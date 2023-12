Le véritable retour du redoublement ? Comment Attal veut l'imposer aux parents

Le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal souhaite redonner le dernier mot au corps enseignant sur le redoublement d'un élève, comme indiqué dans un mail transmis aux professeurs ce mardi 5 décembre.

Elle fait partie des mesures phares de Gabriel Attal. Dans un mail envoyé aux enseignants, ce mardi 5 décembre, le ministre de l'Education nationale a fait savoir son souhait d'octroyer aux professeurs "le dernier mot" au moment de décider si oui ou non, un élève doit redoubler en raison d'un niveau trop faible pour grimper à l'étage supérieur. "Votre avis quant aux conditions de passage de vos élèves dans la classe supérieure ont été rendu accessoire", regrettait le ministre dans la lettre officielle envoyée ce matin aux personnels enseignants.

Un décret sera publié dès le premier trimestre de l'année 2024 permettant de rendre à l'équipe pédagogique le soin de trancher s'agissant du redoublement de l'élève, et non plus aux familles. Une décision forte qui a pu être motivée par les résultats décevants des élèves français dans le classement PISA 2023 dévoilé ce mardi 5 décembre 2023. On y apprend notamment que la France se classe à la 26e place en mathématiques, et à la 29e en compréhension de l'écrit.

Cette nouveauté ne fait pourtant pas l'unanimité. Le Centre national d'étude des systèmes scolaires met en avant le manque de résultats d'une telle politique chez nos confrères de BFM TV : "Dans la majorité des études, le redoublement n'a pas d'effet sur les performances scolaires à long terme. En revanche, toujours un effet négatif sur les trajectoires scolaires et demeure le meilleur déterminant du décrochage".