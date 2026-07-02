Date et heures des résultats du bac 2026 : quand consulter ses notes ?

Les académies publient les résultats du bac 2026 à la même date, mais pas à la même heure.

L'année scolaire 2025-2026 touche à sa fin et avec elle, l'un des moments les plus redoutés et attendus des élèves de Terminale. Après avoir surmonté l'épreuve traditionnelle de la philosophie mi-juin, enchaîné avec les examens écrits de spécialités au coefficient lourd, et enfin affronté le redoutable exercice du Grand oral face aux jurys, les candidats du bac 2026 entament leur dernière ligne droite. Cette période d'entre-deux, qui sépare la fin des épreuve et la découverte des notes, est souvent vécue comme un concentré d'anxiété et d'espérance pour les familles et les équipes pédagogiques.

L'enjeu dépasse le simple symbole de la réussite scolaire. L'obtention du bac, qui marque la fin du cycle secondaire, conditionne directement l'avenir immédiat des futurs étudiants. C'est le sésame indispensable pour lever les clauses suspensives des vœux acceptés sur la plateforme d'orientation et entamer sereinement les démarches d'inscription administrative.

La date des résultats du bac fixée au mardi 7 juillet 2026

Comme chaque année, le ministère de l'Éducation nationale a instauré une date unique pour la délivrance des résultats du premier groupe. Que les candidats se présentent dans la filière générale, technologique ou professionnelle, le verdict officiel est rendu public le mardi 7 juillet 2026. Cette harmonisation nationale concerne plus de 720 000 élèves de Terminale en France métropolitaine et en outre-mer.

Des horaires de diffusion des résultats du bac spécifiques par académie

Si le jour de publication est identique pour tout le territoire, l'heure exacte de mise en ligne des listes d'admis varie selon les régions. Les jurys de délibération se réunissant localement, les rectorats ouvrent l'accès à leurs données de manière échelonnée tout au long de la journée.

Voici les horaires indicatifs de publication officiels des résultats du bac pour la session 2026 :

Dès 9h00 (heure locale) : Les académies d'outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe) ouvrent le bal des admissions.

: Les académies d'outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe) ouvrent le bal des admissions. À partir de 11h30 : Une grande vague de résultats concerne les académies d'Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Orléans-Tours, Poitiers et Toulouse.

: Une grande vague de résultats concerne les académies d'Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Orléans-Tours, Poitiers et Toulouse. À partir de 12h15 : Les candidats d'Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil) ainsi que ceux des académies de Lille, Amiens, Reims et Rennes peuvent consulter leurs résultats.

: Les candidats d'Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil) ainsi que ceux des académies de Lille, Amiens, Reims et Rennes peuvent consulter leurs résultats. En fin de journée (18h00) : L'académie de Strasbourg ferme traditionnellement la marche de la diffusion nationale.

Méfiance, les serveurs informatiques subissant une charge exceptionnelle à ces heures précises, de légers ralentissements de connexion peuvent survenir lors de la bascule.

Comment et où consulter son résultat du bac 2026 ?

Bien sûr, Linternaute.com dévoile comme chaque année les listes des admis au baccalauréat le 7 juillet 2026. Pour les consulter, rendez-vous sur notre article consacré à la publication des résultats du bac 2026.

Deux autres canaux, officiels et entièrement gratuits, permettent de prendre connaissance de son statut d'admis ou de sa mention. Pour découvrir l'intégralité de ses notes matière par matière, le candidat doit s'identifier sur son espace personnel Cyclades via le portail officiel resultats.examens-concours.gouv.fr. Les codes d'accès ont été fournis en début d'année scolaire. C'est sur ce site que le relevé de notes officiel devient téléchargeable au format PDF certifié, environ une à trois heures après l'affichage initial.

Pour les élèves qui préfèrent vivre ce moment devant les panneaux, les listes des admis restent traditionnellement affichées dans la cour de leur centre d'examen. Seuls les candidats ayant autorisé la diffusion publique de leur nom lors de l'inscription apparaîtront sur les listes publiques.