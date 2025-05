Cette mesure adorée des profs de primaire est "néfaste" pour les enfants, selon des experts reconnus

D'après un rapport publié par la Cour des comptes, une mesure appréciée par les professeurs de primaire serait en réalité "néfaste" pour les enfants. Elle concerne le temps d'apprentissage des élèves.

Un rapport alarmant. Ce mardi 20 mai 2025, la Cour des comptes publie son rapport public thématique L'enseignement primaire, une organisation en décalage avec les besoins de l'élève. Dans ce document, les magistrats dressent un bilan inquiétant sur l'état de l'école primaire française. "Plusieurs dysfonctionnements structurels ont été identifiés", et plus particulièrement, la question centrale du temps scolaire.

En dépit "des efforts budgétaires consentis ces dernières années", et notamment "à travers le dédoublement des classes", le rapport met le doigt sur les capacités des élèves et un niveau "inacceptable". Voilà pourquoi, une mesure plutôt appréciée des professeurs de primaire est fustigée par les experts ayant oeuvré sur ce rapport : la semaine de quatre jours. Elle serait contraire aux intérêts de l'enfant et même "néfaste", en raison de la "désynchronisation liées aux week-ends prolongés", peut-on lire.

Une "organisation en décalage avec les besoins de l'enfant"

Le rapport affirme que l'environnement et un accueil de qualité pour les élèves sont des éléments "indispensables" à la réussite scolaire des plus jeunes. Voilà pourquoi, face à des résultats décevants, le système scolaire français se doit de "réexaminer son organisation actuellement en décalage avec les besoins de l'enfant". Selon l'Académie nationale de médecine - et un rapport datant de janvier 2010 - "l'aménagement du temps scolaire en France n'est pas en cohérence avec ces connaissances de la

chronobiologie de l'enfant et cela à tous les niveaux de l'organisation, journée, semaine ou année scolaire", apprend-on, les rythmes d'apprentissage étant "hétérogènes et variables" au cours de l'année.

Le rapport va plus loin. En effet, il met en cause "le rôle néfaste de la semaine dite de quatre jours sur la vigilance et les performances des enfants les deux premiers jours de la semaine", est-il inscrit dans la synthèse de ce rapport de la Cour des comptes. Pourtant, cette organisation basée sur une semaine de quatre jours est devenue la "règle largement majoritaire depuis 2017", une dispositive que regrette les experts ayant produit le rapport.

Le document assure enfin que les enfants bénéficiant d'un enseignement "structuré et de qualité" et ce, dès le plus jeune âge, "sont les plus susceptibles d'avoir de bons résultats scolaires par la suite". Un constat établi scientifiquement et qui devrait selon les mots des experts, être "universel". Attention, il ne se vérifie pas forcément dans l'ensemble des classes sociales. Chez les moins favorisés, qui ne "bénéficient pas de toutes les possibilités de développement de leurs capacités dans le cadre strictement familial", le constat peut nettement différer.