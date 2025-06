Parcoursup : cette candidate ose une lettre de motivation délirante, elle est acceptée par la fac

Malgré une lettre de motivation aux allures de canular, cette lycéenne a été admise dans au moins deux formations de son choix sur Parcoursup.

Si l'orientation et les admissions en études supérieures via Parcoursup sont source de stress pour de nombreux lycéens, d'autres prennent la chose avec plus de recul, voire ne les prennent pas trop au sérieux. C'est le cas de Morgane, une lycéenne qui a joint une lettre de motivation inattendue dans ses dossiers d'admission pour plusieurs facultés et qui a été acceptée en licence de psychologie comme en fac de sport sur Parcoursup. La jeune fille elle-même a été surprise par l'acceptation de ses voeux.

Tout est parti d'une blague entre Morgane et une de ses amies. "Avec une copine quand j'ai fait mes vœux on s'est dit 'viens on met une recette'. J'ai tapé une recette de brownie, et j'ai copié-collé dans ma lettre de motivation", raconte-t-elle à France Télévisions. Un canular que la lycéenne a raconté sur ses réseaux sociaux et qui a fait le buzz au moment de la réception des premières réponses sur Parcoursup. La vidéo dans laquelle l'adolescente montre, très amusée, avoir été acceptée en psychologie malgré sa lettre de motivation a fait le buzz avec 1 million de vues en seulement quelques jours.

Ce qui était une blague soulève les défaillances de Parcoursup aux yeux de certains. La plateforme d'admission est critiqué depuis sa mise en place en 2018 pour son caractère jugé trop aléatoire, ses critères de sélection pas suffisamment précisés et son fonctionnement qui laisse parfois des élèves dans l'incertitude pendant de longues semaines.

Alors que l'Education nationale soutient que l'admission sur Parcoursup ne tient pas uniquement compte des notes et invite les élèves à constituer les meilleurs dossiers possibles pour maximiser leurs chances, le canular de Morgane affaiblit ce discours. "On dit que la lettre de motivation est importante, que ça appuie le dossier… Et au final, ils ne regardent que les notes. Je pense que les notes comptent pour les trois-quart du travail", estime la jeune femme.

La plaisanterie de la lycéenne, si elle ne lui a pas porté préjudice auprès des facultés, n'a pas plu à tout le monde. Le rectorat de l'académie de Toulouse, mis au courant du canular, n'a pas apprécié ce qu'il considère être une tentative de "décrédibilisation" de Parcoursup. Il estime que les critères de sélection ont été respectés dans le cas de Morgane, malgré une fausse lettre de motivation : "En psychologie, 6% de la décision repose sur la lettre de motivation, 94% dépendent d'autres critères" a-t-il expliqué auprès de France Télévisions. Après la mauvaise publicité de la plateforme d'admission suscitée par son canular, Morgane a été convoquée par le proviseur de son lycée pour un recadrage.