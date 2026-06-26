Sujet d'histoire-géo au brevet 2026 : à quoi s'attendre ? Les sujets probables

L'épreuve d'histoire-géo du brevet 2026 a lieu ce lundi 29 juin, mais sur quels sujets les candidats vont-ils devoir plancher ?

Le brevet des collèges 2026 reprend ce lundi 29 juin après un week-end de répit. Les 850 000 élèves de troisième passent l'épreuve d'histoire-géo et d'enseignement moral et civique (EMC) de 9 heures à 11 heures. Un examen conséquent car en deux heures, les candidats doivent réaliser trois exercices, un pour chaque matière, de formes différentes.

Dans le sujet d'histoire-géo du brevet des collèges, les exercices d'histoire et de géographie prennent la forme d'une analyse de documents guidée par une série de question ou d'un développement construit, soit d'un texte composé d'une introduction, d'un argumentaire en deux ou trois paragraphes et d'une conclusion qui répond à une question ou une consigne. Il ne faut pas oublier l'exercice de repérage qui demande aux candidats de compléter une frise chronologique, une carte ou un croquis d'organisation spatiale.

Le dernier exercice du sujet, celui d'EMC, consiste en une série de questions spécifiques qui s'appuient sur une situation pratique ou un document d'actualité pour interroger les valeurs républicaines. L'énoncé précise systématiquement s'il une réponse courte ou une réponse construite et développée est attendue.

Le sujet d'histoire-géo au brevet 2026

L'intégralité du sujet d'histoire-géographie du brevet des collèges 2026 est à retrouver dans cet article dès sa publication par le ministère de l'Education nationale grâce à notre partenaire Studyrama.

Le sujet d'histoire-géo tombé au DNB l'année dernière et son corrigé

Quels résultats pour le brevet d'histoire-géo 2026 ?

Avec la réforme qui entre en vigueur pour le brevet 2026, la notation est désormais unifiée sur une moyenne globale de 10 sur 20 pour être reçu. Le calcul est plus simple : les notes des épreuves finales de fin d'année pèsent pour 60% de la note globale, tandis que le contrôle continu représente les 40% restants.

La mention Assez bien est attribuée à partir de 12 sur 20, la mention Bien à partir de 14 sur 20, et la mention Très bien dès 16 sur 20. La grande nouveauté de cette année est l'apparition de la mention Très bien avec félicitations du jury, réservée aux candidats qui décrochent une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20. Les candidats prendront leur mal en patience pour découvrir leurs notes : selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet 2026.

Le brevet des collèges 2026 a commencé le vendredi 26 juin. Ce lundi 29 juin est le deuxième jour d'épreuve avec au programme le sujet d'histoire-géo le matin et celui de sciences l'après-midi. Les sujets et corrigés sont à retrouver en intégralité sur Linternaute dès leur publication. De même que les résultats du brevet des collèges lorsque ces derniers seront publiés du 7 au 10 juillet 2026.