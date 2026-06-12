Sujet de maths au bac 2026 : découvrez l'épreuve de première et le corrigé !

Le sujet de maths au bac de première est fait pour tester les candidats sur de notions bien vues en classe. Découvrez les épreuves dans leur intégralité, avec et sans spécialité, de cette édition du bac 2026.

L'essentiel

Bac 2026, jour 2 ! Ce vendredi 12 juin, c'est le sujet de maths qui est sur la table d'examen pour tous les élèves de première. L'examen, qui a débuté à 8 heures, est pensé pour durer deux heures. Un temps limité, mais suffisant pour répondre au QCM et réaliser les exercices qui composent le sujet de maths au bac 2026.

Les trois sujets de maths au bac 2026 sont à découvrir ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama, média expert des révisions du bac. Pas de surprise, mais l'épreuve des première spécialité maths est tout de même exigeante.

Le sujets de bac de maths 2026 sans spécialité

Le sujets de bac de maths 2026 avec spécialité

Le sujet de bac de maths 2026 - voie technologique

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09:34 - Les sujets de maths du bac 2026 sont disponibles ! Les sujets sont enfin tombés ! Pas de surprise pour les candidats de première, les concepteurs ont proposé des sujets franchement très classiques, pas très complexes, sur des notions vues toute l'année. Découvrez les sujets complets en tête d'article. Et les corrigés arrivent vite ! 09:29 - Les sujets du bac de maths attendus d'une minute à l'autres Plus d'une heure est passée depuis le début de l'épreuve anticipée du bac de maths, les sujets sont désormais susceptibles de tomber à tout instant. 09:29 - Le sujet de maths se fait attendre, mais il arrive Le ministère de l'Education nationale ne peut pas dévoiler le sujet avant 9h15, mais ensuite il est libre de le faire... même avec du retard. Dès que les services du ministère le rendent public, le sujet de maths sera ici disponible et consultable dans son intégralité ! 09:23 - L'interdiction de la calculatrice au bac de Première : un choix pédagogique strict L'absence de calculatrice durant les deux heures d'épreuve de mathématiques au bac 2026 est une directive ministérielle stricte applicable à l'ensemble des séries, sauf aménagement médical validé. Ce choix s'inscrit dans la volonté d'évaluer l'agilité numérique au lycée. Les sujets sont conçus pour que les opérations complexes soient absentes : les divisions se simplifient, les fractions se réduisent et les proportions tombent juste. L'objectif est d'évaluer la structure du raisonnement logique des élèves plutôt que leur capacité à programmer une machine. Les candidats doivent poser leurs calculs directement sur leur copie. 09:17 - L'essentiel du sujet de maths 2026 : la résolution de problèmes La seconde partie de l'épreuve de maths du bac anticipé concentre le plus gros du barème (14 points sur 20) et est dédiée à la résolution de problèmes. Le sujet comporte de deux à trois exercices totalement indépendants. Ici, les règles changent : les correcteurs évalueront la capacité de modélisation, la rigueur de la démonstration et la qualité de la rédaction. Chaque étape de calcul doit être justifiée. C'est sur cette partie que les élèves actuellement en salle vont devoir passer le plus clair de leur temps jusqu'à 10h00. LIRE PLUS

En savoir plus

Quels sont les sujets du bac anticipé de maths déjà tombés ?

► Les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité mathématiques ont été évalué sur les suites arithmétiques, les probabilités et les fonctions affines et dérivées pour le sujet d'Amérique du Nord. Pour ceux des centres d'Afrique, les sujets comportait des probabilités, des fonctions avec leur dérivé et variations et des croissances géométriques. Voici le sujet intégral tombé en Amérique du Nord.

► Les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité mathématiques et passé l'épreuve en Amérique du Nord ont dû travailler sur les probabilités, les suites et les fonctions exponentielles. Tandis que ceux inscrits dans les centres d'examen d'Afrique ont été évalués sur les suites arithmétiques et géométriques, les vecteurs et produits scalaires et une fonction avec ses variations. Voici le sujet intégrale tombé en Afrique.

Un des meilleurs moyens de savoir à quoi s'attendre pour l'épreuve anticipée de maths au bac 2026 est de jeter un œil sur les sujets du bac déjà tombés à l'étranger. L'épreuve a déjà eu lieu pour les candidats passant le bac en Amérique du Nord puisqu'elle s'est tenue le 1er juin, mais aussi dans les centres d'examens en Afrique où l'épreuve a eu lieu le 8 juin.