Sujet du bac anticipé de maths 2026 : voici les sujets déjà tombés, quelle épreuve ce vendredi ?

Le bac 2026 a débuté pour les élèves de première qui passeront l'épreuve anticipée de mathématiques ce vendredi 12 juin. Ils inaugureront cet examen inédit et découvriront les sujet au début de l'épreuve, mais ils sont déjà une idée précise de ce à quoi s'attendre.

Le bac 2026 a officiellement débuté pour les candidats de première et il se poursuit ce vendredi 12 juin avec un examen inédit : l'épreuve anticipée de mathématiques. Tous les élèves doivent y passer qu'ils aient choisi de suivre l'enseignement de spécialité en mathématiques ou qu'ils suivent uniquement les cours du tronc commun, ils auront simplement des sujets différents avec des exercices adaptés au programme qu'ils sont suivi.

Le sujet du l'épreuve anticipée de maths au bac 2026 prendra cependant la même forme pour l'ensemble des candidats : une première partie correspondant à un question à choix multiple (QCM) d'une douzaine de questions noté sur 6 points et une seconde partie se composant de deux ou trois exercices à résoudre pour un total de 14 points. Voilà une idée assez précise de ce à quoi ressemblera le sujet du bac de maths ce vendredi, mais si besoin les candidats peuvent également consulter le contenu des sujets de maths déjà tombés dans les centres de l'étranger disponibles plus bas dans cet article.

Les élèves de première auront deux heures pour compléter la totalité du sujet du bac de maths. L'épreuve débutera à 8 heures et prendra fin à 10 heures. A noter qu'ils n'auront pas le droit d'utiliser de calculatrice pendant l'épreuve du maths au bac 2026, mais toutes les réponses pourront être trouvées sans l'usage de la calculette.

Quels sont les sujets probables pour le bac de maths 2026 ?

L'épreuve de maths est un des rares examens du bac où l'ensemble du programme peut-être mobilisé dans le sujet. Les questions du QCM peuvent porter sur divers thèmes du programme comme les suites arithmétiques, les fonctions affines, les suites géométriques, les fonctions exponentielles ou les nombres et fonctions dérivés. Quant aux exercices proposés en deuxième partie d'examen, chacun doit s'attarder sur une notion du programme. Il est donc important de réviser l'ensemble des cours sans faire d'impasse au risque de ne pas pouvoir réaliser un exercice.

A noter cependant que les candidats au bac 2026 ayant suivi l'enseignement de spécialité de mathématiques en première sont évalués sur le programme de spécialité qui comprend les suites numériques, les équations et fonctions polynômes du second degré, les dérivations, les variations et courbes représentatives des fonctions, la fonction exponentielle, les fonctions trigonométriques, le calcul vectoriel et produit scalaire, la géométrie repérée, les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires réelles.

Difficile donc de désigner des sujets plus probables que d'autres, mais les sujets zéro publiés par l'Education nationale pour donner une idée précise de ce à quoi ressemblera l'épreuve de maths au bac 2026 peuvent aider à savoir jusqu'à combien de notions peuvent être mobilisées dans les sujets.

Quels sont les sujets du bac anticipé de maths déjà tombés ?

Un des meilleurs moyens de savoir à quoi s'attendre pour l'épreuve anticipée de maths au bac 2026 est de jeter un œil sur les sujets du bac déjà tombés à l'étranger. L'épreuve a déjà eu lieu pour les candidats passant le bac en Amérique du Nord puisqu'elle s'est tenue le 1er juin, mais aussi dans les centres d'examens en Afrique où l'épreuve a eu lieu le 8 juin.

► Les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité mathématiques ont été évalué sur les suites arithmétiques, les probabilités et les fonctions affines et dérivées pour le sujet d'Amérique du Nord. Pour ceux des centres d'Afrique, les sujets comportait des probabilités, des fonctions avec leur dérivé et variations et des croissances géométriques. Voici le sujet intégral tombé en Amérique du Nord.

► Les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité mathématiques et passé l'épreuve en Amérique du Nord ont dû travailler sur les probabilités, les suites et les fonctions exponentielles. Tandis que ceux inscrits dans les centres d'examen d'Afrique ont été évalués sur les suites arithmétiques et géométriques, les vecteurs et produits scalaires et une fonction avec ses variations. Voici le sujet intégrale tombé en Afrique.

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