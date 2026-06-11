Sujet de bac de français 2026 : découvrez le sujet complet et le corrigé de l'épreuve anticipée

Le sujet de français est le premier de la session du bac 2026. Les élèves de première travaillent dessus ce jeudi 11 juin, depuis 8h. Découvrez-le dans son intégralité.

L'essentiel

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09:43 - Les sujets de français du bac 2026 disponibles ! Les sujets sont là. Pour la filière générale, l'objet d’étude du commentaire est : Littérature d’idée du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Pour les dissertations, c'est de la poésie qui est tombée cette année !

09:34 - A peine le sujet donné, le ministère est déjà concentré sur la suite Pendant que les élèves rédigent leur épreuve de français anticipée, les rectorats finalisent la logistique de l'après-examen. Dès la fin de la matinée, les milliers de copies vont être ramassées, anonymisées, puis numérisées. En 2026, la correction se fait quasi exclusivement via des plateformes en ligne sécurisées. Les professeurs correcteurs recevront leurs lots virtuels dès le début de la semaine prochaine, avec pour mission de lire et d'évaluer la prose de notre jeunesse.

09:26 - Le sujet de français devrait être dévoilé dans quelques minutes ! Théoriquement, le ministère de l'Education nationale peut dévoiler le sujet à partir de 9h15. Plus rien n'empêche les services du ministère de rendre public le sujet de français. Mais parfois, il tarde un peu... C'est tout de même imminent.

09:26 - Commentaire, dissertation.. Comment s'articule l'épreuve de français ? Le sujet de français offre le choix entre deux types de travaux d'écriture, liés aux objets d'étude du programme. Pour le baccalauréat général : un commentaire ou une dissertation. Le commentaire porte sur un texte littéraire, en lien avec un des objets d'étude du programme de la classe de première. Le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et justifie par des analyses précises son interprétation et ses jugements personnels. Le texte proposé pour le commentaire n'est pas extrait d'une des œuvres au programme. Cette production écrite est notée sur 20. La dissertation, elle, consiste à conduire une réflexion personnelle organisée sur une question littéraire portant sur l'une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d'œuvres. Le candidat choisit l'un des trois sujets de dissertation, chacun étant en rapport avec l'une des œuvres du programme et son parcours associé. Pour développer son argumentation, le candidat s'appuie sur sa connaissance de l'œuvre et des textes étudiés dans le cadre de l'objet d'étude concerné, ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelles. Cette production écrite est notée sur 20.

09:23 - Un sujet peut-il revenir deux années d'affilée au bac de français ? Une idée reçue dit qu'un même sujet ne peut pas tomber deux années de suite aux épreuves du bac, y compris au bac de français. Pourtant les précédentes sessions de l'examen prouvent le contraire : le thème du roman et récit du Moyen-Âge est tombé dans le sujet du bac lors des quatre sessions précédentes. Il a été le sujet du commentaire en 2022, 2024 et 2025 et celui de la dissertation en 2023. Ce thème a donc théoriquement pu tomber au bac 2026, même si à force il paraît plus probable de le voir exploité pour la dissertation ou même écarté au profit d'autres sujets qui ne sont apparus dans les sujets du bac qu'une ou deux fois pour la poésie ces quatre dernières années.

09:17 - Les objectifs de l'épreuve de français du bac L'épreuve écrite de français du bac 2026 permet de vérifier les compétences acquises en français tout au long de la scolarité. Elle évalue les compétences et connaissances suivantes : maîtrise de la langue et de l'expression, aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes, aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux conduits en cours de français, sur une culture et des lectures personnelles, pour traiter d'une question littéraire portant sur l'un des objets d'étude du programme, aptitude à construire une réflexion en prenant appui sur différents textes, et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien.

09:16 - L'erreur à éviter ce matin devant le sujet de français : le hors sujet C'est la hantise absolue de tout candidat au bac. Pour éviter le hors-sujet devant le sujet de français, appliquez la méthode chirurgicale des mots-clés. Que ce soit dans le libellé de la dissertation ou la consigne du commentaire, chaque terme compte. Soulignez les connecteurs logiques, les nuances et les paradoxes de la phrase. Un excellent réflexe consiste à reformuler le sujet avec vos propres mots directement sur votre brouillon. Si votre reformulation trahit le sens initial, c'est que vous faites fausse route. Ne plaquez jamais un plan de cours tout fait : le correcteur attend une réponse à sa question, pas une récitation de fiche Wikipédia.

09:14 - Les correcteurs seront plus exigeants quant à la correction de la langue Pour le bac 2026, le ministre de l'Education nationale a voulu mettre l'accent sur l'orthographe et la grammaire qui compteront dans la note quelle que soit la discipline. En effet, si l’épreuve de français visait déjà à "évaluer" la "maîtrise de la langue et de l’expression", selon les textes officiels, le ministre a rappelé plusieurs fois depuis le mois de mai que les correcteurs devraient être plus exigeants quant à la correction de la langue. Et pas uniquement pour le français.

09:08 - Comment fonctionne la notation pour l'épreuve de français ? Cette épreuve écrite de français a un coefficient 5 pour les deux séries, générale et technologique. Les élèves de première devront ensuite se remettre à réviser pour l'épreuve orale, organisée par les académies à partir du 22 juin, et qui compte également pour un coefficient 5. Des notes qui comptent pour la formulation des voeux sur Parcoursup en année de terminale.