Plan Attal : des groupes de niveau au collège dès 2024 ! Comment ça marche ?

Dès la rentrée 2024, des groupes de niveau seront mis en place au collège comme annoncé par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Une mesure phare de son projet "choc des savoirs".

Gros chamboulement à venir pour les collégiens dès la rentrée 2024. Comme pressenti, Gabriel Attal a annoncé la création de groupes de niveau pour les classes de collège pour les cours de français et de mathématiques. Les classes de 6e et 5e ouvriront le bal en 2024, il faudra attendre la rentrée suivante en 2025 pour les classes de 4e et 3e, sur le même principe.

Pour faire simple, les élèves seront répartis en trois niveaux en fonction de leurs compétences en français et mathématiques. Le groupe numéro 1 étant celui dédié aux élèves les plus en difficulté. "Nous créerons des postes pour qu'il n'y ait qu'une quinzaine d'élèves" dans ce fameux groupe 1 déclarait le ministre de l'Éducation nationale mardi lors de sa conférence de presse depuis un collège du 19e arrondissement de Paris.

Au fil de l'année, les élèves pourront tout à fait changer de groupe si la progression est jugée suffisante par l'enseignant. Le but pour Gabriel Attal étant de "mettre fin au collège uniforme (...) mettre fin aux inégalités au sein des classes. Nous ajouterons les moyens humains et financiers nécessaires a-t-il ajouté. Les collégiens les plus en difficulté bénéficieront aussi d'une scolarité aménagée, avec un temps de travail plus important, toujours en français et mathématiques. Ces heures viendront prendre la place d'une partie d'une autre matière, avec l'accord du corps enseignant et de la famille.

Pour autant, la mise en place de groupes de niveau a-t-elle un impact positif sur les élèves ? En réalité, difficile de donner une réponse clair et évidente. Il n'existe pas de consensus clair sur la question, certaines études prouvent tout de même que les classes homogènes bénéficieraient davantage aux élèves dont le niveau scolaire est élevé. À l'inverse, les groupes de niveau, autrement dit, classes hétérogènes, seraient plus adaptées au élèves en difficulté pour leur permettre de progresser. Quoi qu'il en soit, la mesure annoncée par Gabriel Attal sera bien mise en place dès la rentrée prochaine au collège pour les classes de 6e et 5e.