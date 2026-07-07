Consultez les résultats du bac 2026 dans votre académie - Carte et moteur de recherche

Les résultats du bac 2026 sont dévoilés ce mardi 7 juillet dans toutes les académies. Quelle que soit la vôtre, trouvez les listes des admis et découvrez qui a le baccalauréat !

Les résultats du bac sont disponibles par académie ou par ville dès publication par les académies. Vous pouvez saisir le nom d'un candidat dans le moteur, qui se met à jour en temps réel, pour trouver son résultat*.

Ce mardi 7 juillet, les 727 000 candidats de la session 2026 découvrent leur résultat au bac. Qu'il s'agisse de la voie générale, technologique (STMG, STI2D, ST2S...) ou professionnelle, les serveurs de tous les rectorats ont dévoilé les listes des admis, les notes et les mentions validant les diplômes.

Utilisez le moteur de recherche en tête d'article pour filtrer les listes officielles des admis fournies directement par le ministère de l'Éducation nationale. La mise à jour des données s'effectue en temps réel, au rythme des publications de chaque rectorat.

Que faire après l'annonce des résultats du bac 2026 ?

Scénario 1 : Vous êtes admis au bac 2026 (Moyenne égale ou supérieure à 10/20)

Félicitations, vous êtes officiellement bachelier ! Le point de passage prioritaire est désormais la plateforme Parcoursup. Vous devez vous connecter sur votre dossier étudiant pour valider définitivement la formation supérieure que vous avez acceptée. Téléchargez votre relevé de notes Cyclades et transmettez-le au secrétariat de votre future école ou université pour acter votre inscription administrative avant la fermeture estivale de la mi-juillet.

Scénario 2 : Vous êtes admis au rattrapage du bac (Moyenne entre 8,00 et 9,99/20)

Pas de panique, rien n'est perdu. Votre statut indique que vous devez vous présenter aux épreuves orales de rattrapage. Les statistiques jouent en votre faveur : près de deux tiers des candidats du second groupe parviennent à sauver leur diplôme. Vous devez vous déplacer dans votre lycée d'origine cet après-midi pour récupérer votre bulletin papier (la "collante") et choisir vos deux matières orales (parmi les spécialités ou la philosophie). Les oraux de contrôle se dérouleront dès demain et jusqu'au vendredi 10 juillet 2026.

Scénario 3 : Votre moyenne au bac 2026 est inférieure à 8/20

C'est sans doute difficile, mais c'est ainsi, vous êtes ajourné. Vous devez vous rapprocher de votre établissement pour préparer votre inscription en classe de Terminale pour la rentrée prochaine. Sachez que la réglementation vous autorise à demander la conservation de vos notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues aux épreuves de juin pour la session 2027.