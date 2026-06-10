Sujet de français du bac 2026 : voici les sujets déjà tombés, quelle épreuve ce jeudi ?

Le bac de français 2026 a lieu ce jeudi 11 juin pour la première épreuve : l'écrit. Les élèves de première découvriront les sujets au début de l'examen prévue à 8 heures, mais ils savent déjà à quoi s'attendre.

Plus que quelques heures avant que le bac 2026 débute pour les candidats de première. Environ 530 000 élèves de première générale et technologique vont passer l'épreuve anticipée de français du bac ce jeudi 11 juin 2026. Ils auront quatre heures de 8h à 12h pour prendre connaissance des sujets et noircir leurs copies. Ce ne sera toutefois que la première partie du bac de français puisqu'après l'épreuve écrite de ce jeudi, ils devront encore passer l'épreuve orale pour laquelle chacun sera convoqué à une date et une heure précise entre le lundi 22 juin et le mercredi 1er juillet.

L'heure est donc aux ultimes révisions sur le programme de français et les œuvres étudiées en classe, ou - et c'est conseillé pour les dernières heures avant l'épreuve - à un moment de détente pour éviter de faire monter le stress avant de découvrir l'épreuve et les sujets du bac de français. Ces derniers seront disponibles, en intégralité, sur le site Linternaute grâce à son partenaire Studyrama dès leurs mises en ligne par le ministère de l'Education et à retrouver ci-dessous. D'ici là, les candidats de première peuvent déjà jeter un oeil aux sujets tombés à l'étranger et détaillés plus bas dans cet article.

Bien qu'organiser en première, le bac de français a toute son importance puisque les épreuves écrites et orales comptent chacune coefficient 5 dans la note finale de l'examen. Surtout, elle compte pour le dossier en vue de la formulation des voeux sur Parcoursup en année de terminale.

En quoi consistent les épreuves du bac de français 2026 ?

► L'épreuve anticipée écrite de français

En voie générale, les sujets de l'écrit du bac de français offrent au candidat le choix entre deux épreuves, chacune notée sur 20 points : un commentaire de texte sur l'extrait d'une œuvre ne faisant pas partie des textes étudiés au cours de l'année et une dissertation sur une des œuvres intégrales lues et analysées en classe. L'épreuve de dissertation propose systématiquement trois sujets, un pour chaque œuvre inscrite au programme dans le cadre du thème sélectionné, afin de garantir que tous les élèves ont au moins étudiés un texte et sont en mesure de réaliser l'exercice. Le commentaire et la dissertation portent toujours sur des thèmes différents pour laisser le choix aux candidats du bac 2026.

Pour rappel, le commentaire de texte consiste à analyser le passage de l'œuvre d'un auteur selon une problématique trouvée par le candidat dans un plan développé répondant à la question soulevée. La dissertation, elle, consiste à répondre à une question posée dans un plan argumenté construit sur la base de la connaissance de l'œuvre, des connaissances personnelles et de références.

Les candidats de la filière technologique ont également le choix dans les sujets du bac de français. Ils peuvent réaliser un commentaire de texte noté sur 20 points ou une contraction de texte notée sur 10 points et un essai également noté sur 10 points.

La contraction de texte est un exercice dans lequel le candidat doit résumer un extrait de texte tout en conservant la forme de l'œuvre (l'énonciation et les temps) et en mettant en évidence les idées présentées par l'auteur. L'essai, lui, est une mini dissertation dans laquelle le candidat doit répondre à une problématique en s'appuyant sur l'œuvre étudiée en classe, l'extrait de texte proposé en copie et ses connaissances personnelles.

► L'épreuve anticipée orale de français

Pour cet examen, les candidats se présentent avec la liste des œuvres étudiées au cours de l'année à fournir à l'examinateur qui choisira un texte et proposera un sujet. L'élève a alors 30 minutes pour préparer un exposé de 12 minutes dans lequel il doit répondre à la question posée et la présentation d'une autre œuvre qu'il a étudié en classe pour un entretien de 8 minutes. L'oral dure donc 20 minutes en tout, environ.

Quels sont les sujets du bac de français déjà tombés ?

Si le bac de français est prévu le jeudi 11 juin pour les candidats vivant en France, les élèves des centres étrangers ont déjà passé l'épreuve, notamment en Amérique du Nord le 1er juin et en Afrique le 8 juin. Voici les sujets qui leur ont été proposés.

Les candidat au bac de français 2026 dans les centres d'Afrique ont eu le choix entre un commentaire sur le roman et le récit du Moyen-Âge et une dissertation sur la poésie avec les sujets suivant :

Un commentaire s'appuyant sur L'Usage du monde écrit par Nicolas Bouvier en 1963.

Une dissertation sur Cahier de Douai d'Arthur Rimbaud : Selon un critique, la poésie de Rimbaud n'est "pas seulement écriture pour, mais écriture contre". Dans quelle mesure ce propos vous semble-t-il définir la démarche poétique du Cahier de Douai ?

Une dissertation sur La rage de l'expression de Francis Ponge : Un critique a pu dire que, dans La rage de l'expression, "le texte ne parle finalement que de lui-même". Dans quelle mesure, selon vous, cette affirmation s'applique-t-elle à l'œuvre de Francis Ponge ?

Une dissertation sur Mes forêts d'Hélène Dorion : Dans un entretien, Hélène Dorion affirme que l'écriture poétique "consiste à interroger le mystère de l'être et celui du monde, et à recueillir des liens". En quoi cette affirmation de l'auteure correspond-elle à votre lecture de l'œuvre ?

Quant à l'épreuve du bac de français en Amérique du Nord, elle a offert le choix entre un commentaire de texte la poésie et une dissertation sur le thème du roman. Les sujets étaient les suivants :

Un commentaire de texte s'appuyant sur Le Coeur de Hialmar, issus des Poèmes barbares écrits par Charles Marie René Leconte de Lisle, dit Leconte de Lisle, en 1862.

Une dissertation sur Manon Lescaut de l'Abbé Prévost : Après la première trahison de Manon, le père de Des Grieux demande à son fils "Comment pouvez-vous vous aveugler à ce point ?". Le plaisir du lecteur de Manon Lescaut consiste-t-il à partager l'aveuglement des personnages ?

Une dissertation sur La Peau de chagrin de Honoré de Balzac : Raphaël de Valentin, utilisant la bourse de son père pour aller au jeu, se définit alors comme malhonnête et sans scrupule : "Je devins un coquin déterminé". Au-delà du seul personnage de Raphaël, cette citation éclaire-t-elle votre lecture de La Peau de chagrin ?

Une dissertation sur Sido et Les Vrilles de la vigne de Colette : Dans Sido, Colette dit que sa mère "tenait pour naturel, voire obligatoire, d'enfanter des miracles". Cette expression éclaire-t-elle les oeuvres Sido et Les Vrilles de la vigne ?

Dernières mises à jour

10:43 - Quels sont les sujets probables pour le bac de français ? Le bac de français fait partie de ces épreuves où il n'y a pas vraiment de sujet plus probable qu'un autre. Les quatre grand thèmes du programme ont tous autant de chances de tomber : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle ; la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle ; le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle ; la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Quant aux textes susceptibles d'être exploités dans le sujet, ils correspondent aux 12 œuvres intégrales prévues au programmes (trois pour chacun des quatre thèmes). En fonction du sujet retenus, trois déclinaisons de ce dernier seront proposées avec une pour chaque œuvre du programme permettant à tous les candidats de réaliser l'épreuve. Car si personne n'a étudié les 12 livres, chaque candidat a travaillé tout au long de l'année sur au moins une œuvre liée à chaque thème.

Les élèves de première passent l'épreuve anticipée du bac de français 2026 ce jeudi 11 juin, de 8h à 12h. Il s'agit du premier examen de la série d'épreuves prévues pour ces jeunes candidats au bac 2026 avant l'épreuve anticipée de mathématiques et l'épreuve orale de français. Ils devront attende l'année prochaine et le bac 2027 pour être examiné sur l'ensemble des épreuves du bac.