"Sujet de français au brevet des collèges 2026 : à quoi s'attendre ? Les sujets probables"

Le brevet des collèges 2026 approche à grands pas pour les élèves de troisième. Pour cette session, la préparation du sujet de français doit être rigoureuse.

Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) rythment la fin de ce mois de juin 2026. Pour les quelque 850 000 collégiens de France, c'est le tout premier examen officiel de leur scolarité, et ça commence le 26 juin avec le sujet de français du brevet des collèges. Cette année, la donne a changé : le système traditionnel d'attribution des points a évolué au profit d'un calcul plus lisible, basé à 40% sur le contrôle continu (la moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements de 3e) et à 60% sur les épreuves terminales de fin d'année. Pour décrocher le précieux brevet des collèges 2026, il faut obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20.

Le sujet de français dans ce brevet des collèges conserve une importance significative pour décrocher le brevet. Pas question donc de faire l'impasse sur les révisions : si faire des fiches de grammaire et de conjugaison aide à fixer les règles indispensables, s'entraîner sur des exercices concrets et des annales reste le meilleur moyen de glaner des points et de viser une mention la plus élevée possible, jusqu'à la toute nouvelle mention "Très bien avec félicitations du jury" accessible dès 18 sur 20.

Quelle est la date de l'épreuve de français au brevet 2026 ?

Selon le calendrier officiel publié par le ministère de l'Éducation nationale, le sujet de français ouvre le bal : cette épreuve est la première de ces examens du brevet 2026, ce vendredi 26 juin. Elle occupera toute la matinée, s'étalant de 9 heures à 12 heures 15, pour une durée totale de 3 heures de composition effective.

Cette épreuve majeure est scindée en deux grands sujets bien distincts, séparés par une courte pause obligatoire de 15 minutes. Les candidats devront veiller à se présenter dans leur centre d'examen munis de leur convocation officielle ainsi que d'une pièce d'identité en cours de validité.

En quoi consiste le sujet du brevet de français ?

Pour les élèves de troisième, l'examen de français s'appuie sur un corpus de documents (un texte littéraire et parfois une image jointe) et se découpe en plusieurs sous-parties très réglementées. Le barème global de 100 points se divise en deux périodes de travail :

Première partie du sujet : Grammaire, compétences linguistiques et compréhension (9h00 - 10h30)

Cette première phase d'une heure et demie est notée sur 60 points et se décompose de la façon suivante :

Un sujet sur "le texte littéraire et les images" (50 points / 1h10) : les candidats doivent répondre à une série de questions qui évaluent à la fois leur compréhension fine du texte, leurs compétences d'interprétation et leurs connaissances de la langue (analyse grammaticale, figures de style, valeur des temps, réécriture d'un court paragraphe).

La dictée (10 points / 20 minutes) : elle clôture cette première partie de 10h10 à 10h30. Le texte, d'environ 600 signes, est lu une première fois de manière fluide, puis dicté lentement avec la ponctuation, avant une relecture finale globale.

Rappel important : à 10h30, les copies de cette première partie sont obligatoirement ramassées par les surveillants. Les élèves bénéficient ensuite d'une pause de 10h30 à 10h45.

Seconde partie du sujet : la rédaction (10h45 - 12h15)

D'une durée d'une heure et demie, cette phase est dotée de 40 points. Elle propose deux sujets au choix, directement liés au texte étudié en première partie :

Le sujet d'imagination : il demande généralement de poursuivre le récit, d'insérer un dialogue ou de raconter l'événement selon le point de vue d'un autre personnage, tout en respectant le style et l'époque de l'œuvre initiale.

Le sujet de réflexion : il invite à répondre à une question de société ou à un dilemme civique et moral. Le candidat doit construire une argumentation ordonnée, illustrée par des exemples précis tirés de ses lectures en classe ou de sa culture personnelle.

L'énoncé précisera l'autorisation du matériel : le dictionnaire de langue française est uniquement autorisé pour cette seconde partie dédiée à la rédaction.

Quels sont les sujets probables du brevet de français en 2026 ?

Le programme de français de la classe de troisième s'articule autour de grandes thématiques littéraires. Bien qu'il faille tout réviser pour éviter les mauvaises surprises, les analyses de tendances menées par le site spécialisé DigiSchool mettent en avant des pronostics pour cette session 2026.

Les notions "très probables" du sujet de français 2026

Progrès et rêves scientifiques : ce thème, qui interroge l'impact de la science et des technologies sur l'homme (à travers la science-fiction, les récits d'anticipation ou les récits de savants), est jugé hautement stratégique cette année. Les concepteurs de sujet du brevet apprécient les textes soulevant des questionnements éthiques modernes.

Agir dans la cité, individu et pouvoir : en résonance directe avec le parcours citoyen des élèves, ce chapitre axé sur l'engagement, la résistance (en poésie comme en prose) et la dénonciation des injustices est l'un des grands favoris pour la session 2026.

Les notions "probables" du sujet de français 2026

Dénoncer les travers de la société : les satires, les fables, le théâtre de comédie classique ou les romans naturalistes qui critiquent les inégalités et les vices humains restent des valeurs sûres. Un extrait d'une œuvre classique (Molière, Voltaire, Émile Zola) ou contemporaine est tout à fait envisageable.

Visions poétiques du monde : ma poésie lyrique, le jeu sur les mots et l'expression des émotions pour réinventer le quotidien se classent parmi les sujets moyennement probables, exigeant une bonne maîtrise des figures de style.

La notion" peu probable" du sujet de français 2026

Se raconter, se représenter : l'autobiographie, les correspondances et les journaux intimes sont tombés à de multiples reprises lors des dernières sessions du DNB. Par un effet d'alternance classique, les experts considèrent que l'étude de l'autobiographie pure a un peu moins de chances de figurer au cœur du sujet principal cette année.

Pour ce sujet 2026 de français du brevet, quelques conseils

Une nouveauté majeure de la session 2026 du DNB concerne la vigilance accrue des correcteurs vis-à-vis de l'expression écrite. Les textes officiels du ministère rappellent qu'une copie dont l'orthographe ou la syntaxe est jugée trop intelligible ou trop défaillante peut lourdement pénaliser le candidat et impacter la note globale. L'orthographe est désormais évaluée de façon transversale.

Pour optimiser vos points sur les 10 points de la dictée et les 40 points de la rédaction, la consigne d'or est d'appliquer la méthode des relectures ciblées durant les dix dernières minutes de chaque partie en effectuant quatre passages distincts :

Premier passage : Vérifiez la ponctuation, la présence des majuscules et les oublis potentiels de mots.

Deuxième passage : Traquez les chaînes d'accords au sein du groupe nominal (pluriels, marques du féminin).

Troisième passage : Concentrez-vous exclusivement sur la relation sujet-verbe pour valider toutes les terminaisons verbales.

Dernier passage : Chassez les pièges liés aux homophones grammaticaux fréquents (distinguer a/à, son/sont, ou/où, et/est).

En gérant méthodiquement votre temps et en soignant la clarté de votre copie, vous maximiserez vos chances de réussite pour ce premier grand rendez-vous du brevet.

Le sujet de français tombé au DNB l'année dernière