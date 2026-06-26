Sujet de français au brevet 2026 : découvrez l'épreuve complète avec la dictée

Le sujet de français au brevet du collège est le premier sur les tables d'examen ce vendredi 26 juin. Découvrez l'épreuve, avec la dictée et son corrigé.

L'essentiel

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08:37 - Plus que quelques minutes avant le début de l'épreuve de français du brevet ! A une vingtaine de minutes du début de l'épreuve, les candidats commencent à se présenter et à prendre place en salle d'examens pour être prêt au lancement de l'épreuve. C'est à ce moment que le stress peut commencer à monter, mais pas de panique, tout va bien se passer !

08:30 - Un impact psychologique du premier examen qui débute avec ce sujet de français ! Se retrouver devant son sujet de français ce matin, ce n'est pas rien ! Pour un adolescent de 14 ou 15 ans, le brevet des collèges est souvent la toute première source de stress académique d'envergure. Psychologues et enseignants s'accordent à dire que l'enjeu de l'épreuve est autant émotionnel que scolaire. Apprendre à gérer son temps, surmonter la peur de la page blanche lors de la rédaction, ou ne pas paniquer face à une règle de grammaire oubliée constituent un apprentissage global de la gestion de l'anxiété. C'est pourquoi de nombreux collèges organisent deux "brevets blancs" durant l'année scolaire : ces répétitions générales visent à démystifier le protocole de l'examen pour transformer l'angoisse en une saine concentration le jour J.

08:24 - Une évolution littéraire des textes de l'épreuve Le choix du texte support pour la première partie de l'épreuve (grammaire et compréhension) est un indicateur intéressant des évolutions culturelles et pédagogiques. Si la littérature du XIXe siècle (Maupassant, Zola, Hugo) a longtemps régné en maître incontesté sur l'examen, les auteurs contemporains ont largement fait leur entrée ces dernières décennies. Les concepteurs de sujets n'hésitent plus à proposer des extraits de romans du XXIe siècle, des récits d'autobiographie moderne, des pièces de théâtre contemporaines ou des textes abordant des questions sociétales actuelles. Ce renouvellement permet d'ancrer le sujet de français au brevet des collèges dans une culture littéraire vivante, plus proche des lectures des adolescents d'aujourd'hui.

08:21 - Les candidats absents pourront-ils passer l'épreuve de français du brevet à un autre moment ? S'il n'y a pas d'épreuve de rattrapage pour le brevet, il y a des épreuves de remplacement. Ces dernières permettent aux candidats pouvant justifier leur absence le jour de l'examen pour des raisons indépendantes de leur volonté (maladie, accident, décès d’un membre de la famille…) de passer l'épreuve un autre jour. Dans ce cas, il faut prendre contact avec le rectorat pour être informer des démarches à effectuer. La session de remplacement aura début septembre.

08:19 - Le poids symbolique de la dictée dans ce sujet de français Au cœur de la première partie de l'épreuve de français, la dictée reste le moment le plus redouté et le plus commenté de la journée. Durant une vingtaine de minutes, les candidats doivent faire preuve d'une concentration absolue pour éviter les pièges grammaticaux, les accords complexes et les homophones piégeux. Ce rituel, vieux comme l'école républicaine, suscite chaque année d'intenses débats nationaux sur le niveau d'orthographe des élèves. Pourtant, la dictée ne représente qu'une fraction des points de l'épreuve de français (10 points sur 100). Elle conserve néanmoins un pouvoir de fascination et d'angoisse inégalé chez les candidats, devenant le sujet de discussion principal à la sortie des centres d'examen.

08:16 - Le sujet de français ouvre le rituel du brevet des collèges Le Diplôme National du Brevet (DNB) est bien plus qu'un simple examen : c'est un véritable jalon démographique. Héritier direct du fameux BEPC (Brevet d'études du premier cycle) instauré en 1947, il rassemble cette année encore plus de 850 000 adolescents à travers toute la France. Pour l’immense majorité des collégiens de troisième, cette épreuve de français représente la toute première confrontation officielle avec un examen national, ses règles strictes, ses vérifications d'identité et ses tables individuelles alignées. Bien que son obtention n'ait pas toujours bloqué le passage en classe supérieure, il marque symboliquement la fin de l'enfance scolaire et l'entrée dans l'enseignement secondaire supérieur. Un moment charnière partagé par des générations de familles. Et ça commence ce vendredi avec le français !

08:15 - Le brevet de français maintenu malgré la canicule, mais aménagé ! L'épreuve de français du brevet des collèges n'a pas été annulé, même si la question s'est posée en raison de la canicule qui touche la France depuis plus d'une semaine. Le ministère a maintenu l'épreuve qui se déroule le matin, donc pas aux heures les plus chaudes de la journée, mais a prévu des aménagements : deux pauses au lieu d'une pendant l'épreuve, distribution d'eau, ou encore autorisation d'aller aux toilettes se rafraîchir dès la première heure contrairement à d'habitude.

08:12 - A quelle heure les sujets du brevet de français seront-ils publiés ? Les candidats du brevet des collèges prendront connaissance des sujets dès le début de l'épreuve à 9 heures, mais les sujets ne seront rendus publics que plus tard dans la matinée par le ministère de l'Education. Lors des épreuves du bac, il fallait attendre 1h15 après le début de l'épreuve pour découvrir le contenu de l'épreuve. Si la même logique est suivie, il faudrait attendre 10h15. Dès leur publication, les sujets sont disponibles en intégralité et analyser sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama.

08:01 - Y a-t-il des épreuves de rattrapage pour le brevet des collèges ? Il n'y a pas d'épreuve de rattrapage pour le brevet des collèges. Les candidats passant l'épreuve de français de ce vendredi n'auront pas d'autres chances d'obtenir une meilleure note en français pour gagner quelques points et une mention ou pour décrocher la moyenne au brevet des collèges. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté pour réussir.

07:46 - Peut-on arriver en retard au brevet de français ? Il est vivement conseillé d'arriver à 15 à 20 minutes d'avance à l'épreuve de français du brevet des collèges (ou à tout autre examen) pour être en place au début de l'épreuve. Un retard n'est cependant pas rédhibitoire pour passer l'examen. Si les sujets n'ont pas encore été distribués, il est possible de rejoindre la salle d'examen et s'ils l'ont été la décision de vous laisser passer l'épreuve revient au chef de l'établissement. En revanche, passé une heure après le début de l'épreuve plus aucun candidat retardataire n'est autorisé à passer l'examen.

07:29 - Ce conseil précieux pour éviter de perdre des points au brevet de français 2026 En 2026, l'orthographe et la syntaxe sont particulièrement scruté par les examinateurs. Si une copie n'est pas suffisamment intelligible ou trop défaillante peut être lourdement pénalisée dans la notation. Pour optimiser les points, notamment sur la dictée (10 points) et l'exercice de rédaction (40 points) la règle d'or est d'appliquer la méthode des relectures ciblées durant les dix dernières minutes de chaque partie en effectuant quatre passages distincts : Premier passage : Vérifiez la ponctuation, la présence des majuscules et les oublis potentiels de mots.

Deuxième passage : Traquez les chaînes d'accords au sein du groupe nominal (pluriels, marques du féminin).

Troisième passage : Concentrez-vous exclusivement sur la relation sujet-verbe pour valider toutes les terminaisons verbales.

Dernier passage : Chassez les pièges liés aux homophones grammaticaux fréquents (distinguer a/à, son/sont, ou/où, et/est).

07:12 - Les documents obligatoires pour passer l'épreuve de français du brevet des collèges Il ne faut pas arriver au brevet de français les mains dans les poches. Les candidats sont attendus en salle d'examen avec leur convocation à l'épreuve et une pièce d'identité en cours de validité afin d'éviter les tricheries. En cas d'oubli d'un des deux documents, le principal du collège peut demander à un enseignant ou à un élève de procéder à une identification du candidat concerné. Le principal peut aussi exiger que le candidat se présente le lendemain (ou en l'occurrence lundi pour une présentation des papiers d'identité ou du récépissé de la déclaration de perte ou de vol de ces derniers). Outre ces documents, il faut se rendre à l'épreuve du brevet des collèges avec de quoi écrire, de quoi boire et éventuellement se sustenter, et d'une montre pour pouvoir gérer son temps.

06:54 - Quels sont les sujets probables pour le brevet de français 2026 ? (2/2) Si les thèmes "progrès et rêves scientifiques" ainsi que "agir dans la cité, individu et pouvoir" sont jugés comme les sujets les plus probables pour le brevet de français 2026 par Digischool, d'autres notions ont également de bonnes chances de tomber ce vendre selon le site spécialisé, c'est le cas de : Dénoncer les travers de la société : les satires, les fables, le théâtre de comédie classique ou les romans naturalistes qui critiquent les inégalités et les vices humains restent des valeurs sûres. Un extrait d'une œuvre classique (Molière, Voltaire, Émile Zola) ou contemporaine est tout à fait envisageable.

Visions poétiques du monde : la poésie lyrique, le jeu sur les mots et l'expression des émotions pour réinventer le quotidien se classent parmi les sujets moyennement probables, exigeant une bonne maîtrise des figures de style En revanche, le thème "Se raconter, se représenter : l'autobiographie, les correspondances et les journaux intimes" ne sont pas dans la liste des sujets probables, car tombés à de multiples reprises lors des dernières sessions du brevet des collèges.

06:36 - Quels sont les sujets probables pour le brevet de français 2026 ? (1/2) Le sujet du brevet de français s'appuie sur les connaissances de l'élève, mais uniquement sur le programme de troisième qui s'article autour de grandes thématiques littéraires. S'il fallait tout réviser sans exception pour éviter les mauvaises surprises, certains sujets auraient plus de chances d'être au coeur du sujet cette année selon les pronostics du site spécialisé DigiSchool. Ce dernier a jugé que les sujets "très probables" étaient : Progrès et rêves scientifiques : ce thème, qui interroge l'impact de la science et des technologies sur l'homme (à travers la science-fiction, les récits d'anticipation ou les récits de savants), est jugé hautement stratégique cette année. Les concepteurs de sujet du brevet apprécient les textes soulevant des questionnements éthiques modernes.

Agir dans la cité, individu et pouvoir : en résonance directe avec le parcours citoyen des élèves, ce chapitre axé sur l'engagement, la résistance (en poésie comme en prose) et la dénonciation des injustices est l'un des grands favoris pour la session 2026.

06:18 - Deux exercices obligatoires et un autre au choix au brevet de français Le sujet du brevet de français se décompose en trois parties : une série de questions sur un texte pour évaluer la compréhension fine de l'oeuvre et la maîtrise de la grammaire, une dictée et un exercice de rédaction. Les deux premiers exercices sont obligatoires, le troisième aussi mais pour celui-ci les candidats ont le choix entre deux consignes. Soit ils décident de répondre au sujet d'imagination, soit ils préfèrent réaliser le sujet de réflexion. Le premier demande généralement d'inventer une suite, une dialogue ou une autre version de l'histoire présentée par le texte étudiée dans le premier exercice. Le second implique de répondre à une question de société ou de morale en développant un argumentaire détaillé et illustré d'exemples.