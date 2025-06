Brevet 2025 : le sujet d'histoire-géo dévoilé ce vendredi 27 juin

Le sujet d'histoire-géo du brevet est un des plus redoutés par les candidats. Pas d'impasse possible. Découvrez le sujet dans son intégralité, ce vendredi 27 juin.

L'essentiel : Ce vendredi 27 juin, des centaines de milliers de collégiens passent les épreuves écrites d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, de 9 heures à 11 heures.

Pas de surprise pour le sujet du brevet 2025. Les collégiens disposent de deux heures, et pas une minute de plus, pour boucler leur production. En histoire-géo, l'épreuve comprend trois parties : une étude de document (histoire ou géographie /20pts), un paragraphe argumenté (histoire ou géographie /20pts) et la partie enseignement moral et civique (/10pts).

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique doit permettre d'évaluer les élèves sur leurs capacités à lire une carte, à comprendre un texte ou à interpréter une photo. Sur leur maîtrise du langage approprié pour expliquer un raisonnement, mais encore, sur leurs capacités à utiliser des repères géographiques ou historiques.

Le sujet 2025 d'histoire-géo du brevet des collèges est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama.

06:29 - Bienvenue dans ce direct consacré au sujet d'histoire-géo du brevet 2025 La rédaction suit ce petit évènement en direct : ce matin, à partir de 9 heures, les collégiens de 3e passent l'épreuve d'histoire-géo du DNB ! Nous lançons un fil d'actualité pour suivre l'arrivée du sujet et pour commenter les exercices proposés aux candidats, ainsi que les corrigés.

L'épreuve d'histoire d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique est prévue pour le vendredi 27 juin, de 9 heures à 11 heures. Lorsqu'ils seront disponibles, les sujets seront accessibles ci-dessous, dans cet article, en partenariat avec Studyrama. Pour rappel, cette session 2025 du brevet fait peau neuve, notamment pour l'épreuve d'histoire-géo. Une nouveauté fait son apparition. Des notes distinctes seront attribuées pour l'histoire-géographie d'un côté et l'enseignement moral et civique d'un autre côté. Toutefois, les trois matières (l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique) restent regroupées au sein d'une même épreuve écrite de deux heures.

Les sujets de l'épreuve d'histoire-géographie sont tombés dans certains centres étrangers, comme en Amérique du Nord. Trois sujets sont proposés aux élèves, les voici, accompagnés de l'ensemble des questions et documents fournis aux élèves dans le cadre de l'épreuve, ci-dessous.

Exercice 1. Analyser et comprendre des documents en géographie (20 points)

GÉOGRAPHIE : Les espaces de faible densité et leurs atouts.

Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques (20 points)

HISTOIRE : Le monde depuis 1945. 1-Développement construit. (14 points)

Exercice 3. Mobiliser des compétences issues de l'enseignement moral et civique (10 points)

SITUATION PRATIQUE : Les formes de l'engagement citoyen.

Pour cette session 2025, l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique aura lieu le vendredi 27 juin 2025, de 9 heures à 11 heures. L'épreuve de rattrapages se déroulera le 8 ou 9 septembre 2025.

Par la suite, lors des résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.

