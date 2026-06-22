Sujet d'histoire géo au brevet des collèges 2026 : à quoi s'attendre ? les sujets probables et consignes

Quel sujet d'histoire-géo cette année à l'examen du brevet des collèges ?

Le brevet d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC) 2026 approche à grands pas pour les collégiens. Dans le cadre d'un examen profondément réformé cette année, la préparation de cette épreuve doit être rigoureuse.

Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) marquent la fin de la scolarité au collège pour les élèves de troisième. Pour cette session 2026, rappelons le barême : l'obtention du diplôme repose désormais à 60% sur les épreuves terminales et à 40% sur le contrôle continu.

Quelle est la date de l'épreuve d'histoire-géo au brevet 2026 ?

D'après le calendrier officiel fixé par le ministère de l'Éducation nationale, l'épreuve écrite d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique se déroulera le lundi 29 juin 2026.

Les élèves composeront pendant une durée totale de deux heures consécutives. Les candidats doivent impérativement se présenter munis de leur convocation officielle et d'une pièce d'identité en cours de validité. Il est important de noter que pour cette épreuve, aucun dictionnaire ni calculatrice n'est autorisé dans la salle d'examen.

En quoi consiste l'épreuve d'histoire-géo au brevet 2026

L'épreuve est conçue pour évaluer les compétences acquises tout au long du cycle 4. Le sujet distribué aux élèves se compose de trois grands exercices distincts :

L'analyse de documents

Cet exercice demande aux candidats de troisième d'étudier un ou deux documents de nature variée : un texte littéraire, une loi, une carte historique, une affiche de propagande ou un témoignage d'époque. Les premières questions guident l'élève pour extraire des informations et identifier la source. La dernière question implique une réponse plus développée permettant de contextualiser la situation grâce aux connaissances du cours.

Le développement construit

Cet exercice constitue le cœur de l'épreuve d'histoire ou de géographie. À partir d'une consigne bâtie autour d'un verbe d'action clair, le candidat doit rédiger un texte structuré d'une vingtaine de lignes. Les correcteurs attendent une introduction présentant le sujet, un développement organisé en deux ou trois paragraphes logiques et une courte conclusion.

Les exercices de repérage

Cet exercice prend la forme d'une frise chronologique à compléter, d'une carte à légender ou d'un croquis d'organisation spatiale à remplir, permettant de vérifier la maîtrise des grands repères de l'année.

La partie Enseignement moral et civique

L'EMC fait l'objet de questions spécifiques qui s'appuient sur une situation pratique ou un document d'actualité pour interroger les valeurs républicaines. L'énoncé précise systématiquement s'il s'agit d'une réponse courte ou d'une réponse construite et développée.

Quels sont les sujets probables du brevet d'histoire-géo en 2026 ?

Le programme de troisième s'étend sur des chapitres denses. Si faire l'impasse est fortement déconseillé, les analyses de tendances menées par les experts de Nomad Education et d'Education et Devenir mettent en lumière des pronostics précis pour cette session 2026.

En histoire : les grands conflits et la politique

Les sujets très probables : la Seconde Guerre mondiale est considérée comme le grand incontournable. Elle peut être abordée sous l'angle de la guerre totale, de la politique génocidaire nazie et de la Shoah, ou encore de la France sous le régime de Vichy et de l'action de la Résistance. La Première Guerre mondiale figure également parmi les favoris, avec un focus sur l'expérience combattante dans les tranchées, la violence de masse et la mobilisation des civils à l'arrière.

Les sujets probables : la Guerre froide et le monde bipolaire (les relations Est-Ouest, les crises de Berlin ou de Cuba, la chute du mur) ainsi que le processus de décolonisation et l'émergence du Tiers-Monde (l'indépendance de l'Algérie ou de l'Inde) sont des thèmes récurrents qui apparaissent régulièrement. L'évolution politique de la Cinquième République et ses institutions restent aussi une valeur sûre, notamment pour le développement construit.

Les sujets peu probables : l'entre-deux-guerres, la crise de 1929 ou l'impact du Front populaire en France sont historiquement moins choisis comme thèmes principaux. De même, les transformations liées à l'industrialisation au dix-neuvième siècle apparaissent rarement au cœur de l'épreuve finale.

En géographie : les dynamiques du territoire français

Les sujets très probables : les espaces productifs français (agricoles, industriels ou touristiques) sont en tête des pronostics. Les sujets aiment s'ancrer dans des réalités concrètes comme les mutations industrielles récentes ou la mondialisation des services. Les aires urbaines en France et les dynamiques de métropolisation (périurbanisation, mobilités au quotidien) constituent un autre bloc fondamental, tout comme la place de l'Union européenne, ses territoires et ses défis.

Les sujets probables : l'aménagement du territoire, qui interroge la manière dont les acteurs publics réduisent les inégalités nationales, est très fréquent en analyse de documents. Les territoires ultramarins français, avec leurs spécificités et leurs enjeux d'intégration régionale, complètent cette liste de révisions prioritaires.

Les sujets peu probables : l'étude globale des flux mondiaux et les mécanismes généraux de la mondialisation servent plutôt de contexte général et tombent rarement sous la forme d'un exercice principal isolé.

En Enseignement moral et civique : valeurs et engagement

Les sujets très probables : les valeurs, principes et symboles de la République française (laïcité, égalité hommes-femmes, liberté d'expression) dominent largement les prévisions. Les concepteurs privilégient des situations concrètes liées aux droits fondamentaux et aux devoirs du citoyen. La vie démocratique, le fonctionnement des institutions et le rôle des médias face à la désinformation font aussi partie des sujets de réflexion très prisés pour tester le sens civique des élèves.

Quelles sont les consignes d'écriture et de relecture pour réussir ?

Pour la session 2026, la qualité de la rédaction, la clarté de l'expression et la rigueur du raisonnement sont prises en compte de façon transversale dans la notation de chaque exercice.

Pour optimiser vos points le jour J, appliquez ces consignes méthodologiques : Ne recopiez jamais des blocs entiers de textes dans la partie analyse. Citez des mots précis entre guillemets et expliquez-les avec vos propres connaissances. Soignez la structure de votre développement construit en sautant une ligne entre l'introduction, le corps du texte et la conclusion, et utilisez des alinéas pour chaque nouvelle idée. Utilisez des connecteurs logiques comme tout d'abord, de plus, en outre ou par conséquent pour rendre votre argumentation fluide. Prenez cinq minutes en fin d'épreuve pour vérifier l'orthographe des mots clés indispensables, en particulier les noms propres historiques et géographiques qui doivent toujours porter une majuscule.