Le brevet des collèges obligatoire pour entrer au lycée ! La mesure choc d'Attal

Le brevet des collèges, un diplôme qui ne sert à rien ? Le ministre de l'Education nationale veut conditionner le passage au lycée à son obtention.

Le ministre de l'Education nationale souhaite un sursaut et impulser un nouvel élan pour rehausser le niveau général des élèves. Alors que le classement Pisa 2023 démontre que les élèves français ont décroché en mathématiques et que les difficultés d'apprentissage augmentent, Gabriel Attal a déjà plusieurs pistes de réforme. Et certaines mesures devraient être instaurées très rapidement, dont une, qui s'annonce explosive : il faudra obtenir le brevet des collèges, le "diplôme national du brevet", pour rentrer en classe de seconde.

L'annonce a été faite dans un courrier adressé par le ministre à tous les personnels de l'Education nationale, consulté par plusieurs médias ce mardi matin. "Le diplôme du brevet conditionnera l'accès direct au lycée. Les élèves en difficulté et qui n'obtiendront pas leur brevet ne feront pas leur entrée en 2nde l'année suivante, mais rejoindront une classe 'prépa-lycée' pour consolider leur niveau", écrit dans cette lettre Gabriel Attal. Une petite révolution, d'autant que "les épreuves terminales représenteront 60% de la note finale, au lieu de 50% aujourd'hui".

Autres mesures que le ministère de l'Education nationale compte déployer partout en France : le redoublement sera décidé par l'équipe pédagogique, sans que la famille ne puisse s'y opposer ; des groupes de niveau devraient apparaître pour les élèves de 6e et de 5e notamment.