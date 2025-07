Dates et heures des résultats du brevet 2025 : le calendrier complet, déjà des résultats !

Les résultats du brevet 2025 sont disponibles par académie ou par ville. Vous pouvez saisir le nom d'un candidat dans le moteur pour trouver son résultat.

La publication des résultats du brevet des collèges est toujours un moment important et riche en émotion pour les élèves de troisième. Ils découvrent depuis lundi 7 juillet les listes des admis, mais si le diplôme est national, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne pour la publication des résultats du brevet 2025. Ce sont les académies qui fixent les heures et les dates de publication des résultats du brevet 2025.

La Corse et les académies de Mayotte et de La Réunion ont déjà donné les listes des admis et ouvert leur espace Cyclades. Voici le tableau complet des dates et heures de publication pour toutes les académies, selon les informations transmises à Linternaute.com par les services du ministère de l'Education nationale.

Date Heure Académies 7 juillet 08h00 Mayotte, La Réunion 7 juillet 17h00 Corse 8 juillet 10h00 Besançon 8 juillet 12h00 Orléans‑Tours 8 juillet 14h00 Clermont‑Ferrand, Lille, Limoges 8 juillet 15h00 Guyane 8 juillet 17h00 Bordeaux 8 juillet 18h00 Strasbourg 8 juillet 21h00 Guadeloupe 9 juillet 10h00 Toulouse 9 juillet 11h00 Nancy‑Metz, Normandie, Reims 9 juillet 14h00 Amiens, Créteil, Paris, Versailles 9 juillet 15h00 Montpellier 9 juillet 17h00 Grenoble, Nice, Poitiers 9 juillet 18h00 Rennes 9 juillet 20h00 Martinique 10 juillet 09h30 Dijon 10 juillet 10h00 Aix‑Marseille 10 juillet 15h00 Lyon, Nantes

Pour découvrir les résultats en temps réel, dès publication par les académies, vous êtes au bon endroit. Le ministère de l'Education nationale transmet à Linternaute.com tous les résultats avec les listes des admis au Diplôme national du brevet 2025, avec leurs mentions. Utilisez le moteur de recherche en tête d'article pour découvrir un résultat, en entrant le nom d'un candidat et l'académie de son collège.

Rappelons que le brevet est évalué sur 800 points : 400 en contrôle continu et 400 pour les épreuves finales. Le seuil de réussite est fixé à 400 points. Les mentions se déclinent ainsi : "assez bien" dès 480 points, "bien" à partir de 560 points, très bien dès 640 points.