Sujet de philosophie au bac 2026 : voici les sujets tombés, quelle épreuve ce lundi ?

Les lycéens de terminale passent le bac de philosophie 2026 ce lundi 15 juin ! Ils ont quatre heures pour prendre connaissance des sujets, y répondre et rendre leur copie. Découvrez les sujets tombés durant l'épreuve dès leur publication.

C'est le grand jour pour le bac de philosophie 2026 ! Ce lundi 15 juin, tous les candidats de terminale se frottent à la première épreuve de la semaine d'examen, et quelle épreuve ! Ils ont rendez-vous à 8 heures en salle d'examen pour prendre connaissance des sujets et ont quatre heures pour noirci leur copie avant que le gong sonne la fin de l'épreuve à midi.

Pour le bac de philosophie 2026, les candidats ont le choix entre trois sujets : deux dissertations et une explication de texte. Ils ne doivent répondre qu'à un seul de ces sujets en recourant à la méthodologie adaptée à chaque exercice. La dissertation consiste à répondre à une question ouverte en faisant émerger une problématique et en développant un raisonnement argumenté à l'aide de connaissances philosophiques et de références. L'explication de texte, elle, demande au candidat d'analyser l'extrait d'une œuvre philosophique pour comprendre les idées défendues par l'auteur, mais aussi son raisonnement et les enjeux de sa pensée. L'explication de texte s'accompagne d'une série de questions pouvant servir de guide dans les sujets du bac technologique.

Quels sont les sujets probables pour le bac de philo 2026 ?

Le programme de philosophie compte 17 notions pour le bac général et 7 notions pour le bac technologique. Chacun de ces thèmes peut tomber dans un sujet le jour du bac, d'autant que les dissertations comme les explications de texte mobilisent souvent deux à trois notions. Il est donc indispensable de ne faire aucune impasse au moment des révisions, au risque d'être incapable de répondre à un ou plusieurs sujets au moment de l'épreuve.

Il y a cependant des notions plus incontournables que d'autres et certaines qui reviennent régulièrement dans les sujets du bac. Il est donc possible de mettre la priorité sur certains thèmes, sans jamais écarter les autres, grâce à des tendances observées lors des précédentes éditions du baccalauréat. Pour le bac 2026, les estimations de différents sites spécialisés font ressortir six notions pour la filière générale : la liberté, le devoir, la raison, le bonheur, le travail et la justice. Sont aussi évoqués, mais un peu moins souvent : la conscience, la nature, l'Etat, l'art et le langage.

Du côté de la filière technologique, les sept notions sont jugées probables pour le bac de philo 2026 mais la justice, la liberté, la vérité, la nature et la technique sont citées en priorité par rapport à l'art et la religion selon digishcool.

Les sujets du bac de philo 2026 déjà tombés

Si le bac 2026 de philo est prévu le 15 juin en France, il a déjà eu lieu dans les lycées français des pays étrangers, notamment dans les centres d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie. Ce sont donc au moins trois sujets du bac de philosophie 2026 qui sont d'ores et déjà disponibles. Voici sur quoi les candidats de l'étrangers ont dû plancher :

► En Amérique du nord, les candidats ont eu le choix entre :

Une dissertation sur "La science doit-elle être utile ?"

Une dissertation sur "L'artiste sait-il ce qu'il fait ?"

Une explication de texte sur un extrait de L'Avenir d'une illusion écrit par Sigmund Freud en 1927 traitant de la religion et de l'inconscient.

► En Afrique et en Europe, les candidats ont eu le choix entre :

Une dissertation sur "Peut-on être certain d'avoir bien agi ?"

Une dissertation sur "La nature a-t-elle besoin de nous ?

Une explication de texte sur une extrait de La condition ouvrière écrit par Simone Weil en 1951 traitant du travail et de la liberté.

► En Asie, les candidats ont eu le choix entre :

Une dissertation sur "Sommes-nous prisonniers du langage ?"

Une dissertation sur "Faut-il être inconscient pour être heureux ?"

Une explication de texte que un extrait de De la démocratie en Amérique écrit par Alexis de Tocqueville en 1840 traitant de l'Etat, de la liberté et du devoir.

Quel est le coefficient de l'épreuve de philosophie au bac 2026 ?

La note du bac 2026 se calcule à 40 % sur le contrôle continu avec les notes obtenues dans les matières du tronc commun et à 60 % sur les notes aux examens finaux, dont celui de philosophie. L'épreuve de philosophie compte coefficient 8 pour les candidats en filière générale, même plus pour les élèves ayant choisi la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie, et coefficient 4 pour les élèves en filière technologique.

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