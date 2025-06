Sujet du philo au bac 2025 : Smith, Rawls, art et vérité... Voici les sujets et les corrigés !

10:20 - Des sujets de philosophie "très actuels"

Professeure de philosophie et correctrice, Marianne Chaillan décrypte le sujet du bac de philo auprès de Franceinfo et juge les sujets "très actuels", en particulier la dissertation sur la technique : "Notre avenir dépend-il de la technique ?". "Pour tous ceux qui ont vu un épisode Black Mirror, on se pose la question : est-ce que la technique vient ouvrir notre avenir ou au contraire le menacer ?", questionne l'enseignante donne au passage une idée de référence culturelle populaire mobilisable dans la copie, à condition d'être bien expliquée et exploitée. "La technique, ce sont tous les outils qu'on fabrique, cela va de l'IA à la médecine", souligne la professeure. Pour répondre au sujet, il convient selon elle d'évoquer les philosophes technophiles, qui voient la technique comme "notre superpouvoir, que grâce à ça, on va se rendre maître et possesseur de la nature", et les philosophes technophobes pour qui l'accroissement des techniques "va provoquer la nature" en mal et "transgresser les limites de l'humain".