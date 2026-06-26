Brevet 2026 : le sujet de français du vendredi 26 juin

Le brevet des collèges 2026 débute ce vendredi 26 juin. Les sujets de l'épreuve de français ont été distribués aux candidats à 9 heures et sont à découvrir en intégralité sur Linternaute.

"Retournez les sujets." C'est avec ces mots que l'épreuve de français du brevet 2026 a commencé ce vendredi 26 juin. Les 850 000 élèves de troisième passent le premier examen de leur scolarité ce matin, de 9h jusqu'à 12h15 ou 12h30 selon les centres d'examen. Ils ont au total trois heures, entrecoupées d'une ou deux pauses de 15 minutes - selon les décisions prises par les établissements face à la canicule - pour réaliser les trois exercices du sujet du brevet de français dans un ordre précis et dans un temps imparti. Suivez l'épreuve et découvrez les sujets en direct sur Linternaute.

Le brevet de français se décompose entre trois parties distinctes qui débutent et se terminent à des heures fixe et qui peuvent chacune rapporter un certain nombre de points :

La partie "Grammaire, compétences linguistiques et compréhension" de 9h à 10h10, notée sur 50 points . Les candidats doivent répondre à une série de questions qui évaluent à la fois leur compréhension fine du texte, leurs compétences d'interprétation et leurs connaissances de la langue (analyse grammaticale, figures de style, valeur des temps, réécriture d'un court paragraphe).

. Les candidats doivent répondre à une série de questions qui évaluent à la fois leur compréhension fine du texte, leurs compétences d'interprétation et leurs connaissances de la langue (analyse grammaticale, figures de style, valeur des temps, réécriture d'un court paragraphe). La dictée de 10h10 à 10h30 ou de 10h25 à 10h45, notée sur 10 points. Les élèves doivent réaliser une dictée d'environ 600 signes s'appuyant sur un texte lu une première fois de manière fluide, puis dicté lentement avec la ponctuation, avant une relecture finale globale.

Les élèves doivent réaliser une dictée d'environ 600 signes s'appuyant sur un texte lu une première fois de manière fluide, puis dicté lentement avec la ponctuation, avant une relecture finale globale. La rédaction de 10h45 à 12h15 ou de 11h à 12h30, notée sur 40 points. Les collégiens doivent répondre un texte en répondant à une consigne en lien avec le texte de la première partie. Ils sont le choix entre le sujet d'imagination, qui demande généralement de poursuivre le récit, d'insérer un dialogue ou de raconter l'événement selon un autre point de vue, tout en respectant le style et l'époque de l'œuvre initiale, et le sujet de réflexion, qui invite à répondre à une question de société ou à un dilemme civique et moral avec une argumentation ordonnée, illustrée par des exemples précis tirés de ses lectures en classe ou de sa culture personnelle.

Découvrez le sujet du brevet de français 2026

Le sujet du brevet de français 2026 est rendu public par le ministère de l'Education nationale un peu plus d'une heure après le début de l'épreuve, une fois que les candidats retardataires ne sont plus autorisés à entrer en salle d'examen pour prendre part à l'épreuve, pour éviter les tricheries. Dès sa publication, le sujet de français du brevet 2026 est à consulter en intégralité sur cet article de Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama. A l'issue de l'épreuve, une correction réalisée par un professeur agrégé est également proposée.

Les résultats des candidats au brevet de français seront publiés en même temps que la note finale, entre le 7 et le 10 juillet. Comme toutes les autres épreuves, le sujet de français est noté coefficient 2. Pour rappel, les résultats obtenus aux épreuves finales comptent pour 60 % de la note général du brevet. Les 40 % restants prennent en compte les notes du contrôle continu.