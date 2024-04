Intelligence artificielle à l'école : véritable renfort ou substitution pour les professeurs ?

Outre les services publics, la fiscalité ou encore l'environnement, le monde de l'éducation va également être bouleversé par l'arrivée d'une intelligence artificielle (IA) prénommée Aristote. Pour le meilleur et... pour le pire ?

L'objectif est de "remettre de l'humain au cœur de nos services publics", s'est défendu Gabriel Attal, dont franceinfo se fait l'écho. En déplacement à Sceaux (Hauts-de-Seine), le Premier ministre a dévoilé ce mardi 23 avril toute une panoplie d'outils d'intelligence artificielle. Si l'IA Albert devrait prêter main forte à l'administration fiscale, comme le rapporte BFMTV, l'Éducation nationale ne sera pas en reste. Le chef du gouvernement a ainsi annoncé qu'une intelligence artificielle répondant au doux nom d'Aristote, en référence au célèbre philosophe grec, sera mise en place dès la rentrée de septembre 2024.

Alors, à quoi s'attendre ? Aristote serait-il LA solution trouvée par l'exécutif pour pallier au manque criant de professeurs dans les écoles de la République ? Selon le rapport Pisa publié par l'OCDE en décembre 2023, deux tiers des élèves des établissements étudiés pour établir ce rapport étaient affectés, en 2022, par la pénurie d'enseignants. Pour autant, professeurs, élèves et parents ne devraient pas trop avoir à s'inquiéter de l'arrivée de l'IA dans le monde de l'éducation en septembre prochain.

L'intelligence artificielle Aristote permettra principalement d'aider les étudiants de licence à réviser en vue des examens. Un bonus donc, auquel ne se substituera pas la présence de professeurs. Concrètement, Aristote aura la capacité de générer des quiz et des évaluations en se basant sur des supports de cours, rapporte BFMTV. Et ce, afin "d'améliorer [le] taux de réussite [des élèves] en licence", a souligné Gabriel Attal lors de sa prise de parole, relaie franceinfo. À noter que l'intelligence artificielle aura également pour objectif de rendre davantage accessible plus de 3 000 heures de cours aux élèves en situation de handicap, celle-ci permettant notamment de générer des sous-titres à partir du son des vidéos. Reste que si cette touche d'IA, aussi petite soit-elle, est couronnée de succès, à l'avenir, il est fort probable que l'intelligence artificielle soit davantage mise à contribution à l'école. Jusqu'à quel point ? La suite au prochain épisode !