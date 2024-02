Kit des JO dans les écoles : pourquoi des profs s'insurgent

La distribution d'un kit ce mercredi 21 février à destination des élèves de primaires pour les Jeux Olympiques de 2024 provoque l'agacement des enseignants.

Alors que le secteur de l'Education nationale est en proie à des tensions depuis plusieurs semaines, la dernière initiative du gouvernement vient de nouveau alimenter la colère du corps enseignant. Ce mercredi 21 février, de nombreuses écoles primaires ont reçu des colis de la part de l'Education nationale. A l'intérieur, des kits pédagogiques destinés à tout les écoliers français du CP au CM2. Pour l'instant, ces kits sont arrivés dans le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire ainsi que dans plusieurs grandes villes de France. La distribution devrait s'effectuer jusqu'à la fin du mois de juin et concerne au total quatre millions d'élèves.

Ces kits du gouvernement s'intitulent "Au cœur des Jeux" et contiennent un livret d'une dizaine de pages dont quatre d'entre elles ont été rédigées par le président Emmanuel Macron, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera et Gabriel Attal, lorsque ce dernier occupait le poste de ministre de l'Education. Pensées pour "découvrir l'histoire et les valeurs" des Jeux olympiques et paralympiques de cet été, les autres pages ont une "visée pédagogique" comme l'a indiqué auprès de Libération le cabinet de Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Education. Le livret contient des mots croisés et des charades ainsi que d'autres types de contenus, tous destinés à informer les enfants sur les jeux. Ce kit contient également une pièce de deux euros spécialement conçue par la Monnaie de Paris sur laquelle est gravée une Tour Eiffel qui "prend son élan pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques" selon les termes du livret.

Néanmoins, les enseignants n'ont pas vu d'un bon œil cette nouvelle opération du gouvernement. En effet, les professeurs parlent d'une "énième opération de communication du gouvernement menée sans concertation" selon Libération. Pour Guislaine David, la porte-parole du premier syndicat des écoles, le SnuiPP-FSU, "ce livret est inutile d'un point de vue pédagogique" comme le rapporte Libération. Un sentiment partagé également par David Lelong, représentant du syndicat SE-Unsa qui a déclaré au média : "La pertinence de l'outil nous interroge".

La pièce de deux euros fait notamment polémique. Comme l'indique Guislaine David "Cette pièce va devenir un objet de convoitise dans la cour de récré". Après quoi elle souligne auprès de Libération l'aspect problématique selon elle de la distribution de monnaie en classe : "Symboliquement, ce n'est pas aux professeurs de distribuer de l'argent aux élèves". Mme David a également expliqué auprès du Ouest-France que "pour des questions sociales ou des risques de vol, l'argent liquide est interdit dans l'enceinte des établissements. "

Le coût de l'opération a largement contribué au mécontentement du corps enseignant. La réalisation de cette action de communication représenterait un total de 16 millions d'euros. Sur France Info ce mercredi, Estelle Guyon, professeure dans une école à Angers et représentante départementale du syndicat SNUipp-FSU, a souligné un moment mal choisi pour ce genre d'action : "Au moment où l'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner les services publics et notamment le service public d'éducation". Cette opération intervient en effet peu de temps après les annonces du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, le 18 février dernier à propos de la réduction des dépenses publiques.