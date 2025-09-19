Les salons Post-bac du Figaro Étudiant : des dates à ne pas manquer, un rendez-vous incontournable pour les lycéens et futurs étudiants

Trois dates importantes sont à retenir cette année pour se rendre au salon Post-bac à Lyon, Paris et Nantes.

Orientation, premières questions sur Parcoursup, préparation du bac... L'année de Terminale débute fort pour les lycéens. Alors que la période des inscriptions post-bac approche à grands pas, les salons organisés par le Figaro Étudiant sont un événement majeur pour aider les lycéens et futurs étudiants à vivre une année plus sereine.

Cette année encore, ces salons Post-bac du Figaro Etudiant sont organisés dans plusieurs villes de France. Ces rendez-vous permettent de découvrir les multiples formations et cursus proposés après le baccalauréat. Ils rassemblent à chaque fois un large éventail d'établissements d'enseignement supérieur, des universités aux grandes écoles en passant par les écoles spécialisées. Les visiteurs pourront ainsi explorer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux après l'obtention de leur baccalauréat : licences, BUT, BTS, classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, de commerce, de design, etc. Cette palette permet à chacun de trouver la formation qui lui correspond, en adéquation avec ses aspirations et son projet professionnel.

Cette année, les Salons 2025 se tiendront à Lyon, Paris et Nantes aux dates suivantes :

Le 4 octobre à Lyon, à l'Espace Double Mixte

Les 11 et 12 octobre à Paris, à l'Espace Champerret

Le 15 novembre à Nantes, au Campus by Crédit Agricole

Des échanges directs avec les établissements

La présence sur place des représentants des différentes formations est un atout majeur de ces salons. Les lycéens et futurs étudiants peuvent ainsi échanger directement avec eux, poser leurs questions et obtenir des réponses personnalisées. Ces interactions permettent de lever les interrogations et de mieux appréhender les spécificités de chaque cursus. Les visiteurs repartent ainsi avec une vision plus claire et précise des orientations qui s'offrent à eux. Cette année, on peut trouver des établissements aussi divers que des écoles de communication, de télévision, de management ou des universités étrangères comme l'université de Montréal.

Des conférences et ateliers pour s'informer

En complément des stands, les salons proposent également un riche programme de conférences et d'ateliers thématiques. Ces rendez-vous permettent d'approfondir certains sujets clés, comme le fonctionnement de Parcoursup, les différentes voies d'accès aux grandes écoles ou encore les métiers et débouchés associés à chaque filière. Ces temps d'échange et de partage d'expertise sont l'occasion pour les visiteurs de peaufiner leur réflexion sur leur orientation future.

Des conseils personnalisés avec des coachs

Les salons Post-bac du Figaro Étudiant offrent également la possibilité d'obtenir des conseils personnalisés. Des coachs spécialisés dans l'orientation sont présents pour accompagner les lycéens et leurs parents dans leur réflexion. Des ateliers de sophrologie et de développement personnel sont également proposés afin d'aider les visiteurs à mieux se connaître et à gagner en confiance.

