Brevet 2025 : le sujet de français et sa dictée à découvrir en direct

Le brevet 2025 débute ce jeudi 26 juin avec l'épreuve de français. Voici le sujet proposé aux élèves pour cette matière cette année.

En direct

10:06 - Certains élèves pourront repasser l'examen Les conditions météo ont pu compliquer l'accès aux salles d'examen ce matin. Elisabeth Borne a assuré auprès de BMFTV que les collégiens privés d'accès au centre d'examen du fait des orages pourront pourront repasser l'épreuve. "Aucun élève ne sera pénalisé s'il est empêché de passer l'examen aujourd'hui", a déclaré la ministre de l'Éducation nationale. Le détail sera annoncé dans la journée.

10:00 - Combien d'élèves passent le brevet cette année ? 865.881 candidats sont convoqués cette année pour passer le brevet. 772 899 sont inscrits en série générale et les autres en série professionnelle. Ce nombre d'inscrits a progressé de 4,7% par rapport à l'année précédente.

09:30 - Les élèves retardataires peuvent encore être admis ! Les élèves qui arriveraient en retard peuvent encore tenter leur chance. Ils peuvent se présenter directement au chef d'établissement, tant qu'ils arrivent moins d'une heure après la distribution des sujets. Cependant, ils n'auront pas de temps supplémentaire et seront donc largement pénalisés au vu de la durée totale de l'épreuve.

09:00 - L'épreuve de français du brevet 2025 débute ! C'est parti ! L'épreuve de français est lancée. Les élèves découvrent le texte sur lequel ils vont devoir se pencher. Il faudra répondre à des questions puis faire la fameuse dictée. C'est le moment de se concentrer.

08:50 - Dernières minutes avant l'épreuve Les candidats au brevet 2025 commencent à s'installer dans les classes. Ils pourront commencer à rédiger à 9h pile. Cette première partie durera une heure et demie, avant une courte pause.

08:45 - Le sujet de français disponible sur cette page ! Alors que l'épreuve va débuter, les sujets de français, série générale et professionnelle, seront publiés dans le courant de la matinée. Ils seront à retrouver sur cette page afin de savoir ce qui a été demandé aux élèves. A la fin de l'épreuve, un corrigé sera partagé afin de permettre aux élèves de s'évaluer.

08:35 - Quel sujet est tombé au brevet de français 2024 ? L'année dernière, les élèves ont planché sur un texte extrait de La chambre des officiers de Marc Dugain. Il racontait la rencontre du narrateur avec une femme blessée pendant la guerre et atteinte de surdité. Il y avait des questions de compréhension, d'interprétation, de grammaire et une dictée. Deux sujets de rédaction au choix étaient ensuite proposés : "Imaginez la suite du récit de Marguerite, du point de vue de la jeune femme, en utilisant la première personne et en terminant par l’accident qui a causé ses blessures" et "Adrien et ses deux amis écoutent Marguerite raconter son histoire. Que peuvent apporter les récits de vie, réels ou fictifs, à celles et ceux qui les découvrent ?".

08:23 - Quelles sont les notions probables pour le brevet 2025 ? Certains sites spécialisés, comme Digischool, font des estimations sur les sujets qui ont le plus de chances de tomber. Pour cette édition 2025 du brevet, les notions qui seraient les plus probables seraient "se chercher, se construire (se raconter, se représenter)" et "vivre en société, participer à la société (dénoncer les travers de la société)". Peuvent aussi tomber regarder le monde, inventer des mondes (visions poétiques du monde) et agir sur le monde (agir dans la cité : individu et pouvoir). La notion qui aurait le moins de chance de tomber est "progrès et rêves scientifiques".

07:57 - Ce qu'il ne faut pas faire devant le sujet de français ce jeudi Beaucoup de candidats passent à côté du sujet de français ou oublient une partie de la consigne, ce qui entraîne une réponse incomplète ou hors-sujet. L’absence de plan, de paragraphes clairs ou de transitions rend la lecture difficile et nuit à la logique du devoir. Des fautes répétées, surtout sur des mots simples, peuvent faire chuter la note, même si le contenu est bon. Certains élèves passent trop de temps sur la compréhension et bâclent la rédaction, ou n’ont pas le temps de relire. Méfiance, les réponses générales, sans preuve ni exemple précis du texte, sont moins bien notées.

07:40 - Deux documents à ne surtout pas oublier ! Pour les épreuves du brevet, il faut évidemment penser à prendre le nécessaire pour écrire, mais pas que. Deux documents sont indispensables : une pièce d'identité et la convocation à l'épreuve concernée. Il ne faut surtout pas les oublier pour passer l'examen. Une montre et une bouteille d'eau peuvent aussi être très utiles. Une petite collation est également permise.

07:12 - Le niveau de langage est important pour cette épreuve du brevet 2025 Un langage trop familier, répétitif ou imprécis affaiblit la qualité du devoir. Les enseignants rappellent aussi souvent qu'une écriture trop brouillonne ou un manque de soin dans la présentation peuvent nuire à la lecture et à la notation. Il faut aussi prendre le temps de se relire sur une telle épreuve de français. Ne pas se relire, c’est risquer de laisser des fautes évitables et des maladresses faciles à corriger.

06:40 - Ce qu'il faut savoir sur la correction de l'épreuve de français du brevet 2025 Les correcteurs suivent une grille précise pour les copies du brevet de français. Ils utilisent une grille de correction officielle qui détaille les critères d’évaluation pour chaque compétence. Les réponses aux questions de compréhension sont notées en fonction de leur exactitude et de leur pertinence. Orthographe, syntaxe, conjugaison et vocabulaire sont attentivement pris en compte. Les examinateurs apprécient une argumentation logique, bien développée et illustrée, qui répond précisément au sujet. Point important : une copie avec des erreurs peut être bien notée si les idées sont solides et la structure bonne.

06:25 - Que contient l'épreuve de français ? L'épreuve de français est divisée en deux parties. De 9h à 10h30, ils doivent répondre à des questions de grammaire et compétences linguistiques ainsi que de compréhension et compétences d’interprétation. 20 minutes seront accordées pour la dictée. Après une pause de 15 minutes, ils devront choisir leur sujet de rédaction entre un sujet de réflexion et un sujet d'imagination, Ils disposeront d'une heure et demie pour l'écrire.

05:41 - Un conseil important avant de foncer sur le sujet de français Il ne faut pas se précipiter en découvrant le sujet de français au brevet des collèges 2025. Prenez le temps de lire avec attention toutes les consignes et les documents avant de commencer à répondre. Il est recommandé de ne jamais écrire directement sa copie. Le brouillon permet de poser ses idées, d’organiser le plan et de structurer son devoir.