claire : "demi" ne prend pas de "e" lorsqu'il est placé avant un nom, quel que soit le genre de ce dernier.

Il est également à noter que "demi" ne s'accorde pas en nombre. Ainsi, "deux heures et demie" et "deux ans et demi" sont tous deux corrects. Le "demi" ne prend pas de "s", sauf dans deux cas précis : lorsqu'il est utilisé comme un nom, évoquant par exemple une boisson, comme "trois demis" (pour parler de bières), ou en parlant de rugby, en référence aux joueurs "deux demis de mêlée".

Pour vérifier votre compréhension de la règle, considérez la phrase suivante : "Trois demi-douzaines d'hommes à demi-fous s'enfilent douze demis chaque demi-heure à partir de quatre heures et demie". Dans cet exemple, vous remarquerez que "demi" n'est jamais suivi d'un "e" lorsqu'il précède un nom, comme "demi-douzaine" ou "demi-heure". En revanche, il s'accorde en genre dans "quatre heures et demie".

En résumé, retenez cette règle simple : lorsque "demi" est utilisé avant un nom, il est invariable, indépendamment du genre du nom qu'il précède. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté d'écrire "dans une demie-heure", repensez à cette règle et écrivez correctement : "dans une demi-heure".