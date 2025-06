Sujet de français au brevet 2025 : ces notions qui pourraient tomber

L'épreuve de français du brevet 2025 aura lieu le jeudi 26 juin prochain. A l'approche de l'examen, voici les sujets les plus probables sur lesquels les collégiens pourraient pencher.

La fin de l'année approche à grands pas et avec elle, le passage du brevet pour les élèves de 3ème. Le français ouvrira le bal. L'épreuve est divisée en deux parties de 1h30 : d'abord des questions de grammaire, de compétences linguistiques, de compréhension et de compétences d'interprétation notées sur 40. S'ensuit une dictée de 20 minutes notée sur 10 points. Cette partie s'appuie sur un extrait de texte littéraire. Après une courte pause, la deuxième partie est un exercice de rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion, au choix. Elle est aussi notée sur 50 points.

Pour s'y préparer, il faut bien revoir toutes les connaissances acquises en français au collège. Il faut connaitre des notions primordiales comme la nature et la fonction des mots, les différents temps, les niveaux de langue, les champs lexicaux, le schéma narratif... Il faut aussi maitriser les caractéristiques de l'autobiographie, du texte argumentatif, du portrait, de la littérature engagée.. Faire des fiches de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison peut bien aider. Il faut aussi réviser la méthode de description et de décryptage d'images avec le vocabulaire adapté. Lire régulièrement des extraits de textes est aussi très utile.

Quels sujets probables au brevet de français 2025 ?

Aucune partie du programme ne doit être négligée, il ne faut pas faire d'impasse. Cependant, certains sujets pourraient avoir plus de chance de tomber que d'autres. Pour cette année, les notions jugées "très probables" sont, selon Digischool, "se chercher, se construire (se raconter, se représenter)" qui peut inclure l'autobiographie, l'exploration de l'identité dans les textes littéraires et la quête de soi ainsi que "vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société)" avec les critiques sociales dans la littérature, l'engagement des artistes et le rôle des valeurs et de la morale dans la société.

Sont aussi possibles "regarder le monde, inventer des mondes (visions poétiques du monde)" avec le pouvoir de l'imaginaire, la poésie, la science-fiction et l'utopie et "agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir)" avec les textes engagés dans les luttes sociales et politiques, la satire ou encore la liberté d'expression et la censure. Ce ne sont que des estimations, mais le site spécialisé avance que la thématique "progrès et rêves scientifiques" a moins de probabilités de tomber.

Quel sujet de français est tombé au brevet 2024 ?

Pour s'entrainer, il faut travailler avec des annales du brevet. En 2024, le texte était celui de Marc Dugain, La chambre des officiers, publié en 1999, accompagné d'une affiche. Le sujet de rédaction demandait d'imaginer la suite d'une partie du récit à la première personne ou de rédiger une réflexion sur les récits de vie réels ou fictifs.

Quelle note pour l'épreuve de français au brevet 2025 ?

L'épreuve de français rapporte jusqu'à 100 points, sur le maximum de 400 sur l'ensemble des épreuves écrites. Elle est donc très importante. S'ajoutent ensuite 400 points en contrôle continu. Il faut avoir minimum 400 points au total au brevet pour être reçu. Puis, en dépassant la moyenne, les élèves peuvent décrocher des mentions : 480, 560 et 640 points, d'assez bien à très bien. Une nouvelle mention fait son apparition cette année : "très bien avec félicitations du jury" pour les élèves qui dépassent les 720 points. Le brevet des collèges n'est cependant pas obligatoire pour rentrer en seconde.

