Bac de philo 2026 : quels sont les sujets déjà tombés et les sujets probables ?

L'épreuve de philosophie sera à nouveau le premier examen du bac 2026 pour les candidats de terminale à la mi-juin. Les sujets du bac de philo sont déjà tombés dans certains centres de l'étranger.

Le mois de juin est la dernière ligne droite avant les grandes vacances d'été, mais il est surtout synonyme d'examens pour les lycéens. Les élèves de terminal ont rendez-vous avec la semaine d'épreuves du baccalauréat 2026 qui, comme chaque année, débute avec le bac de philosophie ! Cette épreuve emblématique du diplôme marquant la fin du lycée est souvent source de stress pour les élèves impressionnés par la discipline qu'ils étudient depuis seulement un an, mais peut laisser de marbre ceux qui ont prévu d'y aller "au talent" - grosse erreur soit dit en passant.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de philo 2026 ?

Pour les élèves en série générale et ceux en série technologique, le bac de philo 2026 aura lieu le lundi 15 juin de 8 heures à 12 heures. Les candidats auront quatre heures pour philosopher et noircir leurs copie en prenant soin de répondre au sujet choisi, mais ils seront autorisés à quitter la salle dès 9 heures pour une sortie définitive.

En quoi consiste l'épreuve du bac de philosophie ?

Tous les candidats au bac de philo 2026 auront le choix entre trois sujets : deux dissertations et une explication de texte. Ils ne devront répondre qu'à un seul de ces sujets en recourant à la méthodologie adaptée à chaque exercice. La dissertation consiste à répondre à une question ouverte en faisant émerger une problématique et en développant un raisonnement argumenté à l'aide de connaissances philosophiques et de références. L'explication de texte, elle, demande au candidat d'analyser l'extrait d'une œuvre philosophique pour comprendre les idées défendues par l'auteur, mais aussi son raisonnement et les enjeux de sa pensée.

Les candidats au bac de philo n'ont droit à aucun support durant l'épreuve. L'épreuve du bac technologique propose cependant deux options aux élèves choisissant l'explication de texte : développer leur argumentaire seul ou s'aider d'une série de questions inclue dans le sujet de philosophie.

Quels sont les sujets probables pour le bac de philo 2026 ?

Le programme de philosophie compte 17 notions pour le bac général et 7 notions pour le bac technologique. Chacun de ces thèmes peut tomber dans un sujet le jour du bac, d'autant que les dissertations comme les explications de texte mobilisent souvent deux à trois notions. Il est donc indispensable de ne faire aucune impasse au moment des révisions, au risque d'être incapable de répondre à un ou plusieurs sujets au moment de l'épreuve.

Il y a cependant des notions plus incontournables que d'autres et certaines qui reviennent régulièrement dans les sujets du bac. Il est donc possible de mettre la priorité sur certains thèmes, sans jamais écarter les autres, grâce à des tendances observées lors des précédentes éditions du baccalauréat. Pour le bac 2026, les estimations de différents sites spécialisés font ressortir six notions pour la filière générale : la liberté, le devoir, la raison, le bonheur, le travail et la justice. Sont aussi évoqués, mais un peu moins souvent : la conscience, la nature, l'Etat, l'art et le langage.

Du côté de la filière technologique, les sept notions sont jugées probables pour le bac de philo 2026 mais la justice, la liberté, la vérité, la nature et la technique sont citées en priorité par rapport à l'art et la religion selon digishcool.

Les sujets du bac de philo 2026 déjà tombés

Si le bac 2026 de philo est prévu le 15 juin en France, il a lieu avec plusieurs jours d'avances dans les lycées français des pays étrangers. L'épreuve de philosophie se tiendra ainsi le mardi 9 juin dans les centres étrangers du groupe 1 a fait savoir l'Education nationale. Mais le bac de philo 2026 a déjà eu lieu dans d'autres centres comme ceux d'Amérique du nord où l'épreuve a été organisée le mardi 19 mai. Les sujets des candidats passant le bac 2026 aux Etats-Unis et au Canada étant déjà tombés, ils sont désormais accessibles et peuvent servir d'entraînement pour un éventuel bac blanc avant le jour de l'épreuve.

Les sujets du bac de philo déjà tombés à l'étranger peuvent également donner des indications sur les notions susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen. En Amérique du nord, les candidats ont eu le choix entre :

Dissertation sur "La science doit-elle être utile ?"

Dissertation sur "L'artiste sait-il ce qu'il fait ?"

Explication de texte sur L'Avenir d'une illusion écrit par Sigmund Freud en 1927

Quel est le coefficient de l'épreuve de philosophie au bac 2026 ?

La note du bac 2026 se calcule à 40 % sur le contrôle continu avec les notes obtenues dans les matières du tronc commun et à 60 % sur les notes aux examens finaux, dont celui de philosophie. L'épreuve de philosophie compte coefficient 8 pour les candidats en filière générale, même plus pour les élèves ayant choisi la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie, et coefficient 4 pour les élèves en filière technologique.