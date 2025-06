Brevet 2025 : le sujet de maths dévoilé ce jeudi 26 juin

Le sujet de mathématiques du brevet est l'un des plus redoutés des candidats au DNB 2025. Découvrez-le dans son intégralité ce jeudi 26 juin.

L'essentiel Ce jeudi 26 juin, des centaines de milliers de collégiens passent les épreuves écrites de maths de 14h30 jusqu'à 16h30.

Pas de surprise sur le sujet du brevet 2025 ! Les collégiens de France métropolitaine et des Outre-mer disposent de deux heures pour réaliser l'examen qui compte plusieurs parties selon les différents axes de la matière : géométrie, arithmétique et informatique. Les élèves doivent résoudre plusieurs exercices, entre six et dix, pour obtenir le maximum de points sur les 100 que peut rapporter l'épreuve.

Le sujet de maths doit permettre d'évaluer les collégiens sur le calcul numérique (addition, soustraction, division, multiplication), ainsi que le calcul littéral, notamment le développement, la factorisation et la résolution d'équations du premier degré. Sont attendues aussi la maîtrise des théorèmes de Pythagore et de Thalès, ainsi que quelques notions de trigonométrie.

Le sujet 2025 de maths du brevet des collèges est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama.

En direct

14:21 - Les collégiens commencent à s'installer dans la salle À moins de dix minutes du début de l’épreuve, les candidats au brevet 2025 prennent place dans les salles, un brin stressés pour certains, concentrés pour d’autres. À 14h30 précises, ils découvriront les sujets de mathématiques. Stylos, correcteurs et calculatrices sont de sortie : le compte à rebours est lancé ! 14:14 - Que faire en arrivant devant votre copie ? A quelques minutes du début de l'épreuve de mathématiques du brevet, il est important d'avoir une idée claire sur ce que vous allez faire une fois devant votre copie. Tout d'abord, lisez l'ensemble des exercices. Repérez ceux que vous maîtrisez et ceux qui vous demanderont plus de temps. Ensuite, regardez le barème (entre 8 et 20 points) pour savoir où concentrer vos efforts. Et attention, regardez bien chacune des questions, car parfois, la réponse à la précédente est mentionnée dans la suivante ! Surlignez les mots-clés, pour bien saisir la consigne. Une fois cela fait, il est temps de commencer ! Vous pouvez choisir de débuter par les exercices les plus difficiles pour vous en débarrasser rapidement, puis finir par ceux avec lesquels vous êtes le plus à l’aise. Ou, si vous êtes stressé, privilégiez plutôt les exercices les plus simples au départ pour gagner en confiance. 14:03 - Le sujet de mathématique disponible à la fin de l'épreuve ! À l’approche du coup d’envoi de l’épreuve, les sujets de mathématiques des séries générale et professionnelle seront publiés dans le courant de l’après-midi. Vous pourrez les consulter sur cette page pour découvrir les exercices proposés aux élèves. Un corrigé sera également mis en ligne à la fin de l’épreuve, afin que chacun puisse se faire une idée de sa performance. 14:01 - Attention à ne pas prendre trop de temps avec le brouillon Le brouillon n’est pas une seconde copie ! Inutile d’y réécrire tout votre raisonnement : c’est une perte de temps et d’énergie. Utilisez-le pour poser vos idées, clarifier votre pensée.

Un conseil : faites des schémas, tracez des grandes lignes, esquissez vos formules. Créer une carte mentale visuelle vous aidera à mieux structurer votre réponse et à gagner en efficacité. 13:54 - Comment se déroule l'épreuve de maths du brevet ? L’épreuve de mathématiques du brevet 2025 se déroule sur environ deux heures. A partir de 14h30, les collégiens devront résoudre entre six et dix exercices portant sur différentes notions. Au programme : calcul numérique (addition, soustraction, multiplication, division), calcul littéral (développement, factorisation, résolution d’équations du premier degré), mais aussi géométrie avec les incontournables théorèmes de Pythagore et de Thalès, sans oublier quelques bases de trigonométrie. 13:45 - Il ne faut pas oublier ces deux documents ! Pour passer les épreuves du brevet, il ne suffit pas d’avoir de quoi écrire : deux documents sont absolument indispensables. Il s'agit de la convocation à l'épreuve concernée et une pièce d’identité. Une montre pour gérer le temps, une bouteille d’eau pour rester hydraté, et même une petite collation sont également autorisées. De quoi affronter l’épreuve dans de bonnes conditions. 13:38 - Le raisonnement, c'est essentiel sur une épreuve de maths du brevet des collèges Les correcteurs s’appuient sur un barème officiel fourni par le ministère, ce qui garantit une évaluation équitable sur tout le territoire. Les points ne sont pas seulement attribués au résultat final : les étapes du raisonnement, les méthodes utilisées et les justifications comptent aussi. Les erreurs de calcul isolées ne sont pas toujours rédhibitoires. Autre élément important sur la correction de l'épreuve de maths du brevet : une copie propre, bien aérée, avec une rédaction claire, facilite le travail du correcteur et valorise le contenu. 13:36 - Conseil important : il faut essayer ! Les correcteurs détectent les réponses mécaniques mal appliquées. Une méthode utilisée sans rapport avec la question est pénalisée. Mais une tentative vaut toujours mieux qu’une case vide. Même un début de raisonnement peut rapporter quelques points. Petit conseil de dernière minute : certains exercices valent plus de points que d’autres. Mieux vaut soigner les gros coefficients si le temps est compté... 13:15 - Des erreurs à éviter sur le sujet de maths L'une des erreurs les plus courantes est celle-ci : ne pas indiquer les unités (m, cm², €…) ou en mettre de mauvaises, cela peut entraîner des pénalités. Utiliser la mauvaise formule (ex : confondre périmètre et aire, ou moyenne et médiane) est fréquent, surtout sous stress. Revenir sur ses calculs, relire les énoncés du sujet et vérifier les réponses permet de corriger des erreurs d’inattention facilement évitables. 13:02 - Les profs de maths ont des exigences sur cette épreuve du brevet Les correcteurs de l'épreuve de maths du brevet 2025 attendent une démarche claire. Ne donner que le résultat sans explication peut faire perdre de précieux points, même si le résultat est correct. Une mauvaise compréhension de la question peut entraîner un raisonnement totalement hors sujet, même si le calcul est juste. LIRE PLUS

Et aussi

Afin de se préparer au mieux pour l'épreuve de la métropole, l'Internaute vous propose de consulter les sujets de mathématiques qui ont été donnés aux centres étrangers Nord-Américains. Pour l'édition 2025 du brevet, l'épreuve de maths comprenait cinq exercices, notés sur 20 points chacun. Ils couvraient la géométrie, les calculs, les algorithmes, les notions de temps et de distance, ainsi que la programmation sur Scratch.

Les collégiens des centres étrangers du groupe 1 (comme l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, Bahreïn, la Bulgarie, le Burundi, Chypre, les Comores ou encore Djibouti) ont planché sur cinq exercices, le dernier étant axé sur l'algorithmique. Le premier exercice prenait la forme d'un QCM : cinq questions de mesure (notamment des calculs de longueur dans un triangle), avec une seule réponse juste à chaque fois. Le deuxième portait sur le calcul des dimensions d'un pavé droit et incluait une question de probabilité. Le troisième s'articulait autour de calculs linéaires, avec une fonction f(x) à analyser en fin d'exercice. Le quatrième traitait des mesures dans un triangle et demandait une démonstration pour prouver que deux droites étaient parallèles. Enfin, le cinquième exercice combinait probabilités et programmation.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. Il faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

La date de publication des résultats dépend de l'académie de rattachement mais ils devraient être disponibles au plus tard à la mi-juillet 2025. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent, chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.