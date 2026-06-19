"Sujet de maths au brevet des collèges 2026 : ce qui est attendu pour cette année, les sujets probables"

Le brevet des collèges 2026 approche et le sujet de maths est particulièrement redouté. Cette épreuve connait, en plus, une nouveauté pour cette édition.

Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) 2026 vont rythmer la fin du mois de juin. S'il n'est pas obligatoire de l'obtenir pour passer au lycée, c'est une étape cruciale de la fin d'année pour les 853 784 candidats qui vont se confronter aux épreuves cette année, dont celle de maths. Des changements ont été actés pour cette édition 2026. La répartition entre les notes des épreuves finales et le contrôle continu a été revue : 40% pour le contrôle continu (la moyenne de toutes les notes des enseignements obligatoires de 3e) et 60% sur les épreuves. Elles sont donc désormais prépondérantes dans la note finale qui sera sur 20 points, et non plus 800. Il faudra obtenir la moyenne pour décrocher le diplôme.

Le sujet de mathématiques est très important. Il compte coefficient 2 dans la note finale. Le format a, en plus, évolué cette année, avec une partie dédiée aux automatismes. Il faut donc bien réviser et en mathématiques, il est certes nécessaire de connaitre les formules, mais s'entrainer sur des exercices et des annales est encore mieux.

Quelle est la date de l'épreuve de maths au brevet ?

Selon le calendrier officiel publié par le ministère de l'Éducation nationale, les mathématiques clôtureront les épreuves écrites du brevet le mardi 30 juin, sauf pour les candidats libres qui auront une épreuve de langue vivante étrangère l'après-midi. L'épreuve de maths dure deux heures, de 9h à 11h. Les candidats devront se présenter dans leur centre d'examen munis de leur convocation officielle ainsi que d'une pièce d'identité en cours de validité.

En quoi consiste l'épreuve de maths au brevet ?

L'épreuve de mathématiques connait une nouveauté cette année. Elle est divisée en deux parties : les élèves vont d'abord devoir montrer leur capacité à mobiliser des notions fondamentales rapidement. La partie 1 sera faite sans calculatrice autour d'exercices d'automatismes de mathématiques. Des réponses courtes sont attendues sans justification demandée. Cette phase dure 20 minutes et est notée sur 6 points. La partie 2 se concentrera alors sur des exercices de raisonnement et de résolution de problèmes, notée sur 14 points pendant 1h40. La calculatrice sera alors autorisée.

Quels sont les sujets probables en maths pour le brevet 2026 ?

Pour l'épreuve de maths du brevet 2026, il ne faut faire l'impasse sur aucune partie du programme et revoir l'intégralité des notions étudiées dans l'année. Certains sites spécialisés tentent tout de même d'évaluer les sujets qui ont le plus de chance de tomber au brevet. Selon Digischool, ce sont les probabilités (calculs et définitions), le calcul d'un taux d'évolution, la résolution d'une équation, le lien entre développer et factoriser, le Théorème de Pythagore, les périmètres, aires et volumes, la représentation graphique d'une fonction affine, la décomposition en facteurs premiers et le cosinus, sinus et tangente qui sont les plus probables.

La partie sur les automatismes peut donner des points faciles à gagner. Le ministère de l'Education nationale a fourni la liste indicative d'automatismes susceptibles d'être mobilisés lors de l'épreuve. Cela se répartit en plusieurs catégories : nombres et calculs, espace et géométrie, organisations et gestions de données et probabilités, proportionnalité et fonction ainsi qu'algorithmiques et programmation.

Quelques conseils pour le sujet de maths 2026

Tout d'abord, les automatismes peuvent vraiment faire gagner des points. Il n'y a pas besoin de justification. Ensuite, pour la deuxième partie, la clarté et la précision des raisonnements rapportent des points, ce n'est pas à négliger non plus. L'évaluation prend aussi en compte la qualité de la rédaction. Ces différents paramètres sont notés sur deux points. Il est donc essentiel de faire des phrases pour les réponses et il ne faut pas hésiter à engager une démarche, même si elle n'est pas aboutie ou que le résultat final est faux. Il est, par ailleurs, utile de se relire sur la fin de l'épreuve. Avec plusieurs exercices à réaliser, il faut aussi bien gérer son temps.

Les sujets de maths déjà tombés du brevet 2026

Des sujets de maths sont déjà tombés au brevet 2026 dans les centres étrangers. C'est notamment le cas en Amérique du Nord où les élèves ont déjà passé l'examen. C'est un bon support de révision.

La partie automatisme porte sur les fractions, les pourcentages, la résolution d'équations, le repérage dans un plan, les statistiques, la trigonométrie et les nombres entiers. La deuxième partie est composée d'un premier exercice de géométrie, faisant notamment intervenir le théorème de Pythagore. Un autre exercice porte sur les fonctions. Une étude se penche aussi sur l'intelligence artificielle avec des statistiques et des probabilités. Le dernier exercice se consacre à l'algorithmique et à la programmation.

Le sujet de maths du brevet 2025 et son corrigé

Le sujet de l'année dernière au brevet peut aussi être un bon entrainement, mais sans la partie sur les automatismes. Vous pouvez le retrouver ci-dessous avec son corrigé grâce à notre partenaire Studyrama. Il était constitué de 5 exercices indépendants : un sur les probabilités, un autre sur la géométrie, un QCM, un sur la programmation et le dernier sur les fonctions.

Quand tombent les résultats pour le brevet de maths 2026 ?

Les candidats devront attendre quelques jours pour connaitre leur note. Selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet. Les épreuves de remplacement, pour les élèves n'ayant pas pu se présenter suite à un cas de force majeure, auront lieu le jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2026.

A partir de 10 sur 20, les collégiens obtiennent le brevet. La mention Assez bien est attribuée à partir de 12 sur 20, la mention Bien à partir de 14 sur 20, la mention Très bien dès 16 sur 20 et la mention Très bien avec félicitations du jury est réservée aux candidats qui décrochent une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20.