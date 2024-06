Sujet de français au brevet 2024 : l'épreuve et les sujets probables

BREVET FRANCAIS. L'épreuve de français pour le brevet 2024 aura lieu lundi 1er juillet. Qu'est-ce qui attend les élèves de 3e cette année ?

Pour les élèves en classe de troisième, les épreuves du brevet des collèges auront lieu les 1er et 2 juillet prochains. Cinq matières sont au programme de ces deux jours d'épreuves, dont le français qui ouvrira les festivités le 1er juillet de 9 heures à 12h15. Le jour J, les élèves auront trois heures pour plancher sur une dictée, des questions de grammaire, de compréhension et une rédaction dans le but de récolter un maximum de points, à cette épreuve clé pour l'obtention du brevet.

Pour s'y préparer, Linternaute vous propose de découvrir quels sont les sujets qui peuvent potentiellement tomber cette année, ainsi que le déroulé de l'épreuve et le sujet de l'an dernier ainsi que son corrigé, tous deux disponible sur cette page grâce à notre partenaire Studyrama. À noter que le jour de l'épreuve de français, les sujets et corrigés seront également disponibles sur cette page.

Chaque année à l'approche des examens du brevet, plusieurs plateformes spécialisées mettent en ligne une liste de sujets jugés "probables" de tomber le jour de l'épreuve. Ces listes sont formées en prenant compte les thèmes qui tombent de manière récurrente aux épreuves, le programme de l'année ainsi que les annales des années précédentes. Leur but premier est de permettre aux élèves d'organiser leurs révisions et d'aborder plus sereinement l'épreuve. Ces listes ne sont toutefois que des suppositions, il faut donc tout réviser pour ne pas passer à côté de son épreuve.

Cette année les notions jugées "probables" pour l'épreuve de français sont : "Se chercher, se construire (Se raconter, se représenter)" mais également "Vivre en société, participer à la société (Dénoncer les travers de la société) et "Progrès et rêves scientifiques". À l'inverse, les notions jugées "peu probables" sont : "Regarder le monde, inventer le monde (Visions poétique du monde)" ainsi que "Agir sur le monde (Agir dans la cité : individu et pouvoir)".

Les élèves de la série générale et ceux de la série pro travaillent sur deux sujets différents, présents tout deux en intégralité ci-dessous.

Sujet et corrigé de français du brevet en voie générale :

L'épreuve a commencé par une étude de texte sur un extrait de l'œuvre de George Sand, Histoire de ma vie. C'est également un extrait de ce texte qui a servi de support pour la dictée. Pour l'exercice de rédaction, les candidats avaient le choix entre un sujet de réflexion et un sujet d'imagination.

Sujet et corrigé de français du brevet en voie professionnelle :

Ici c'est le texte de George Perec, W ou Le souvenir de l'enfance, qui a servi du support à la dictée et à l'épreuve de grammaire et de compréhension. Tandis que pour l'exercice de rédaction il avaient également le choix entre un sujet d'imagination et un autre de réflexion.

Tout savoir sur le brevet de français

Lors de l'épreuve écrite de français du brevet des collèges, lundi 1er juillet, les élèves de France métropolitaine disposent de trois heures pour faire leurs preuves. Celle-ci se compose d'abord d'une partie "grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation et dictée", de 9h à 10h30. Il s'agit, après une dictée, de réaliser l'explication d'un extrait de texte littéraire et des exercices de grammaire et de réécriture. Après une courte pause, suit une seconde partie dédiée à la rédaction, de 10h45 à 12h15.

La première partie, évaluée sur 50 points, s'appuie sur un texte littéraire parfois accompagné d'une image et consiste à répondre à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation. Vingt minutes sont dédiées à la dictée, notée sur 10 points, d'environ 600 signes pour les élèves en série générale et 400 signes pour les séries professionnelles. L'ordre des questions qui suivent, sur 40 points, n'est pas anodin : les premières sont plutôt courtes et abordent des points précis de grammaire tandis que les suivantes appellent des réponses plus développées et rédigées s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier.

Passée une courte pause de quinze minutes, les élèves retrouvent leur copie pour la dernière partie de l'épreuve : la rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion au choix, et sur lequel se jouent les 50 derniers points.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de français peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

La date de publication des résultats du brevet 2024 varie selon les académies de rattachement mais ils seront disponibles au plus tard le vendredi 12 juillet 2024.