Sujet de maths au brevet 2026 : découvrez l'épreuve de ce mardi !

L'épreuve de maths du brevet 2026 se déroule ce mardi 30 juin au matin. Quel sujet et quels exercices pour les élèves de 3e ?

Dernier jour des épreuves écrites du brevet ce mardi 30 juin. Les quelques 850 000 candidats passent l'épreuve de maths ce matin, après celle de français, d'histoire-géo et de sciences. Ces dernières sont très importantes puisqu'elles représentent désormais 60% de la note finale face au contrôle continu. Pour le sujet de maths au brevet 2026, les élèves de 3e font, en plus, face à une nouveauté : une première partie dédiée aux automatismes. Ils planchent sur cette épreuve de coefficient 2 pendant deux heures, de 9h à 11h.

Les élèves vont ainsi d'abord devoir montrer leur capacité à mobiliser des notions fondamentales rapidement. La partie 1 sera faite sans calculatrice autour d'exercices d'automatismes de mathématiques. Des réponses courtes et sans justification sont attendues. Cette phase dure 20 minutes et est notée sur 6 points. La partie 2 se concentrera alors sur des exercices de raisonnement et de résolution de problèmes, notée sur 14 points pendant le temps restant.

Le sujet de maths au brevet 2026

L'intégralité de l'épreuve est à retrouver ici-même grâce à notre partenaire Studyrama. Le sujet sera rendu public par le ministère de l'Education nationale au moins une heure après le début de l'épreuve, voire à la fin de celle-ci compte tenu de sa durée.

Les automatismes peuvent vraiment faire gagner des points facilement. Il n'y a pas besoin de justification. Pour la deuxième partie, la clarté et la précision des raisonnements rapportent des points, ce n'est pas à négliger non plus. L'évaluation prend aussi en compte la qualité de la rédaction. Ces différents paramètres sont notés sur deux points. Il est donc essentiel de faire des phrases pour les réponses et il ne faut pas hésiter à engager une démarche, même si elle n'est pas aboutie ou que le résultat final est faux.

Dernières mises à jour

06:30 - Un nouveau format d'épreuve ! L'épreuve de mathématiques a changé de format cette année. Elle est désormais scindée en deux parties. La première se concentre sur les automatismes mathématiques. Le candidat doit donner des réponses courtes sans justification pour montrer qu'il peut mobiliser rapidement des connaissances fondamentales. Elle est notée sur 6 points et dure 20 minutes. C'est cette partie qui est totalement nouvelle. La seconde suit un schéma plus classique avec plusieurs exercices à réaliser. Ils sont notés sur 14 points en tout. 06:17 - Combien d'élèves passent le brevet ? Cette année, 853 784 élèves de 3e planchent sur le brevet et doivent donc réaliser l'épreuve de mathématiques de ce mardi 30 juin. C'est en légère baisse par rapport à la session 2025 qui a compté 865 881 candidats. La grande majorité sont en filière générale (89%). Il y a toutefois près de 12 000 candidats individuels, donc non-inscrits dans un établissement scolaire. 06:05 - L'épreuve de maths du brevet a lieu aujourd'hui Ce mardi 30 juin, c'est la dernière journée du brevet des collèges. De 9h à 11h, les élèves vont se pencher sur le sujet de mathématiques. Vous pourrez découvrir le sujet tombé sur cette page ainsi que toutes les infos liées à l'épreuve. Bonne chance aux collégiens !

Le sujet de maths tombé au DNB l'année dernière et son corrigé

Le sujet de maths du brevet 2025 était constitué de 5 exercices indépendants : un sur les probabilités, un autre sur la géométrie, un QCM, un sur la programmation et le dernier sur les fonctions. Il n'y avait pas encore la partie sur les automatismes.

Quand tombent les résultats pour le brevet de maths 2026 ?

Les candidats devront attendre quelques jours pour connaitre leur note. Selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet. Les épreuves de remplacement, pour les élèves n'ayant pas pu se présenter suite à un cas de force majeure, auront lieu le jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2026.

Pour obtenir son brevet, qui n'est pas obligatoire pour passer en seconde, il faudra avoir au moins 10/20, la notation sur 800 ayant été remplacée. La mention Assez bien est attribuée à partir de 12 sur 20, la mention Bien à partir de 14 sur 20, la mention Très bien dès 16 sur 20 et la mention Très bien avec félicitations du jury est réservée aux candidats qui décrochent une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20.