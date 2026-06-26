Sujet de français au brevet 2026 : Cendrars et Kubrick ! L'épreuve, la dictée et le corrigé

Une dictée, une rédaction, un exercice de compréhension sur un texte de Cendrars... Le sujet de français au brevet du collège se dévoile enfin ce vendredi 26 juin ! Découvrez-le dans son intégralité.

L'essentiel

Les épreuves du brevet 2026 ont débuté avec aujourd'hui, vendredi 26 juin, le sujet de français. L'épreuve a débuté à 9h, elle dure jusqu'à 12h15.

La première partie du sujet de brevet, dit de compréhension, a été dévoilée : il s'agit d'un texte de Blaise Cendrars, L'Homme foudroyé, "Dans le silence de la nuit", daté de 1945. "Blaise Cendrars raconte un souvenir de la Première Guerre mondiale durant laquelle il a été mobilisé. Une nuit il part en éclaireur, seul, pour repérer l’emplacement des tranchées allemandes". Le texte est accompagné d'une image du film "Les Sentiers de la gloire", de Stanley Kubrick, daté de 1957.

Le sujet du brevet de français est dévoilé dans son intégralité dans la matinée par le ministère de l'Education nationale. Dès sa publication, le sujet est disponible en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. Le corrigé est aussi disponible dans la journée.

Cette année, l'exigence sur l'orthographe, c'est du sérieux ! Au-delà de la dictée, les candidats ne doivent pas faire trop de fautes, y compris sur la syntaxe et la grammaire. Des sanctions sont prévues cette année si le niveau d'écriture est trop faible !

Le corrigé du sujet de français

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12:31 - Un sujet idéal pour inspirer la partie rédaction La matinée de français est globale, et ce texte de Cendrars constituait une rampe de lancement parfaite pour la seconde partie de l'épreuve (la rédaction). Qu'ils aient choisi le sujet d'imagination ou de réflexion, les élèves avaient sous les yeux un modèle absolu de gestion du suspense, de l'introspection et du rythme narratif. Les thèmes de la solitude, de la peur nocturne ou de la confrontation avec l'inconnu, largement explorés dans la première partie, ont pu nourrir l'imaginaire des candidats au brevet du collège pour leurs propres récits. Un sujet cohérent, stimulant, qui laisse une impression de grandes possibilités. 12:18 - Les émotions face à la mort, la peur.. Au coeur de ce sujet de français Le sujet 2026 met en avant un aspect souvent négligé de l'analyse littéraire au collège : la somatisation des émotions. Les questions obligeaient les élèves à repérer comment la peur physique s'inscrit dans la chair (le cœur qui bat, le sang qui monte à la tête, la sueur froide, la main qui tremble nerveusement). Cette approche très organique du texte littéraire permet de sortir le français de son cadre purement intellectuel. Les candidats devaient comprendre que l'écriture de Cendrars est une écriture du corps en alerte, transformant des notions stylistiques abstraites en réalités physiques palpables. 12:09 - UIn sujet de français, pas de géopolitique, attention Ce qui frappe dans ce choix de texte, c'est l'absence totale de haine nationaliste ou de propagande géopolitique. Bien que le mot "Allemands" soit prononcé, l'ennemi est surtout qualifié d'"invisible". Cendrars montre que face à la mort et à la nuit, la peur est universelle et partagée par les deux camps (« Comme moi, il devait être saisi »). Le sujet interroge la condition humaine universelle face à la terreur absurde de la guerre. C'est un choix textuel d'une grande élégance philosophique, particulièrement bienvenu pour clore l'année d'Enseignement Moral et Civique des collégiens de troisième. Mais la guerre est évoquée d'un point de vue littéraire, sensible. Les correcteurs n'attendent pas une analyse historique. 11:59 - Un sujet moderne pour ce DNB 2026 En choisissant Blaise Cendrars, les concepteurs du sujet de français 2026 rompent avec le classicisme parfois poussiéreux des textes du XIXe siècle. L'Homme foudroyé apporte une prose moderne, syncopée, presque cinématographique, qui parle direct au cœur. Le rythme brisé, l'usage massif des points de suspension et des phrases d'un seul mot bousculent les codes de la belle écriture traditionnelle. Pour les élèves de 2026, habitués aux rythmes rapides des médias numériques, ce style haché est paradoxalement plus proche de leur sensibilité que de longues descriptions naturalistes. Le ministère signe ici un choix moderne, dynamique et ancré dans le siècle de l'image. Mais attention, la profondeur narrative est sans comparaison avec une série Netflix ! 11:40 - Un exercice de réécriture, pas très difficile pour des élève de troisième L'une des questions du sujet de français 2026 était celle-ci : Réécrivez le passage suivant en remplaçant « je » par « nous ». Faites toutes les modifications nécessaires. (10 points). "Je les attends, prêt à tirer... et c’est alors que concentrant toute mon attention sur mon index placé sur la gâchette, c’est alors que je me rends compte que ma main tremble nerveusement et que ce bruit d’herbe foulée, que je prenais pour l’approche de deux ou trois Allemands rampant imperceptiblement vers moi, était causé par la pointe de ma baïonnette". 11:26 - Un sujet de brevet au carrefour du français et de l'histoire Le choix de Blaise Cendrars n'est pas innocent : il illustre parfaitement l'interdisciplinarité souhaitée par les programmes du cycle 4. En plaçant la Première Guerre mondiale au cœur de l'épreuve de français, les concepteurs du sujet de français au brevet 2026 font directement écho au programme d'histoire de troisième. Cette résonance historique offre un confort psychologique non négligeable aux élèves, qui disposent déjà de repères culturels solides sur l'enfer des tranchées et le quotidien des poilus. Le texte littéraire ne débarque pas de nulle part ; il s'ancre dans une mémoire scolaire partagée, ce qui permet aux candidats d'entrer plus facilement dans l'analyse de ce texte littéraire. 11:14 - Le génie de Stanley Kubrick pour faire un parallèle avec Cendrars L'association avec le photogramme des Sentiers de la gloire (8 points) est d'une grande cohérence dans ce sujet. Deux arguments majeurs permettaient de lier l'image au texte : l'atmosphère de la tranchée nocturne, avec l'utilisation marquée du clair-obscur à l'écran fait écho au « noir » et à la « nuit » du texte de Cendrars. Le danger rampe dans l'ombre. La posture du soldat en alerte : sur l'image, le visage tendu et le regard braqué vers l'inconnu illustrent parfaitement la phrase « Je bandais toutes mes facultés » ou « prêt à tirer ». Le candidat au brevet 2026 devait bien décrire les éléments visuels (le cadrage, les ombres) pour valider son parallèle littéraire. 11:11 - La Première guerre mondiale au coeur du sujet de français du brevet ! Le ministère a misé cette année sur un grand classique de la littérature de guerre : Blaise Cendrars et son recueil autobiographique L’Homme foudroyé (1945). Ce récit de la Première Guerre mondiale plonge immédiatement le candidat dans l'angoisse d'une nuit en éclaireur dans le no man's land. Le texte est linéaire, haletant, et s'appuie sur une structure narrative forte (l'attente, la fausse chute comique, le coup de théâtre final). Un choix très accessible pour des élèves de troisième, car le vocabulaire reste simple mais la tension dramatique y est maximale, ce qui facilite grandement le travail de compréhension et d'interprétation. 11:08 - La première partie du sujet de français dévoiliée La première partie (Grammaire et compétences linguistiques/ Compréhension et compétences d’interprétation) porte sur un texte de Blaise Cendrars, L’Homme foudroyé, « Dans le silence de la nuit », 1945. "Blaise Cendrars raconte un souvenir de la Première Guerre mondiale durant laquelle il a été mobilisé. Une nuit il part en éclaireur, seul, pour repérer l’emplacement des tranchées allemandes". 11:00 - Pour la rédaction, il faut hausser son niveau ! Le sujet de réflexion de la rédaction ne demande pas seulement de bien écrire, il exige de penser en citoyen. Les thématiques proposées résonnent souvent avec les grandes questions contemporaines abordées en enseignement moral et civique (EMC) : la solidarité, l'impact des écrans, le rapport à la nature, ou la liberté d'expression. Pour le candidat au brevet 2026, le défi est de dépasser le "café du commerce" pour structurer une pensée logique avec des connecteurs logiques (certes, cependant, de surcroît). Les correcteurs du sujet de français valorisent grandement la capacité à illustrer son propos par des exemples historiques, littéraires ou d'actualité, transformant la copie en un manifeste de maturité. LIRE PLUS

Comment est noté le sujet du brevet de français ?

Le brevet de français se découpe de la manière suivante, sur trois parties distinctes, mais toutes exigeantes et redoutées par les jeunes candidats au DNB 2026 :

Grammaire, compétences linguistiques et compréhension (9h à 10h10) : les candidats doivent répondre à une série de questions qui évaluent à la fois leur compréhension fine du texte, leurs compétences d'interprétation et leurs connaissances de la langue (analyse grammaticale, figures de style, valeur des temps, réécriture d'un court paragraphe).

Dictée (10h10 à 10h30 ou 10h25 à 10h45) : ils doivent réaliser une dictée d'environ 600 signes s'appuyant sur un texte lu une première fois de manière fluide, puis dicté lentement avec la ponctuation, avant une relecture finale globale.

Rédaction (10h45 à 12h15 ou 11h à 12h30) : les collégiens doivent répondre un texte en répondant à une consigne en lien avec le texte de la première partie. Ils sont le choix en un sujet d'imagination qui demande généralement de poursuivre le récit, d'insérer un dialogue ou de raconter l'événement selon le point de vue d'un autre personnage, tout en respectant le style et l'époque de l'œuvre initiale et le sujet de réflexion qui invite à répondre à une question de société ou à un dilemme civique et moral avec une argumentation ordonnée, illustrée par des exemples précis tirés de ses lectures en classe ou de sa culture personnelle.

Le sujet de français au brevet des collèges est notée sur 100 points (pour ensuite être ramenée à 20 points pour le calcul de la finale du brevet). La première partie de l'épreuve peut rapporter 50 points au total, la dictée est notée sur 10 points et l'exercice de rédaction correspond à 40 points.

Le système de notation du brevet des collèges a évolué pour la session 2026 et repose désormais à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les notes obtenues aux épreuves finales. Avoir une bonne note à l'épreuve de français est donc important pour s'assurer le diplôme avec une moyenne de 10/20 et aller chercher une mention attribuée à partir de 12/20 pour "Assez bien" et jusqu'à 18/20 pour la nouvelle mention "Très bien avec félicitations du jury".

Les candidats prendront leur mal en patience pour découvrir leurs notes : selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet.

Le brevet des collèges 2026 commence ce vendredi 26 juin avec l'épreuve de français. Les autres épreuves (histoire-géographie, sciences, mathématiques et langues pour les candidats libres) auront lieu les lundi 29 et mardi 30 juin. Les sujets et corrigés sont à retrouver en intégralité sur Linternaute dès leur publication. De même que les résultats du brevet des collèges lorsque ces derniers seront publiés du 7 au 10 juillet 2026.