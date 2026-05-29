Bac anticipé de maths 2026 : quel sera le sujet de la nouvelle épreuve des élèves de première ?

Le bac 2026 inaugure les premières épreuves anticipées de mathématiques. Voici à quoi ressemblera le sujet de l'épreuve le jour de l'examen.

Il y a de la nouveauté au bac 2026 pour les élèves de première ! Cette année ils n'auront pas une, mais deux épreuves anticipées puisque les mathématiques s'ajoutent au français. Tous les candidats y passeront qu'ils aient choisi ou non la spécialité mathématiques, les épreuves seront simplement différenciées entre ceux ayant suivi l'enseignement de spécialité et ceux ayant simplement étudié le programme du tronc commun.

L'épreuve anticipée de mathématiques à de l'importance pour le bac puisque qu'elle compte dans la note finale, mais aussi pour le dossier des candidats en vue de la formulation des voeux sur Parcoursup.

Quelle est la date du bac de maths 2026 ?

L'épreuve du bac de maths se tiendra le vendredi 12 juin 2026 de 8 heures à 10 heures. Cette épreuve anticipée est plus courte que l'épreuve de français, mais le délai accordé est suffisant pour réaliser les exercices demandés Les élèves de première seront autorisés à quitter la salle d'examen au bout d'une heure, mais toute sortie sera définitive.

En quoi consiste l'épreuve anticipée du bac de maths 2026 ?

Pour tous les candidats, ceux de la filière générale ayant suivi l'enseignement de spécialité ou non et ceux de la filière technologique, l'épreuve anticipée du bac de maths se décompose en deux parties. Il y a d'abord un questionnaire à choix multiple (QCM) d'une douzaine de questions noté sur 6 points. Puis deux à trois exercices à résoudre pour un total de 14 points. Les candidats n'auront pas le droit d'utiliser de calculatrice pendant l'épreuve du maths au bac 2026, mais toutes les réponses pourront être trouvées sans l'usage de la calculette.

Quels sont les sujets probables pour le bac de maths 2026 ?

L'épreuve de maths est un des rares examens du bac où l'ensemble du programme peut-être mobilisé dans le sujet. Les questions du QCM peuvent porter sur divers thèmes du programme comme les suites arithmétiques, les fonctions affines, les suites géométriques, les fonctions exponentielles ou les nombres et fonctions dérivés. Quant aux exercices proposés en deuxième partie d'examen, chacun doit s'attarder sur une notion du programme. Il est donc important de réviser l'ensemble des cours sans faire d'impasse au risque de ne pas pouvoir réaliser un exercice.

A noter cependant que les candidats au bac 2026 ayant suivi l'enseignement de spécialité de mathématiques en première sont évalués sur le programme de spécialité qui comprend les suites numériques, les équations et fonctions polynômes du second degré, les dérivations, les variations et courbes représentatives des fonctions, la fonction exponentielle, les fonctions trigonométriques, le calcul vectoriel et produit scalaire, la géométrie repérée, les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires réelles.

Difficile donc de désigner des sujets plus probables que d'autres, mais les sujets zéro publiés par l'Education nationale pour donner une idée précise de ce à quoi ressemblera l'épreuve de maths au bac 2026 peuvent aider à savoir jusqu'à combien de notions peuvent être mobilisées dans les sujets.

► Sujet 0 pour l'épreuve de maths des candidats en filière générale n'ayant pas suivi la spécialité mathématique

► Sujet 0 pour l'épreuve de maths des candidats en filière générale ayant suivi la spécialité mathématique

Quel est le coefficient de l'épreuve anticipée de maths au bac ?

L'épreuve anticipée de mathématiques compte coefficient 2 dans la moyenne finale du bac pour l'ensemble des candidats. C'est un des coefficients les plus bas, mais ce n'est pas pour autant que l'examen doit être pris à la légère. Cette note peut permettre d'obtenir des points supplémentaires capable de faire la différence entre deux mentions.