Consultez les résultats du bac 2026 dans votre académie - Carte et moteur de recherche
Les résultats du bac 2026 sont dévoilés ce mardi 7 juillet dans toutes les académies. Quelle que soit la vôtre, trouvez les listes des admis et découvrez qui a le baccalauréat !
Ce mardi 7 juillet, les 727 000 candidats de la session 2026 découvrent leur résultat au bac. Qu'il s'agisse de la voie générale, technologique (STMG, STI2D, ST2S...) ou professionnelle, les serveurs de tous les rectorats ont dévoilé les listes des admis, les notes et les mentions validant les diplômes.
Utilisez le moteur de recherche en tête d'article pour filtrer les listes officielles des admis fournies directement par le ministère de l'Éducation nationale. La mise à jour des données s'effectue en temps réel, au rythme des publications de chaque rectorat.
Les résultats du bac par académie
Cliquez sur une académie pour accéder aux résultats du bac 2026 dans celle-ci. Vous pourrez ensuite rechercher le nom d'un candidat.
- Résultat bac Académie d'Aix-Marseille
- Résultat bac Académie d'Amiens
- Résultat bac Académie de Besançon
- Résultat bac Académie de Bordeaux
- Résultat bac Académie de Caen
- Résultat bac Académie de Clermont-Ferrand
- Résultat bac Académie de Corse
- Résultat bac Académie de Créteil
- Résultat bac Académie de Dijon
- Résultat bac Académie de Grenoble
- Résultat bac Académie de la Guadeloupe
- Résultat bac Académie de Guyane
- Résultat bac Académie de La Réunion
- Résultat bac Académie de Lille
- Résultat bac Académie de Limoges
- Résultat bac Académie de Lyon
- Résultat bac Académie de la Martinique
- Résultat bac Académie de Mayotte
- Résultat bac Académie de Montpellier
- Résultat bac Académie de Nancy-Metz
- Résultat bac Académie de Nantes
- Résultat bac Académie de Nice
- Résultat bac Académie de Nouvelle-Calédonie
- Résultat bac Académie d'Orléans-Tours
- Résultat bac Académie de Paris
- Résultat bac Académie de Poitiers
- Résultat bac Académie de Polynésie Française
- Résultat bac Académie de Reims
- Résultat bac Académie de Rennes
- Résultat bac Académie de Rouen
- Résultat bac Académie de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Résultat bac Académie de Strasbourg
- Résultat bac Académie de Toulouse
- Résultat bac Académie de Versailles
- Résultat bac Académie de Wallis-et-Futuna
Que faire après l'annonce des résultats du bac 2026 ?
Scénario 1 : Vous êtes admis au bac 2026 (Moyenne égale ou supérieure à 10/20)
Félicitations, vous êtes officiellement bachelier ! Le point de passage prioritaire est désormais la plateforme Parcoursup. Vous devez vous connecter sur votre dossier étudiant pour valider définitivement la formation supérieure que vous avez acceptée. Téléchargez votre relevé de notes Cyclades et transmettez-le au secrétariat de votre future école ou université pour acter votre inscription administrative avant la fermeture estivale de la mi-juillet.
Scénario 2 : Vous êtes admis au rattrapage du bac (Moyenne entre 8,00 et 9,99/20)
Pas de panique, rien n'est perdu. Votre statut indique que vous devez vous présenter aux épreuves orales de rattrapage. Les statistiques jouent en votre faveur : près de deux tiers des candidats du second groupe parviennent à sauver leur diplôme. Vous devez vous déplacer dans votre lycée d'origine cet après-midi pour récupérer votre bulletin papier (la "collante") et choisir vos deux matières orales (parmi les spécialités ou la philosophie). Les oraux de contrôle se dérouleront dès demain et jusqu'au vendredi 10 juillet 2026.
Scénario 3 : Votre moyenne au bac 2026 est inférieure à 8/20
C'est sans doute difficile, mais c'est ainsi, vous êtes ajourné. Vous devez vous rapprocher de votre établissement pour préparer votre inscription en classe de Terminale pour la rentrée prochaine. Sachez que la réglementation vous autorise à demander la conservation de vos notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues aux épreuves de juin pour la session 2027.