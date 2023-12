Voici où sera testé l'uniforme à l'école en 2024 !

L'expérimentation du port de l'uniforme à l'école devrait démarrer à partir de la rentrée de septembre 2024. Plusieurs villes ont déjà fait part de leur intérêt pour appliquer ce test.

Une tenue identique partout en France. L'idée a fait son bout de chemin et sera expérimentée dès la rentrée prochaine au mois de septembre 2024, voire dès le printemps pour les villes les plus motivées. En effet, le port de l'uniforme fera son grand retour dans les écoles, collèges et lycées de France à travers "une grande expérimentation", même si le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal doit encore donner les derniers détails de cette opération en fin de semaine. Une chose est sûre, plusieurs villes et collectivités ont déjà montré leur intérêt de participer à cette phase de test.

Les départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà fait part de leur motivation. Du côté des communes, Perpignan (Pyrénées-Orientales), Reims (Marne) et Tourcoing (Nord) pourraient être concernées, si l'on en croit les informations de France Info.

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) s'est également portée volontaire concernant quatre établissements : "Nous avons échangé avec les différentes communautés éducatives de ces écoles et nous sommes opérationnels pour mettre en place cette expérimentation", déclarait le maire de la ville, Christian Estrosi (Horizons) dans un communiqué.

Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), Metz (Moselle), Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), Poissy (Yvelines), Denain (Nord), Cusset (Allier) et Puteaux ont également montré un important intérêt à l'égard de cette nouveauté souhaitée par Gabriel Attal. Attention, le nombre d'établissements "testeurs" et donc les villes concernées seront limitées, la mesure étant en partie financée par l'État.