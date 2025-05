Sujets du bac de français 2025 : ce qui peut tomber, l'épreuve probable

BAC 2025. Les élèves de Première des séries générales et technologiques devront passer les épreuves anticipées du bac à partir du mois de juin. Cela concerne uniquement le français, voici les sujets probables.

Oral de français Le bac de français 2025 débute dans les prochaines semaines. Les candidats devront composer une production écrite au choix tirée de l'un des thèmes étudiés au cours de l'année. Roman, poésie, théâtre, littérature d'idées... Difficile à dire quel sera le genre qui sortira du chapeau. Le top départ sera donné le 13 juin prochain. L'épreuve sera communiquée le jour-J, lorsque les élèves auront déjà commencé à plancher sur leur sujet. On sait déjà que les candidats au bac auront trois types de sujets : un commentaire de texte, les candidats plancheront alors sur un seul objet d'étude et auront un unique sujet imposé ; une dissertation, les candidats pourront choisir de travailler sur un des trois sujets proposés. Les élèves peuvent aussi choisir la contraction de texte et l'essai, proposés aux candidats des filières technologiques uniquement, avec trois sujets qui porteront sur un seul grand thème, mais sur trois textes différents Sujets probables du bac de français série générale 2025 Pour cette édition 2025, comme lors de chaque session, il est important de ne pas faire d'impasse. Si des sujets ont davantage de chances de tomber que d'autres pour diverses raisons, il est primordial d'étudier l'ensemble des sujets qui peuvent tomber le jour-J. Il est donc important de bien réviser les registres, les genres littéraires, les figures de styles ou encore les notions de grammaire de l'ensemble du programme de seconde et de première. Le roman, la poésie, le théâtre ainsi que la littérature d'idées ont pour l'heure, autant de chances de tomber. Depuis la mise en place de la nouvelle formule du bac, le théâtre est le seul thème qui n'a jamais été proposé aux élèves. De quoi espérer pour cette année 2025 ? Ce n'est pas impossible. Les pièces de théâtre seront donc à réviser assidument comme Le Menteur de Corneille, On ne badine pas avec l'amour de Musset ou Pour un oui ou pour un non, de Sarraute. Pour les élèves du bac général, l'an passé, le commentaire portait sur le thème "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, les élèves qui ont choisi cet exercice ont planché sur une extrait d'Edouard de Claire de Duras. La dissertation, elle, portait sur le thème "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle", les candidats avaient cette fois le choix entre une question portant sur un extrait du Cahier de Douai d'Arthur Rimbaud, une autre sur La rage de l'expression de Ponge et une dernière sur Mes forêts d'Hélène Dorion. Sujets probables du bac de français série technologique 2025 Ici aussi, pas question de faire d'impasse. Comme pour l'épreuve anticipée de français au bac général, le roman, la poésie, le théâtre et la littérature d'essai sont tous susceptibles de tomber au bac. Il ne faut pas se fier aux probabilités et garder en tête que si le roman est tombé l'année passée, il peut tout à fait revenir sur le devant de la scène en 2025, et tomber deux fois d'affilée. Dans tous les cas, il s'agira d'un exercice de contradiction suivi d'un essai en lien avec l'oeuvre de littérature d'idées que l'élève aura étudié en classe. C'est plutôt du coté du commentaire que les paris sont ouverts. L'année dernière, le roman est tombé. Les années précédentes, le théâtre est tombé une fois. Pourquoi pas la poésie en 2025 ? Elle fait partie des options plausibles, sans pour autant négliger les autres. Cahier de Douai de Rimbaud, La rage de l'expression de Ponge ou Mes forêts d'Hélène Dorion font donc partie des sujets qui ont d'importantes chances de tomber en 2025, même si aucun pronostic fiable ne peut être suivi. L'an passé, l'épreuve écrite de français au bac technologique était un peu différente de celle du bac général. Les élèves ont cette fois eu le choix entre un commentaire de texte et une contraction de texte notés qu'ils devaient accompagner d'un essai. Le commentaire de texte portait l'an dernier sur le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, alors que la contraction de texte portait sur la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. Sujets et corrigés du bac de français l'an passé :

Pour cette édition 2025 du bac de français, voici le dates à connaître et à cocher dans votre calendrier d'après education.gouv.fr :

Vendredi 13 juin 2025 matin : épreuves anticipées de français

: épreuves anticipées de français Entre le 23 juin et le 2 juillet 2025 : épreuves anticipées orales

: épreuves anticipées orales Vendredi 4 juillet 2025 : résultats des épreuves

: résultats des épreuves Entre le mercredi 5 et vendredi 9 juillet 2025 : épreuves de rattrapage

: épreuves de rattrapage Entre le lundi 8 et jeudi 11 septembre 2025 : épreuve de remplacement du bac de français

Si l'épreuve a été redéfinie par la réforme du bac, les méthodes pour être à l'aise le jour-J restent les mêmes selon le site spécialisé Digischool : faire "des fiches sur les lectures linéaires" et "des résumés des œuvres intégrales étudiées en classe", puis "connaître les biographies des auteurs et autrices étudiés". Les lycéens doivent avant tout maîtriser les registres et les mouvements littéraires du programme pour réussir cet examen. Les bases du français ne sont pas à négliger également : l'orthographe, la grammaire et la conjugaison des copies doivent être irréprochables sous peine de perdre des points.

En série générale, l'épreuve écrite dure quatre heures. Elle est notée sur 20 pour un coefficient de cinq. Anne Laurens, enseignante de français au lycée François Truffaut (Challans), délivre ses conseils pour l'examen écrit : "Il faut maîtriser la méthodologie. Il faut éviter le fameux : 'J'y vais au talent', mais plutôt se faire des fiches sur chaque œuvre avec les mots-clés à retenir."

Les lycéens doivent choisir entre un commentaire de texte et une dissertation. Quant à l'épreuve du bac technologique, elle comporte un commentaire avec les axes de lecture ou une contraction de texte suivie d'un essai sur une œuvre étudié pendant l'année. Également d'une durée de 4 heures, l'épreuve est notée sur 20 points, ou sur 10 points + 10 points selon le choix du sujet.

Pour l'oral, chaque candidat est convoqué dans un autre lycée pour passer devant un professeur inconnu. L'oral dure 50 minutes : 30 min de préparation et 20 min de passage. Ce passage est composé d'une lecture sur deux lignes, d'une explication de texte linéaire, d'un entretien sur une œuvre choisie par l'élève avec un court exposé puis cinq minutes d'échange. Le coefficient est de cinq également.

Pour l'oral, il est conseiller de lire et relire les textes, se les approprier. Il faut avoir en tête la structure du texte et la problématique pour les rattacher à une colonne vertébrale claire. L'élève pourra alors échelonner son propos face à son examinateur.