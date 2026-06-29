Sujet d'histoire-géo au brevet 2026 : découvrez l'épreuve et le corrigé

Alors, ce sujet d'histoire-géo ? Les candidats du brevet 2026 passent l'épreuve d'histoire ce lundi 29 juin. Les sujets de l'examen sur lequel ils sont évalués sont disponibles en intégralité sur Linternaute dès leur publication.

L'essentiel

L'épreuve d'histoire et de géographie du brevet des collèges 2026 a eu lieu ce lundi 29 juin. Les 850 000 élèves de troisième avaient deux heures, de 9h à 11h, pour plancher sur le sujet avant de rendre leur cop

Le sujet d'histoire-géo au brevet 2026 se décompose en trois exercices : un pour l'histoire, un pour la géographie, notés sur un total de 40 points, et un dernier exercice pour l'enseignement moral et civique qui peut rapporter jusqu'à 20 points.

Le sujet du brevet d'histoire-géo est à retrouver en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama. Un corrigé de l'épreuve sera également rendu disponible à l'issue de l'examen.

Le sujet d'histoire-géo du brevet 2026

Le corrigé du sujet d'histoire-géo du brevet 2026

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11:45 - Unn corrigé de l'épreuve d'histoire-géo du brevet disponible Après la publication du sujet d'histoire-géographie du brevet 2026, c'est un corrigé de l'épreuve qui est désormais disponible. Linternaute, et son partenaire Studyrama, mettent à disposition la correction des exercices réalisée par un professeur d'histoire et de géographie agrégé. 11:39 - Un questionnaire progressif dans l'analyse de document en géographie L'analyse de document du brevet d'histoire-géo 2026 et les questions associées exigeaient des candidats une rigueur dans l'exploitation des textes et des images. Le sujet distinguait clairement les attentes en mentionnant qu'une « réponse courte » (mot, expression ou citation) suffit pour les premières interrogations. Les trois premières questions demandaient de nommer l'espace étudié (le Morvan), d'identifier le public visé et de citer deux acteurs. Les questions suivantes demandaient d'expliquer les bénéfices de l'IGP et de synthétiser les atouts de ces espaces en 4 à 5 lignes. 11:32 - Comment fallait-il analyser les documents dans le sujet de géographie du brevet ? (3/3) Quant au second document mobilisé dans l'exercice de géographie du brevet, il permettait de déplacer l'analyse vers le secteur économique de l'agriculture locale et ses protections. L'article de presse publié par Libération avec l'AFP que l'indication géographique protégée des sapins du Morvan explique que la France souhaite proposer à l'Europe d'octroyer ce label de qualité aux producteurs de sapins Nordmann, qui sont leaders du marché en France. Cela démontre qu'un espace de faible densité peut abriter des filières agricoles de premier plan. Le texte présente aussi l'IGP comme une arme commerciale face à la concurrence et montre que son obtention est un enjeu commercial crucial pour les exploitants du Morvan. Les témoignages de professionnels cités dans l'article expriment un vif enthousiasme. Pour eux, ce label officiel permet d'abord de défendre la production française face à la concurrence de pays comme le Danemark ou la Belgique, qui inondent l'Europe. L'IGP valorise ainsi le savoir-faire local. Le document souligne aussi que l'IGP ne se limite pas à garantir l'origine d'un produit, mais impose aussi une transition écologique. Il est précisé que le label oblige au respect d'un label écoresponsable, comme le bio ou « Plante bleue ». Cette réglementation exige de réduire les engrais et les produits phytopharmaceutiques au profit d'options alternatives naturelles. 11:26 - Comment fallait-il analyser les documents dans le sujet de géographie du brevet ? (2/3) L'analyse fine du premier document de l'exercice de géographie 2026 révèle une stratégie marketing territoriale très claire destinée à séduire un public précis : le public urbain. Le texte interpelle explicitement les usagers parisiens avec l'accroche : « Pour tous les joggeurs du métro, option fitness escalators, venez aussi user vos baskets dans le Morvan ». En détournant l'image des contraintes quotidiennes de la ville, la campagne valorise les espaces de faible densité comme des terrains de jeu idéaux pour le sport de plein air. L'affiche publicitaire met aussi en lumière la diversité des acteurs qui collaborent pour dynamiser un territoire rural. Le document précise que cette vaste campagne a été imaginée par le Collectif Tourisme Bourgogne. Ce groupement associe l'organisme régional Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, plusieurs Agences de développement touristique départementales (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne) ainsi que le Parc naturel régional du Morvan. L'action collective apparaît ici comme le moteur de l'attractivité 11:21 - Comment fallait-il analyser les documents dans le sujet de géographie du brevet ? (1/3) Pour le premier exercice, celui de géographie, les concepteurs des sujets du brevet ont cherché à savoir si les élèves de troisième sont capables d'identifier les réelles dynamiques économiques, touristiques et environnementales qui redéfinissent les espaces à faible densité en s'appuyant sur le cas concret du Morvan, en France. Le premier document d'analyse est une campagne publicitaire originale datant de mars 2019, extraite du site internet du journal Le Bien Public. Cette affiche promotionnelle a été déployée dans le métro parisien afin de vanter les mérites de la Bourgogne, elle interpelle directement les citadins. Le texte joue sur le contraste entre les transports urbains et la bouffée d'oxygène offerte par les paysages préservés du massif du Morvan Le second document déplace l'analyse vers le secteur économique de l'agriculture locale et ses protections. Il s'agit d'un article de presse publié par Libération avec l'AFP, intitulé « Les sapins du Morvan seront-ils dotés d'une Indication Géographique Protégée (IGP) ? ». Ce texte explique que la France souhaite proposer à l'Europe d'octroyer ce label de qualité aux producteurs de sapins Nordmann, qui sont leaders du marché en France. Cela démontre qu'un espace de faible densité peut abriter des filières agricoles de premier plan 11:16 - Et pour l'EMC, quel sujet au coeur du brevet 2026 ? C'est le thème "Faire vivre la démocratie par l’engagement" qui a été retenu pour figurer au sujet du brevet dans l'exercice d'EMC. Les candidats avaient deux documents sous les yeux pour répondre à une série de questions : un extrait d'un communiqué du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie association sur l'engagement en tant que bénévoles et l'article 2 de la Constitution de la Ve République, à savoir : "La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple." 11:12 - Le sujet de géographie retenu pour le brevet 2026 En géographie, les candidats du brevet 2026 ont eu à analyser deux documents sur le thème des "espaces de faible densité et leurs atouts". Ils avaient pour support une campagne publicitaire pour le Morvan, région de Bourgogne-Franche-Comté, affichée dans le métro parisien en 2019 et d'un texte sur l'indication géographique protégée pouvant ou non être attribuée aux sapins du Morvan. 11:08 - Quel sujet est tombé en histoire au brevet 2026 ? C'est un thème incontournable et des plus classiques qui est tombé au brevet 2026 pour l'histoire : "L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)". Les candidats devaient rédiger un développement construit pour présenter "les caractéristiques du régime de Vichy" et expliquer "comment la Résistance a lutté pour rétablir la République" en France durant la Seconde Guerre mondiale. Les repères historiques tournaient également autour des Grandes Guerres. 11:04 - Le sujet du brevet d'histoire-géo à dominante histoire Le sujet d'histoire-géo du brevet 2026 a proposé aux candidats une analyse de document en géographie et un développement construit en plus d'un exercice de repérage en histoire. La dominante de l'épreuve était donc historique puisque l'exercice de géo pouvait rapporter 15 points et ceux d'histoire 25. 11:01 - Le sujet d'histoire du brevet 2026 dévoilé ! Ca y est l'on sait sur quel sujet les candidats ont travaillé pour le brevet d'histoire-géo ! Le sujet est à découvrir en intégralité sur Linternaute en haut de cet article grâce à notre partenaire Stuydrama ! LIRE PLUS

Le brevet des collèges 2026 a commencé le vendredi 26 juin. Ce lundi 29 juin est le deuxième jour d'épreuve avec au programme le sujet d'histoire-géo le matin et celui de sciences l'après-midi. Les sujets et corrigés sont à retrouver en intégralité sur Linternaute dès leur publication. De même que les résultats du brevet des collèges lorsque ces derniers seront publiés du 7 au 10 juillet 2026.

Les fondamentaux du sujet d'histoire au brevet 2026

L'épreuve d'Histoire-Géographie et EMC est une course de fond notée sur 60 points puis ramenée à une note sur 20. Elle s'articule autour des programmes de la classe de troisième, mais fait appel à toutes les compétences d'analyse développées tout au long du cycle 4 (de la 5e à la 3e). Avec la réforme 2026, qui donne un poids inédit aux épreuves terminales (60% de la note finale contre40 % pour le contrôle continu), rater cet écrit n'est plus une option pour décrocher le diplôme ou viser une belle mention.

1. L'analyse de documents (15 points)

C'est souvent par cet exercice que les candidats entament l'épreuve. L'objectif ? Prouver que l'on sait extraire des informations, les croiser et les critiquer. Le sujet propose un ou deux documents de natures variées : texte historique, carte thématique, affiche de propagande, témoignage ou graphique statistique. Les questions guident l'élève pour l'amener à contextualiser le document et à en expliquer le sens profond grâce à ses connaissances personnelles.

2. Le développement construit et les repères (25 points)

Si la première partie portait sur l'Histoire, cette deuxième partie basculera sur la Géographie (et inversement). Elle se divise en deux sous-épreuves bien distinctes. D'un côté, le développement construit demande au candidat de rédiger un texte structuré d'une vingtaine de lignes pour répondre à une problématique précise, comme les espaces productifs français ou la Seconde Guerre mondiale. L'introduction, les paragraphes thématiques et la conclusion y sont indispensables.

De l'autre côté, le travail sur carte ou frise s'apparente à un exercice graphique où il faut situer des repères spatiaux comme des capitales, des fleuves ou les forces de la mondialisation, ou encore dater des événements historiques majeurs.

3. L'Enseignement Moral et Civique (20 points)

Dernière ligne droite de l'épreuve, l'EMC teste la fibre citoyenne des collégiens. À partir d'une situation concrète comme la laïcité à l'école, le fonctionnement de la justice, le rôle des médias ou le vote, l'élève doit analyser des documents juridiques ou sociétaux et répondre à des questions qui font appel aux valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, refus des discriminations.

Les conseils pour réussite l'histoire-géo au brevet 2026

Pour briller sur ce sujet d'histoire du brevet, la mémoire brute ne suffit pas. Les correcteurs recherchent avant tout de la méthode, à commencer par une gestion du temps rigoureuse. Deux heures, c'est court, et la règle d'or consiste à accorder environ 45 minutes à l'analyse de documents, 45 minutes au développement construit, et 20 minutes à l'EMC, tout en gardant 10 minutes pour la relecture finale.

Il faut également bannir le copier-coller dans la partie dédiée à l'analyse de documents. Si citer le texte reste obligatoire pour appuyer son propos, il est indispensable de toujours expliquer la citation avec ses propres mots pour prouver sa bonne compréhension du sujet.

Enfin, soigner les connecteurs logiques au sein du développement construit fait souvent toute la différence pour grappiller les derniers points. L'usage fluide de mots de liaison comme en effet, cependant ou par conséquent démontre une pensée structurée et une rigueur de raisonnement qui séduisent immédiatement le correcteur.