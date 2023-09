Le "jeu de la virgule", ce nouveau jeu dangereux qui fait fureur dans la cour de récréation

Le "jeu de la virgule" consiste à donner à ses camarades deux coups secs à l'arrière de la nuque. Il est inspiré d'un geste technique du football et est devenu viral sur TikTok. Cela est extrêmement dangereux pour les cervicales et peut entraîner des blessures graves.

TikTok et les cours d'école, un nouveau jeu dangereux. Sur les réseaux sociaux et dans les cours d'école, les jeux dangereux se succèdent. Après le "jeu du foulard" ou le "défi de la cicatrice", c'est désormais le "jeu de la virgule" qui inquiète les parents d'élèves.

Le "jeu de la virgule" consiste à donner deux coups secs à l'arrière de la nuque, dans des directions opposées. Il est inspiré d'un geste technique utilisé au football. Le joueur feint un crochet extérieur avec l'extérieur de son pied, mais il rabat finalement le ballon vers l'intérieur de son pied pour changer sa trajectoire. Dans le "jeu de la virgule", les mains sont utilisées comme des pieds pour faire bouger la tête comme un ballon. Pour ce faire, on donne deux coups secs et opposés à l'arrière du crâne ou de la nuque, généralement par surprise.

TikTok a propulsé la popularité de ce jeu

Sur TikTok, des centaines de vidéos montrent des adolescents en train d'effectuer ce geste violent sur un camarade, un petit frère ou un ami. Ces vidéos sont visionnées plusieurs milliers de fois. Le phénomène existe depuis bien avant l'arrivée des smartphones et de TikTok. Certaines vidéos ont été publiées sur la plateforme il y a plusieurs mois, mais c'est la rentrée scolaire qui a vraiment popularisé ce mouvement selon le Figaro.

Ce jeu est extrêmement dangereux selon le président du Syndicat français des ostéopathes (SFDO) Philippe Sterlingot auprès du Figaro : "C'est un jeu débile et inutilement dangereux. Le cou est la jonction entre le cerveau, la bouche et le reste du corps. Des tuyaux artériels, veineux, digestifs et la moelle épinière y passent. Faire ce geste peut prendre par défaut les systèmes de défense naturels de l'organisme et le poids de la tête peut créer un mouvement qui dépasse les capacités normales des articulations."

Quelle est la réaction de l'Éducation nationale ?

Le 15 septembre, la mère d'un élève du collège Élisabeth et Robert Badinter, situé à Angresse (Landes), a signalé que son fils avait été victime d'un "jeu" dangereux. L'établissement scolaire a pris le signalement au sérieux et a réagi rapidement. Le lendemain, un message a été envoyé à tous les parents d'élèves via la messagerie Pronote.

Le lundi suivant, le chef d'établissement a pris la parole dans les classes pour rappeler la dangerosité de ce "jeu" et inviter les élèves victimes à se manifester auprès du personnel éducatif. Une note a également été envoyée à tous les chefs d'établissement de la région Aquitaine pour les alerter sur ce phénomène et les appeler à la vigilance.

Le gouvernement doit présenter un plan interministériel contre le harcèlement scolaire le mercredi 27 septembre. Cette politique "est absolument essentielle" selon Emmanuel Macron, lors d'une interview télévisée le dimanche 24 septembre.