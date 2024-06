Sujet philo du bac 2024 : les épreuves et sujets probables

L'épreuve de philosophie du baccalauréat 2024 a lieu ce mardi 18 juin. Quels sont les sujets les plus probables ?

Comme chaque année, c'est par l'épreuve de philosophie que les élèves de terminale entament les épreuves du baccalauréat. Cette année elle se déroule le mardi 18 juin de 8 heures à midi. Il reste donc moins de 24 heures, aux candidats de France métropolitaine et d'outre-mer, pour parfaire leurs connaissances avant de devoir noircir leurs copies de philo.

Les candidats auront donc 4 heures pour réaliser une dissertation ou une explication de texte dont le sujet portera sur l'une des 17 notions au programme. Certaines d'entre elles ont de grandes chances de tomber, c'est le cas de l'inconscient, de la liberté, de la nature, du temps et de la vérité, mais rien ne dit qu'une autre thématique ne sera pas de la partie. Pour cette épreuve, les correcteurs attendent des élèves qu'ils soient capables de construire une réflexion et une analyse philosophique en mobilisant les notions qui leur ont été enseignées.

Si les sujets du bac de philo 2024 ne sont pas encore connus, quelques indications pourraient guider les élèves et leur permettre de se faire une première idée. D'abord, il est important de rappeler que les sujets déjà sortis l'an passé ne retombent pas l'année suivante. Du moins cela ne s'est encore jamais produit. Attention, rien n'est écrit d'avance, et il est possible, dans les faits, qu'un même sujet tombe deux années consécutives. Il est donc impératif de ne pas faire d'impasse dans ses révisions.

En 2024, il y a 17 notions au programme de l'épreuve de philo du bac. L'art, la conscience, le devoir, la justice, le langage, la liberté, la nature, le bonheur, l'Etat, la science, le temps, la vérité, la religion, la technique, le travail, la conscience et le désir. Dans cette liste, certains sujets font figure de favoris en 2024 et ont de grandes chances de tomber, les voici :

Le devoir

L'inconscient

La liberté

La nature

Le temps

La vérité.

D'autres sujets sont un peu moins probables comme l'art, la conscience, le langage, la raison, la religion ou encore la technique. Enfin, une dernière liste comprend les sujets les moins probables pour cette année 2024. Attention, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas tomber : le bonheur, l'Etat, la justice, la science et le travail.

Premiers candidats à passer l'épreuve de philosophie du bac 2024, les lycéens des centres de l'Amérique du Nord avaient cette année pour sujets : "Comment être heureux si rien ne dure", "Peut-on parler sans savoir" ainsi qu'une explication de texte à réaliser à partir d'un extrait des Entretiens d'Epictète.

Pour les candidats des autres centres étrangers, les sujets de dissertation étaient cette année : "L'art nous aide-t-il à vivre "et "Pourquoi faut-il se fier à la science", quand à l'explication de texte, elle portait sur un passage de l'Etique à Nicomaque d'Aristote. Preuve en est qu'il faut tout réviser, les thèmes du "bonheur" de "l'art" et de la "science" qui ne font pourtant pas partie des sujets probables au bac 2024, sont tombés.

Pour les autres centres étrangers, les épreuves du bac commenceront dans quelques jours, juste avant le début du bac en métropole à La Réunion et à Mayotte. L'an dernier, ils ont dû composer sur les sujets suivants, retranscrits par le site Sujet de bac.

Sujet des centres étrangers du groupe 1 pour la voie générale

Sujet 1 : Peut-on s'accorder sur ce qui est juste ?

Sujet 2 : Le langage déforme-t-il la pensée ?

Sujet 3 : Expliquer un extrait de texte de Conférence de Madrid sur l'âme humaine (1916), de Bergson en lien avec la liberté et la science.

Sujet des centres étrangers du groupe 1 pour la voie professionnelle

Sujet 1 : La religion implique-t-elle de renoncer à la raison ?

Sujet 2 : Sommes-nous vraiment sensibles à l'injustice ?

Sujet 3 : Expliquer un extrait de L'avenir d'une illusion (1927), de Freud en lien avec les notions de culture et de nature

L'épreuve de philosophie est l'une des plus redoutées du bac 2024. Une réputation due à l'objet d'étude de la matière et aux commentaires qui reviennent chaque année sur l'éventuelle notation subjective opérée par chaque examinateur. Mais l'examen de philosophie évalue les capacités des élèves à construire un argumentaire et à développer des arguments pour répondre à un question sur des notions qui donnent souvent lieu à l'interprétation.

Pour réussir l'épreuve de philosophie, il faut oublier l'apprentissage des cours par cœur mais comprendre et maitriser l'usage des notions philosophiques vues en cours. En ce qui concerne les citations et les références philosophiques, si tout le monde juge indispensable d'en avoir, il faut surtout savoir les utiliser et ne pas remplir sa copie de références sans que celles-ci n'aient un rapport avec le sujet. A noter aussi que les références philosophiques bien utilisées peuvent être complétés par des références personnelles, si celles-ci sont pertinentes.

Enfin, quelques conseils supplémentaires pour les candidats qui décideront de s'attaquer au commentaire de texte : deux pièges sont à éviter. D'abord le hors sujet, il faut prendre le temps de comprendre les notions étudiées dans l'extrait de texte et bien identifier la question qu'elles soulèvent. Une fois cette étape passée, il ne faut pas tomber dans la facilité et paraphraser le texte. Le but est d'expliquer la pensée de l'auteur toujours avec des arguments développés grâce aux connaissances du candidat.

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats ont donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets sont proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui optent pour une dissertation n'ont pour sujet qu'une simple question à laquelle ils doivent répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances philosophiques personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats doivent rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas pour réussir l'épreuve.

Linternaute vous propose de redécouvrir les sujets du bac de philo de l'an dernier dans leur intégralité pour la filière générale ainsi que la filière technologique :

de

Studyrama propose également pour les sujets de philosophie du bac de l'année passée, ces éléments de réponse. Tous les corrigés sont à retrouver sur cette page spéciale du site Studyrama.

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés à une date unique et, en 2024, ils tomberont le 8 juillet. Après l'épreuve de philosophie, les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement, la publication des corrigés, prévue quelques heures après l'épreuve, permet d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pouvez retrouver les corrigés de l'épreuve dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.