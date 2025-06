Sujet du bac philo 2025 : voici les sujets dévoilés aux premiers candidats

Les élèves de Terminale ont rendez-vous avec le bac de philosophie le lundi 16 juin 2025. Tous se demandent sur quels sujets ils vont être interrogés le jour de l'épreuve, voici ceux qui sont déjà tombés dans les centres à l'étranger.

Une fois encore c'est l'épreuve de philosophie que donnera le coup d'envoi du bac 2025 pour les élèves de Terminale. Lundi 16 juin, à partir de 8 heures, les bacheliers de France plancheront sur leur copie et le sujet de philosophie. Un examen, parfois redouté, et plein d'enjeux puisqu'il compte coefficient 8 dans les résultats finaux du baccalauréat. Les bacheliers savent déjà à quoi s'attendre concernant le format de l'épreuve : ils auront le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. En revanche, ils ignorent tous des sujets de philosophie qui leur seront proposés.

Le champ des possibles est vaste puisque les lycéens ont étudié plus d'une dizaine de notions et que chacune est susceptible de tomber le jour du bac de philosophie. Mieux vaut donc ne pas faire l'impasse sur un ou plusieurs chapitre du cours, mais il est possible d'optimiser ses révisions en mettant l'accent sur certaines notions notamment celles qui quasi systématiquement nécessaire pour traiter d'un sujet et celles qui sont jugées plus probables.

Sujets probables du bac de philosophie 2025 : série générale

Si tous les thèmes du programme ont la même probabilité d'être au cœur du bac de philosophie, dans les faits certaines notions centrales ont plus de chances de tomber le jour de l'épreuve, soit en étant explicitement évoquée dans le sujet, soit en devant être mobilisée dans l'argumentaire pour répondre à la question posées. Ces sujets ne doivent pas être laissés de côté et parmi eux on peut citer le bonheur, la liberté ou encore la morale.

Il y a également des notions qui se retrouvent fréquemment dans les sujets du bac de philosophie année après année : le bonheur, la technique et la science ont été présents dans les sujets au moins deux fois durant les trois dernières sessions du baccalauréat. Il est donc avisé de les maîtriser. Mais si ces thèmes sont récurrents, il faut noter qu'ils tombent rarement deux années d'affilée et pour rappel les sujets de philosophie du bac 2024 portaient sur la science, la vérité, l'Etat et le travail. Ces quatre dernières thématiques auraient donc moins de chance de tomber selon les prédictions de Diplomeo.

Certains thèmes absents des sujets de bac depuis plusieurs années pourraient également faire leur retour en 2025. L'art, le temps, la liberté, le conscient et l'inconscient, le langage, le devoir et aussi la religion n'ont pas été des sujets traités depuis longtemps. Le site Digishcool estime d'ailleurs que le temps, la liberté, le couple conscient/inconscient, la raison, le devoir et la religion sont les sujets les plus probables en 2025. En résumé, sur les 17 notions du programme, 10 sont jugées plus à même de tomber : le bonheur, la technique, la science, le temps, la liberté, le conscient, l'inconscient, la raison, le devoir et la religion.

Sujets probables du bac de philosophie 2025 : série technologique

En ce qui concerne l'épreuve de philosophie pour le bac technologique, les précédentes sessions ont démontré des préférences pour des sujets très récurrents : la liberté, la justice, la nature et l'art ont tous trouvé place dans les copies au moins deux fois entre 2022 et 2024. Certains d'entre eux pourraient une nouvelle fois se faufiler dans les sujets de dissertation ou de commentaire de texte. La vérité et le devoir, traités à une seule reprise dans les précédentes sessions pourraient également faire un doublé. Le site Digischool ajoute les notions de religion et de technique à la liste des sujets probables et réduit les chances du thème sur la nature. Comme pour le bac général, il est conseillé aux élèves de s'intéresser aux sujets qui pourraient créer la surprise en tombant le jour de l'examen : notamment le bonheur, la science ou encore le couple conscient/inconscient.

Les annales du sujet du bac de philosophie

En attendant de découvrir les sujets du bac de philo, les bacheliers peuvent se tourner vers les sujets qui sont déjà tombés au bac de philo 2025, notamment dans les centres de l'étranger. Les élèves d'Amérique du Nord ont passé l'épreuve le 20 mai et ceux qui se trouvent dans les centres d'Asie le mardi 10 juin. Retrouvez les sujets communiqués par le ministère juste en-dessous.

► Sujets du bac de philo en Amérique du Nord

► Sujet du bac de philo en Asie

Résultat du bac de philosophie 2025

L'épreuve de philosophie marquera le début officiel du bac 2025, lequel prendra fin pour la plupart des élèves lors de la publication des résultats prévues le 4 juillet. Les bacheliers devront donc attendre près de trois semaines pour connaître leurs résultats et savoir s'ils ont réussi l'épreuve. D'ici là, ils pourront s'appuyer sur les corrigés qui seront publiés le jour de l'épreuve pour se faire une idée de la note qu'ils obtiendront.