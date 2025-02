La Française Céline Haller fait partie des dix finalistes du prix du Global Teacher Prize. Elle pourrait empocher un chèque d'un million de dollars lors de la remise des récompenses à Dubaï.

Cocorico. Une française pourrait bien être élue meilleure professeure du monde. Céline Haller, 44 ans, fait partie des 10 finalistes du Global Teacher Prize, un concours qui met en lumière l'innovation dans l'enseignement et l'éducation et récompense un professeur chaque année depuis 2015. Le prix sera décerné le mercredi 12 février 2025 à Dubaï par la Fondation Varkey. À la clef : un joli pactole d'un million de dollars, soit environ 965 000 euros, reversé progressivement et équitablement sur une dizaine d'années. Depuis la création de ce concours, aucun français n'a été sacré.

Céline Haller est professeure en classes de CM1 et CM2 au sein de l'école Rosa Parks de Strasbourg (Bas-Rhin), dans un établissement scolaire classé REP+. Lorsqu'elle a appris les noms des finalistes, elle a tout simplement fondu en larmes : "Je sais que je travaille dur, je sais ce que je fais, mais comparé aux autres ? Ce n'est rien", s'étonne-t-elle auprès de BFMTV. La Française a été sélectionnée parmi 5 000 candidatures provenant de 89 pays.

Si sa technique peut surprendre, elle y voit des bénéficies clairs et force est de constater que le jury est du même avis. Depuis une dizaine d'années, elle débute chaque journée de cours par un petit-déjeuner en classe, préparé et partagé par tous ses élèves. Interrogée par Le Parisien, la principale intéressée est partie d'un constat simple et alarmant : certains enfants ne prennent pas de petit déjeuner avant d'arriver par l'école, et ce, par manque de moyens. Voilà qu'un matin, elle propose d'organiser un repas et d'observer les changements de comportements chez ses petits protégés.

"La mixité entre filles et garçons est plus fluide"

Cette technique bien à elle permet aux enfants de 9 à 10 ans d'apprendre à compter, à mesurer, à analyser leurs aliments mais créé aussi un véritable moment de convivialité et de partage dans une certaine simplicité. "Outre le gain sur la santé, les élèves sont motivés pour venir à l'école, la cohésion de groupe est bien meilleure, ils discutent davantage entre eux, mangent ensemble, la mixité entre filles et garçons est plus fluide", assure-t-elle dans les colonnes du journal. Si elle venait à être l'heureuse élue ce mercredi, la strasbourgeoise envisage de "continuer à développer ce projet (...) et diffuser la pédagogie qu'il y a autour", explique-t-elle au journal Le Parisien.

Le Global Teacher Prize a déjà salué "une initiative créée pour lutter contre les inégalités en matière de santé, de bien-être et d'éducation, qui implique que les élèves organisent deux petits-déjeuners par semaine pour toute l'école". Preuve d'un succès déjà reconnu, le gouvernement français a ajouté le modèle créé par Céline Haller à son plan pauvreté de 2019 qui permet d'aider à lutter contre les problèmes de reproduction de la pauvreté, de précarité, d'insertion et d'accès aux droits des jeune sporulations.