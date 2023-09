Le "jeu de la virgule" se répand dans les cours de récré et les jeunes n'en sortent pas indemnes

C'est dans le sud-ouest que l'alerte a été donnée. Ce jeu dangereux qui vient des réseaux sociaux pourrait être lourdement handicapant.

Il y a plusieurs années, les établissements scolaires étaient en ébullition à cause du fameux "jeu du foulard", un jeu risqué où des enfants s'étranglaient volontairement pour expérimenter une sensation d'euphorie. Malheureusement, certains y ont laissé la vie. Aujourd'hui, un jeu tout aussi menaçant fait surface : le "jeu de la virgule".

L'alarme a été tirée depuis le collège Elisabeth et Robert Badinter d'Angresse, situé dans le sud des Landes, le 15 septembre. Comme un écho assourdissant des dangers des réseaux sociaux sur la jeunesse, le "jeu de la virgule" s'infiltre progressivement dans les cours de récréation. Son principe ? Infliger une ou deux claques subites et inattendues derrière la tête de l'autre joueur. Mais cette apparente simplicité cache un danger potentiellement mortel : le risque de toucher les cervicales.

L'incident initial, bien que non dommageable physiquement pour l'élève concerné, a été suffisant pour sonner l'alerte selon France Bleue. La mère de ce dernier, inquiète et responsable, a immédiatement informé l'établissement de cette nouvelle pratique. La réaction de la direction du collège ne s'est pas fait attendre. Un message de vigilance a été envoyé dès le lendemain à tous les parents via Pronote, un logiciel de communication entre l'établissement et les familles. Et le lundi suivant, le principal, accompagné de son équipe, a organisé des séances d'information dans chaque classe pour mettre en garde les élèves contre la dangerosité du jeu et pour offrir une oreille attentive à ceux qui en seraient les victimes.

Ce qui est préoccupant, c'est que de tels "jeux" trouvent souvent leur origine et leur propagation via les réseaux sociaux, touchant rapidement un public large et impressionnable. La prévention est donc cruciale. Bruno Brevet, directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) dans les Landes, a bien compris l'urgence de la situation. Même s'il n'a été informé d'aucun autre cas dans le département, il a tenu à souligner la nécessité d'une vigilance accrue : "Les collégiens ont toujours une capacité à trouver des jeux qui sont des jeux qui peuvent être dangereux pour eux".

Dans cette optique préventive, une note officielle du DASEN sera envoyée dans les prochains jours à tous les chefs d'établissements des Landes. L'objectif ? Sensibiliser ces derniers à ce jeu dangereux et leur donner les moyens de l'éradiquer avant qu'il ne prenne trop d'ampleur.

Alors que les parents, enseignants et responsables éducatifs restent sur le qui-vive, il est essentiel de rappeler que ces jeux dangereux sont souvent le fruit d'un désir d'appartenance, d'une quête d'adrénaline ou simplement d'une naïveté juvénile. D'où l'importance d'une éducation préventive et d'un dialogue ouvert entre adultes et jeunes pour éviter de nouveaux drames.