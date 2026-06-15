Sujet de philosophie au bac 2026 : voici les sujets tombés, quelle épreuve ce lundi ?
Les lycéens de terminale passent le bac de philosophie 2026 ce lundi 15 juin ! Ils ont quatre heures pour prendre connaissance des sujets, y répondre et rendre leur copie. Découvrez les sujets tombés durant l'épreuve dès leur publication.
C'est le grand jour pour le bac de philosophie 2026 ! Ce lundi 15 juin, tous les candidats de terminale se frottent à la première épreuve de la semaine d'examen, et quelle épreuve ! Ils ont rendez-vous à 8 heures en salle d'examen pour prendre connaissance des sujets et ont quatre heures pour noirci leur copie avant que le gong sonne la fin de l'épreuve à midi.
Pour le bac de philosophie 2026, les candidats ont le choix entre trois sujets : deux dissertations et une explication de texte. Ils ne doivent répondre qu'à un seul de ces sujets en recourant à la méthodologie adaptée à chaque exercice. La dissertation consiste à répondre à une question ouverte en faisant émerger une problématique et en développant un raisonnement argumenté à l'aide de connaissances philosophiques et de références. L'explication de texte, elle, demande au candidat d'analyser l'extrait d'une œuvre philosophique pour comprendre les idées défendues par l'auteur, mais aussi son raisonnement et les enjeux de sa pensée. L'explication de texte s'accompagne d'une série de questions pouvant servir de guide dans les sujets du bac technologique.
Quels sont les sujets probables pour le bac de philo 2026 ?
Le programme de philosophie compte 17 notions pour le bac général et 7 notions pour le bac technologique. Chacun de ces thèmes peut tomber dans un sujet le jour du bac, d'autant que les dissertations comme les explications de texte mobilisent souvent deux à trois notions. Il est donc indispensable de ne faire aucune impasse au moment des révisions, au risque d'être incapable de répondre à un ou plusieurs sujets au moment de l'épreuve.
Il y a cependant des notions plus incontournables que d'autres et certaines qui reviennent régulièrement dans les sujets du bac. Il est donc possible de mettre la priorité sur certains thèmes, sans jamais écarter les autres, grâce à des tendances observées lors des précédentes éditions du baccalauréat. Pour le bac 2026, les estimations de différents sites spécialisés font ressortir six notions pour la filière générale : la liberté, le devoir, la raison, le bonheur, le travail et la justice. Sont aussi évoqués, mais un peu moins souvent : la conscience, la nature, l'Etat, l'art et le langage.
Du côté de la filière technologique, les sept notions sont jugées probables pour le bac de philo 2026 mais la justice, la liberté, la vérité, la nature et la technique sont citées en priorité par rapport à l'art et la religion selon digishcool.
Les sujets du bac de philo 2026 déjà tombés
Si le bac 2026 de philo est prévu le 15 juin en France, il a déjà eu lieu dans les lycées français des pays étrangers, notamment dans les centres d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie. Ce sont donc au moins trois sujets du bac de philosophie 2026 qui sont d'ores et déjà disponibles. Voici sur quoi les candidats de l'étrangers ont dû plancher :
► En Amérique du nord, les candidats ont eu le choix entre :
- Une dissertation sur "La science doit-elle être utile ?"
- Une dissertation sur "L'artiste sait-il ce qu'il fait ?"
- Une explication de texte sur un extrait de L'Avenir d'une illusion écrit par Sigmund Freud en 1927 traitant de la religion et de l'inconscient.
► En Afrique et en Europe, les candidats ont eu le choix entre :
- Une dissertation sur "Peut-on être certain d'avoir bien agi ?"
- Une dissertation sur "La nature a-t-elle besoin de nous ?
- Une explication de texte sur une extrait de La condition ouvrière écrit par Simone Weil en 1951 traitant du travail et de la liberté.
► En Asie, les candidats ont eu le choix entre :
- Une dissertation sur "Sommes-nous prisonniers du langage ?"
- Une dissertation sur "Faut-il être inconscient pour être heureux ?"
- Une explication de texte que un extrait de De la démocratie en Amérique écrit par Alexis de Tocqueville en 1840 traitant de l'Etat, de la liberté et du devoir.
Quel est le coefficient de l'épreuve de philosophie au bac 2026 ?
La note du bac 2026 se calcule à 40 % sur le contrôle continu avec les notes obtenues dans les matières du tronc commun et à 60 % sur les notes aux examens finaux, dont celui de philosophie. L'épreuve de philosophie compte coefficient 8 pour les candidats en filière générale, même plus pour les élèves ayant choisi la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie, et coefficient 4 pour les élèves en filière technologique.
05:44 - Trois sujets différents proposés lors du bac de philo 2026
Le sujet de l'épreuve de philosophie au bac 2026 offre aux candidats le choix entre trois exercices : deux dissertations et une explication de texte. Cela permet à chaque lycéen de choisir le type d'exercice qu'il maîtrise le mieux, cela lui permet surtout de choisir les thèmes qui lui parlent le plus puisque chacun des trois sujets aborde des notions différentes du programme. Le choix du sujet est donc une étape cruciale dans l'épreuve pour maximiser les chances de réussite.
05:28 - Combien d'élèves passent le bac de philo 2026 ce lundi ?
En 2026, près de 730 000 candidats de terminale passent le bac toutes filières confondues, mais tous ces candidats ne se frottent pas à l'épreuve de philosophie. Seuls les candidats de voie générale et de voie technologique sont obligés de passer par cet examen, ce qui représente tout de même environ 550 000 élèves.
05:15 - Des sujets plus probables que d'autres au bac de philo 2026 ?
L'épreuve de philosophie au bac 2026 propose trois sujets aux candidats et chaque sujet mobilise en général entre deux et trois notions du programme. Cela signifie que le sujet de philosophie peut compter entre six et neuf notions exploitées. Le champ des possible est donc vaste et rien ne permet de prédire avec certitude des sujets, mais des sites spécialisés s'adonnent toujours à des pronostics et Linternaute a compilé leurs prévisions. Résultats : six notions ressortant pour la filière générale : la liberté, le devoir, la raison, le bonheur, le travail et la justice. Sont aussi évoqués, mais un peu moins souvent : la conscience, la nature, l'Etat, l'art et le langage.
Pour la filière technologique, les estimations des sites spécialisés sont moins probantes puisque les sept notions sont citées. Celles-ci reviennent cependant avec plus d'insistance : la justice, la liberté, la vérité, la nature et la technique.
05:02 - Quelles sont les notions prévues au programme du bac de philo 2026 ?
Le programme de philosophie compte au total 17 notions qui peuvent toutes être exploitées dans les sujets du bac pour les candidats de filière générale. Voici l'intégralité des thèmes abordés : l'art ; le bonheur ; la conscience ; le devoir ;l'État ; l'inconscient ; la justice ; le langage ; la liberté ; la nature ; la raison ; la religion ; la science ; la technique ; le temps ; le travail et la vérité.
Le programme de philosophie est un peu moins dense en filière technologique et comprend une sélection de 7 notions : l'art ; la justice ; la liberté ; la nature ; la religion ; la technique et la vérité.