Bac de français 2026 : quels sont les sujets probables pour l'épreuve écrite et l'oral ?

Les sujets du bac de français 2026 seront révélés aux élèves de premier le jour de l'épreuve en 2026, mais les candidats savent déjà à quoi s'attendre.

Qui dit fin d'année scolaire, dit baccalauréat pour les élèves de terminale. Mais aussi pour ceux de première qui vont passer les épreuves anticipées du bac 2026. Et nouveauté cette année : les premières vont être évalués sur deux matières... le français et les mathématiques ! Le bac de français reste cependant la première épreuve à laquelle les candidats vont être confrontés. Les élèves vont d'ailleurs être examinés à deux reprises dans cette discipline : une fois à l'écrit et une fois à l'oral. Deux épreuves, pour deux notes différentes.

S'il s'agit du premier examen, le bac de français reste très important pour l'obtention du bac en 2026 : une épreuve réussie permet de s'assurer des points d'avance avant l'entrée en terminale et de consolider le dossier scolaire en vue de l'inscription des voeux sur Parcoursup.

Quelle est la date du bac de français 2026 ?

Le bac de français 2026 se fera, comme chaque année, en deux temps. Les candidats passeront d'abord l'épreuve écrite le jeudi 11 juin 2026 de 8 heures à 12 heures. Ils auront quatre heures pour rendre leur copie après avoir pris connaissance et répondu au sujet choisi.

Les élèves de première seront ensuite convoqués, chacun à une date et un horaire précis, à compter du lundi 22 juin pour l'épreuve orale qui durera un peu moins d'une heure : 30 minutes de préparation de l'oral et 20 minutes d'exposé et d'échange avec l'examinateur.

En quoi consistent les épreuves du bac de français ?

► L'épreuve anticipée écrite de français

En voie générale, les sujets de l'écrit du bac de français offrent au candidat le choix entre deux épreuves, chacune notée sur 20 points : un commentaire de texte sur l'extrait d'une œuvre ne faisant pas partie des textes étudiés au cours de l'année et une dissertation sur une des œuvres intégrales lues et analysées en classe. L'épreuve de dissertation propose systématiquement trois sujets, un pour chaque œuvre inscrite au programme dans le cadre du thème sélectionné, afin de garantir que tous les élèves ont au moins étudiés un texte et sont en mesure de réaliser l'exercice. Le commentaire et la dissertation portent toujours sur des thèmes différents pour laisser le choix aux candidats du bac 2026.

Pour rappel, le commentaire de texte consiste à analyser le passage de l'œuvre d'un auteur selon une problématique trouvée par le candidat dans un plan développé répondant à la question soulevée. La dissertation, elle, consiste à répondre à une question posée dans un plan argumenté construit sur la base de la connaissance de l'œuvre, des connaissances personnelles et de références.

Les candidats de la filière technologique ont également le choix dans les sujets du bac de français. Ils peuvent réaliser un commentaire de texte noté sur 20 points ou une contraction de texte notée sur 10 points et un essai également noté sur 10 points.

La contraction de texte est un exercice dans lequel le candidat doit résumer un extrait de texte tout en conservant la forme de l'œuvre (l'énonciation et les temps) et en mettant en évidence les idées présentées par l'auteur. L'essai, lui, est une mini dissertation dans laquelle le candidat doit répondre à une problématique en s'appuyant sur l'œuvre étudiée en classe, l'extrait de texte proposé en copie et ses connaissances personnelles.

► L'épreuve anticipée orale de français

Pour cet examen, les candidats se présentent avec la liste des œuvres étudiées au cours de l'année à fournir à l'examinateur qui choisira un texte et proposera un sujet. L'élève a alors 30 minutes pour préparer un exposé de 12 minutes dans lequel il doit répondre à la question posée et la présentation d'une autre œuvre qu'il a étudié en classe pour un entretien de 8 minutes.

Quels sont les sujets probables pour le bac de français 2026 ?

Le bac de français fait partie de ces épreuves où il n'y a pas vraiment de sujet plus probable qu'un autre. Les quatre grand thèmes du programme ont tous autant de chances de tomber : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle ; la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle ; le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle et la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Si l'on pourrait croire qu'un thème ne tombe jamais deux fois d'affilée sur la même épreuve, les deux précédentes éditions du bac ont prouvé le contraire puisque qu'à chaque fois le commentaire de texte a porté sur le roman et le récit du Moyen-Âge. Le thème de la dissertation a cependant changé puisque l'exercice a porté sur la poésie et le théâtre ces deux dernières années.

Quant aux textes susceptibles d'être au cœur des sujets du bac de français 2026, il s'agit tout simplement des 12 œuvres inscrites au programme, à raison de trois pour chacun des thèmes. Tous les élèves au obligatoirement étudié une œuvre dans chaque thème et c'est sur celles-ci qu'ils devront s'appuyer le jour de l'épreuve. Voici la liste complète de œuvres du programme pour le bac de français :

Pour le roman et le récit du Moyen-Âge :

Abbé Prévost, Manon Lescaut / Parcours "personnages en marge, plaisirs du romanesque"

Balzac, La Peau de chagrin / Parcours "les romans de l'énergie" (en voie générale) et Balzac, Mémoires de deux jeunes mariés (en voie technologique) / Parcours "raison et sentiments"

Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / Parcours "la célébration du monde"

Pour la poésie

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai, 22 poèmes, de "Première soirée" à "Ma Bohème (Fantaisie)" / Parcours "émancipations créatrices".

Francis Ponge, La rage de l'expression / Parcours "dans l'atelier du poète"

Hélène Dorion, Mes forêts / Parcours "la poésie, la nature, l'intime"

Pour le théâtre

Pierre Corneille, Le Menteur / Parcours "mensonge et comédie".

Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour / Parcours "les jeux du cœur et de la parole

Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non / Parcours "théâtre et dispute"

Pour la littérature d'idées

Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire / Parcours "défendre et entretenir la liberté"

Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes / Parcours "le goût de la science"

Françoise de Graffigny, Lettres d'une Péruvienne (en incluant ces éléments de la seconde édition augmentée de 1752 : l'introduction historique aux Lettres Péruviennes et les Lettres XXVIII, XXIX, XXX et XXXIV) / Parcours "un nouvel univers s'est offert à mes yeux"

Quel est le coefficient des épreuves de français au bac 2026 ?

Chacune des deux épreuves anticipées du bac de français compte coefficient 5 dans la moyenne générale du bac. Et ce pour l'ensemble des candidats, indépendamment des spécialités choisies ou de le filière dans laquelle ils sont.