Ces chiffres effrayants qui en disent long sur le niveau des élèves de 3e en France

Le niveau des élèves de 3e en chute libre ? C'est ce que des tests passés à la rentrée 2024 semblent démontrer, selon les services du ministère de l'Éducation nationale.

Un niveau de plus en plus bas… Les élèves de troisième semblent largement en difficulté avec le français et les mathématiques. En effet, moins de la moitié d'entre eux ont une maîtrise satisfaisante du français et des maths, d'après les conclusions des services du ministère de l'Éducation nationale consultés par l'AFP et dont le Huffpost se fait l'écho. "En troisième, en français, 46,6 % des élèves ont une maîtrise satisfaisante en compétences langagières et linguistiques", notent les services du ministère de l'Éducation nationale. À l'appui de leurs conclusions, des tests de niveau qui ont été réalisés à la rentrée 2024, explique ainsi le média en ligne.

Dans le domaine de l'apprentissage de la langue française, les filles semblent être en avance avec 54,7 % d'entre elles qui maîtrisent de façon correcte la langue de Molière. Quant aux garçons, seuls 38,7 % d'entre eux semblent s'en sortir de manière satisfaisante d'après les tests, décrit France Info.

Hormis l'explication par le genre, l'autre facteur de réussite pour les élèves est le milieu social d'origine. Ainsi, les élèves du secteur public hors éducation prioritaire affichent des résultats presque deux fois au-dessus de ceux qui sont scolarisés dans des collèges de réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+), et ce autant en français qu'en mathématiques. Outre les classes de 3e, celles de 5e illustrent aussi très bien cet écart entre les élèves ayant des origines sociales modestes et ceux qui, au contraire, sont issus de classes sociales plus aisées. Ainsi, les résultats des élèves de classe de 5e passent quasiment du simple au double en fonction de leur origine sociale.

Un niveau en mathématiques largement insuffisant

Lorsqu'on se penche sur quelques compétences clés, on s'aperçoit des obstacles qui posent problème aux collégiens. Ainsi, en lecture, 60,4 % des élèves de troisième présentent une maîtrise satisfaisante (c'est-à-dire qu'ils ou elles sont capables de lire 150 mots et plus en une minute). Cependant, 16,8 % n'ont pas le niveau de lecture attendu en CM2. En mathématiques, 45,7 % seulement des élèves ont acquis suffisamment d'automatismes. Dans cette matière, les garçons sont légèrement en tête par rapport aux filles. Alors comment cela s'explique ? Selon l'Institut des politiques publiques, cité par Le Monde en 2024, l'explication réside notamment dans le poids des stéréotypes de genre. Tous les élèves sont affectés par ce phénomène quelle que soit leur origine sociale.